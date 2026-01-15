Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 285
получил сообщение "comma expected" непонятно, что это значит,может, стоит обратится к разработчикакам?
В какой строке выдает ошибку компилятор?
Добрый день!
Сделал линию которую хочу свободно передвигать. На данный момент надо щелкать на линию и только потом можно передвигать. Как сделать что-бы сразу можно было двигать линию без двойного щелчка?
Спасибо, но что-то не получилось. Я поставил так эту функцию, наверно что-то не правильно?
Вообще, вы написали очень древнюю конструкцию
Я по форуму искал, видел конструкций с классами но в классах я не разбираюсь, по этому хотел начать с самого простого (по виду).
Должна быть пара с OBJPROP_SELECTABLE
Не знаю, что-то не работает. Двигается только после двойного щелчка и линия становится черной.
Ну тогда добавь перед этими двумя строками ещё
Не помогло, может в коде ошибка?
int WhatType()
//>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
{
Alert("beg WhatType()");
if(OrderSelect(NextTick,SELECT_BY_TICKET)==true) Alert("OrderSelected=",NextTick);
Alert(NextTick);
Alert("NextType=",NextType);
OpPrice=OrderOpenPrice();
ClPrice=OrderClosePrice();
if(ClPrice>OpPrice)CurType=OP_BUY;
else CurType=OP_SELL;
Alert("CurType=",CurType);
Alert("end WhatType()");
//>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
}//Alert("end int WhatType()");
Вставил в MetaEditor, чуть подправил - ошибки отсутствуют