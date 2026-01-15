Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 141
Друзья, что-то уработался я ...
Вопрос такого плана: есть массив, допустим из четырёх чисел. Нужно узнать количество одинаковых чисел в массиве.
1,2,3,4 - нет одинаковых
1,1,2,3 - два одинаковых
1,1,2,2 - тоже два одинаковых
1,2,1,2 - и тут два одинаковых
1,1,1,2 - три одинаковых
1,1,1,1 - четыре одинаковых
Вроде и не сложно, но что-то не идёт мысля...
КАК?
if (ArraySort(Array))
{
int Tmp = 1;
for (int i = ArraySize(Array) - 1; i > 0; i--)
{
if (Array[i - 1] != Array[i])
{
if (Tmp > Res)
Res = Tmp;
Tmp = 0;
}
Tmp++;
}
}
Ага, покручу-гляну. Благодарю. Идея понятна
А то совсем упёрся рогом в простое, делая сложное ...
Спасибо. Чуть не так - там могут быть несколько совпадающих, но разных меж собою цифр.
точно уработался :-)
Нужна более четкая постановка задачи.
1) Дается на вход число и нужно вывести, сколько совпадений по этому числу в массиве.
2) Или нужно вывести все числа, которые дублируются в массиве?
Ни то, ни другое.
Есть четыре заведомо неизвестных числа. Нужно найти количество повторяющихся чисел как в примере в моём первом сообщении.
Ну да... Уработался :))
Не знаю как назвать такие числа: 1,1 2,2 ... или 1,2,1,2 - здесь количество (результат) 2
повторяющиеся (1,1)..., но разные (1,1,2,2) ... - и здесь количество (результат) 2
А как правильно сиё обозвать - фигзнает - не заказчик я однако
ЗЫ. Кстати - повторяющиеся - это я зря... А то можно решить, что "идущие подряд"... А это не нужно.
просто количество совпадающих чисел. Хотя и это может оказаться не верной постановкой вопроса... да... тяжела жизнь заказчика...
Максимальное количество одинаковых значений в последовательности?
Не-а :)))
1,1,1,2,3,3,2,1,4,4,5
количество чисел одинакового цвета.