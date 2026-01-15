Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 284

Mihail Marchukajtes:

Спасибо большое. Всё исправил.... Вопрос тогда ещёодин У меня есть участок кода который тоже выдавал эту ошибку. Как вы думаете моё изменение коснётся как то функционального исполнения после замены?

Было так и выдавало ошибку

Сделал так и ошибка прошла

Это сильно поменяет результат работы, ведь тут используется сравнение, вот и подумалось что если вдруг изменение типа данных изменит результат этого сравнения. Как думаете?

А разве была ошибка? Скорее всего предупреждение о типах переменных. Вообще datetime - это long. Можно вместо datetime long использовать.

 
Artyom Trishkin:

А разве была ошибка? Скорее всего предупреждение о типах переменных. Вообще datetime - это long. Можно вместо datetime long использовать.


Ну да, было предупреждения.... Ну вот и не знаю, главное чтоб на логику это не повлияло....

 
Mihail Marchukajtes:

Ну да, было предупреждения.... Ну вот и не знаю, главное чтоб на логику это не повлияло....

не повлияет

 

Объясните, пожалуйста , как после задания вопроса перейти на страницу форума, разместить фрагмент текста,после чего вернуться обратно к вопросу?

Никак не соображу...

 
buyanov:  Объясните, пожалуйста , как после задания вопроса перейти на страницу форума, разместить фрагмент текста,после чего вернуться обратно к вопросу?

Никак не соображу...

Когда задаете вопрос, надо писать подробнее. Посмотрите, что получилось: задал вопрос и хочет перейти на страницу. На какую? с левой стороны внизу есть 2 кнопки

  посмотрите, как они действуют. Вернуться обратно - в любом браузере есть кнопки назад и вперед. в Firefox     в Opera . Можно поместить адрес в закладки, можно сохранить адрес в файл, можно создать ярлык нужной страницы

 
STARIJ:

Когда задаете вопрос, надо писать подробнее. Посмотрите, что получилось: задал вопрос и хочет перейти на страницу. На какую? с левой стороны внизу есть 2 кнопки

  посмотрите, как они действуют. Вернуться обратно - в любом браузере есть кнопки назад и вперед. в Firefox     в Opera . Можно поместить адрес в закладки, можно сохранить адрес в файл, можно создать ярлык нужной страницы


Благодарю, STARIJ.

 

int WhatType()

//>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

{


Alert("beg  WhatType()");


if(OrderSelect(NextTick,SELECT_BY_TICKET)==true) Alert("OrderSelected=",NextTick);

Alert(NextTick);

 получил сообщение 

"comma epected" прямо в первой же строке

Alert("NextType=",NextType);

OpPrice=OrderOpenPrice();

ClPrice=OrderClosePrice();


if(ClPrice>OpPrice)CurType=OP_BUY;

else CurType=OP_SELL;


Alert("CurType=",CurType);


Alert("end WhatType()");

//>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

}//Alert("end int WhatType()");

осталось непонятным, где "comma" почему она "expected" ? 

помогите,пожалуйста, кто сможет

 
buyanov:   осталось непонятным, где "comma" почему она "expected" ?
comma expected - (набрал в яндексе) запятая ожидается, т.е. нужна. Но в какой строке и где? Напишите в вопросе лишь одну обруганную строку и две соседних
 

  получил сообщение "comma expected" непонятно, что это значит,может, стоит обратится к разработчикакам?


int WhatType()

//>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

{


Alert("beg  WhatType()");


if(OrderSelect(NextTick,SELECT_BY_TICKET)==true) Alert("OrderSelected=",NextTick);

Alert(NextTick);


Alert("NextType=",NextType);

OpPrice=OrderOpenPrice();

ClPrice=OrderClosePrice();


if(ClPrice>OpPrice)CurType=OP_BUY;

else CurType=OP_SELL;


Alert("CurType=",CurType);


Alert("end WhatType()");

//>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

}//Alert("end int WhatType()");


buyanov:   получил сообщение "comma expected" непонятно, что это значит,может, стоит обратится к разработчикакам?

К разработчикам рано - у них и так много дел. В сообщении компилятора справа № строки и даже № позиции. Или вложите весь файл - может кто-то посмотрит

