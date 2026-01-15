Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 284
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спасибо большое. Всё исправил.... Вопрос тогда ещёодин У меня есть участок кода который тоже выдавал эту ошибку. Как вы думаете моё изменение коснётся как то функционального исполнения после замены?
Было так и выдавало ошибку
Сделал так и ошибка прошла
Это сильно поменяет результат работы, ведь тут используется сравнение, вот и подумалось что если вдруг изменение типа данных изменит результат этого сравнения. Как думаете?
А разве была ошибка? Скорее всего предупреждение о типах переменных. Вообще datetime - это long. Можно вместо datetime long использовать.
А разве была ошибка? Скорее всего предупреждение о типах переменных. Вообще datetime - это long. Можно вместо datetime long использовать.
Ну да, было предупреждения.... Ну вот и не знаю, главное чтоб на логику это не повлияло....
Ну да, было предупреждения.... Ну вот и не знаю, главное чтоб на логику это не повлияло....
не повлияет
Объясните, пожалуйста , как после задания вопроса перейти на страницу форума, разместить фрагмент текста,после чего вернуться обратно к вопросу?
Никак не соображу...
Никак не соображу...
Когда задаете вопрос, надо писать подробнее. Посмотрите, что получилось: задал вопрос и хочет перейти на страницу. На какую? с левой стороны внизу есть 2 кнопки
посмотрите, как они действуют. Вернуться обратно - в любом браузере есть кнопки назад и вперед. в Firefox в Opera . Можно поместить адрес в закладки, можно сохранить адрес в файл, можно создать ярлык нужной страницы
Когда задаете вопрос, надо писать подробнее. Посмотрите, что получилось: задал вопрос и хочет перейти на страницу. На какую? с левой стороны внизу есть 2 кнопки
посмотрите, как они действуют. Вернуться обратно - в любом браузере есть кнопки назад и вперед. в Firefox в Opera . Можно поместить адрес в закладки, можно сохранить адрес в файл, можно создать ярлык нужной страницы
Благодарю, STARIJ.
int WhatType()
//>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
{
Alert("beg WhatType()");
if(OrderSelect(NextTick,SELECT_BY_TICKET)==true) Alert("OrderSelected=",NextTick);
Alert(NextTick);
получил сообщение
"comma epected" прямо в первой же строке
Alert("NextType=",NextType);
OpPrice=OrderOpenPrice();
ClPrice=OrderClosePrice();
if(ClPrice>OpPrice)CurType=OP_BUY;
else CurType=OP_SELL;
Alert("CurType=",CurType);
Alert("end WhatType()");
//>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
}//Alert("end int WhatType()");
осталось непонятным, где "comma" почему она "expected" ?
помогите,пожалуйста, кто сможет
получил сообщение "comma expected" непонятно, что это значит,может, стоит обратится к разработчикакам?
int WhatType()
//>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
{
Alert("beg WhatType()");
if(OrderSelect(NextTick,SELECT_BY_TICKET)==true) Alert("OrderSelected=",NextTick);
Alert(NextTick);
Alert("NextType=",NextType);
OpPrice=OrderOpenPrice();
ClPrice=OrderClosePrice();
if(ClPrice>OpPrice)CurType=OP_BUY;
else CurType=OP_SELL;
Alert("CurType=",CurType);
Alert("end WhatType()");
//>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
}//Alert("end int WhatType()");
К разработчикам рано - у них и так много дел. В сообщении компилятора справа № строки и даже № позиции. Или вложите весь файл - может кто-то посмотрит