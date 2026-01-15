Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 286
Не помогло, может в коде ошибка?
А как ты хочешь назначить свойство "выделенность" объекту по событию перетаскивания этого объекта до того как он будет выделен???
Это надо делать при создании объекта. А вот отменить выделенность можно и по событию перетаскивания.
Спасибо, боле мене понял ошибку. Буду переделывать.
Переделывать особо не нужно
Виталий, а ты проверял это в mql4? У меня в mql5 что-то получилось только в 3 строки не считая создания объекта.Убирая любую из этих строк объект не выделяется.
Это в пятом нужен полный комплект, в четвёрке каждая работает отдельно
Подскажите, есть индикатор в подокне, который использует 5 буферов, но три из них скрыты.
Вопрос: как убрать лишние показания расчётов, отображает все 5, но нужно только 2
Если есть исходник - DROW_NONE - отсутствие какого-либо рисования
Спасибо, все работает! А не подскажете как в эксперте выявляется цена на который стоит передвинутая линия?
одним из свойств линии и будет цена как координата по вертикальной оси
Спасибо, нашел функцию свойств - ObjectGet.