Не нужно вообще открывать графики.
А если хочется, аж зубы сводит?
Да что-то у меня лень пропала…
Спасибо за код! Проект в стадии тестирования. Потому надо чтоб графики открывал и на график наносил полученные сигналы для контроля правильности сигнала.
Подскажите, пожалуйста, как выровнять лотность в портфеле, чтобы одна из валютных пар не шатала баланс сильнее остальных?
На ум приходит использовать волатильность и цену пункта. И, дальше что-то не придумаю, как создать механизм
UPD
Пробовал с чатом, но он какую-то дичь выдаёт, у одной пары в итоге лот 5758349.85, у другой чуть меньше
Не помню где скопипастил, но теперь так уравновешиваю
ATR можно хэндлом, а можно и посчитать для каждой свечи отдельно, не намного дороже выйдет.
Это для пары, а вот для портфеля хз. Но можно попытаться оттолкнуться от этого кода, а там как получится)
Например брать какой то один символ и остальные уравновешивать относительно него.
просто поясню, почему :
- это один из камней преткновения почти всей ветки про мат.обуч. : найти такую совокупность пар и объёмов чтобы грести деньги лопатой. Коинтеграция и стационарность это про это
- если сумеешь сбалансировать пары, скажи как - купим мир на двоих :-)
- можно сбалансировать объёмы в 0 (почти в ноль, да и то будет дрейф по котировочным валютам). см.всякие забавные треугольники и темы Рената
- любое отклонение от 0-вого варианта ведёт к тому что одна пара точно сразу выпирает, а потом и все разваливаются
- есть математика и алгоритмы портфелей но там в основном "как и когда пора перебалансировать портфель". В основном мимо :-) Столь-же глобальная тема как и прибыльно торговать
то есть ответа НЕТ. Его физически НЕТ
Это знал только великий Рена. Но сейчас он уже на Канарах. Поэтому
А если серьезно, то имхо надежных способов нет. Можно конечно взять некоторое скользящее окно, например в месяц и посчитать исходя из волатильности за период и стоимости пункта.
Но никто не застрахован от неожиданностей, вспомни например как 10 лет тому назад франк рухнул. Его мгновенная волатильность выросла в тысячи раз и никаким расчетам это не поддается.
Я благодарю вас за ответы. Александру спасибо за код.
Насчёт грааля:
Возможно я неправильно выразился: мне просто нужно запустить любую помоичную стратегию, только в мультивалютном режиме. То есть, сделать аналог торговли одним советником, только раскиданным по нескольким валютным парам.
Например, пересечение машек. Вот если EURUSD с помощью пересечений наколотила 10 долларов, то одно движение XAUUSD просто выносит весь профит. И наоборот, евро сливает-сливает, потом фунт ФИГАЦ! - и вытянул одним пересечением машек весь депозит в +. И с таким же успехом потом сольёт.
Все работают стандартным лотом 0.01.
И вот в этом вопрос, во сколько раз увеличить все остальные валюты, чтобы их поровнять по влиянию не депозит с золотом и фунтом. И другими "дорогими" валютами. Чтобы баланс не колбасило из стороны в сторону одной из пар.
Вот в этом смысле я интересовался.
А Рена - это несерьёзно. Клуб рена-синус-никитин-багард-улад-кто-то-там-ещё-человек-пять - это же троллинг-клаб.
А как в индикаторе делают так, чтобы он был одновременно и подвальным и на графике?
Например, стрелки на графике, а осциллятор в подвале