Nauris Zukas:

Не помогло, может в коде ошибка?

А как ты хочешь назначить свойство "выделенность" объекту по событию перетаскивания этого объекта до того как он будет выделен???

Это надо делать при создании объекта. А вот отменить выделенность можно и по событию перетаскивания.

 
Alexey Viktorov:

Спасибо, боле мене понял ошибку. Буду переделывать.

 
Nauris Zukas:

Переделывать особо не нужно
void SetHLine(color cl, string nm="", double p1=0, int st=0, int wd=1) {
  if (nm=="") nm=DoubleToStr(Time[0], 0);
  if (p1<=0) p1=Bid;
  if (ObjectFind(nm)<0) {
   ObjectCreate(nm, OBJ_HLINE, 0, 0,0);
   ObjectSetInteger(0,nm,OBJPROP_SELECTED,true);
  }
  ObjectSet(nm, OBJPROP_PRICE1, p1);
  ObjectSet(nm, OBJPROP_COLOR , cl);
  ObjectSet(nm, OBJPROP_STYLE , st);
  ObjectSet(nm, OBJPROP_WIDTH , wd);
}
 
Vitaly Muzichenko:
Виталий, а ты проверял это в mql4? У меня в mql5 что-то получилось только в 3 строки не считая создания объекта.

   ObjectSetInteger(0, name, OBJPROP_HIDDEN, false);
   ObjectSetInteger(0, name, OBJPROP_SELECTABLE, true);
   ObjectSetInteger(0, name, OBJPROP_SELECTED, true);
Убирая любую из этих строк объект не выделяется.
 
Alexey Viktorov:

Это в пятом нужен полный комплект, в четвёрке каждая работает отдельно

 

Подскажите, есть индикатор в подокне, который использует 5 буферов, но три из них скрыты.

Вопрос: как убрать лишние показания расчётов, отображает все 5, но нужно только 2


 
Vitaly Muzichenko:

Если есть исходник - DROW_NONE - отсутствие какого-либо рисования

 
Vitaly Muzichenko:
Спасибо, все работает! А не подскажете как в эксперте выявляется цена на который стоит передвинутая линия?

 
Nauris Zukas:

одним из свойств линии и будет цена как координата по вертикальной оси
 
STARIJ:
Спасибо, нашел функцию свойств - ObjectGet.

