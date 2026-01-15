Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2469
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Например, стрелки на графике, а осциллятор в подвале
Индикатору назначают работу в отдельном окне, а стрелки рисуют объектами, указывая главное окно.
А, они же в списке объектов могут и не отображаться
А то я из-за отсутствующего списка подумал, что как-то реализвоали буферами
А, они же в списке объектов могут и не отображаться
А то я из-за отсутствующего списка подумал, что как-то реализвоали буферами
Нажимаем Ctrl+B:
Нажимаем Ctrl+B:
Не, буфер работает внизу, а объекты скрывают. Если нажать кнопку "Показать", то их будет видно
Благодарю вас
double !!!!
Всем доброго времени суток. Вопрос по Mql4
В данном коде действие происходит при одновременной истинности Условия 1 и Условия 2
ВОПРОС Есть ли языковая конструкция при которой ДЕЙСТВИЕ будет происходит так же при ложности УСЛОВИЯ 1. То есть в этом случае управление в УСЛОВИЕ 2 попадать не будет, а сразу будет попадать в тело оператора в котором будет происходить ДЕЙСТВИЕ. Первое что приходит мне в голову - добавить к этому коду еще один код.
Но в этом случае в коде одно и то же действие будет прописано 2 раза. А мне нужно что бы ДЕЙСТВИЕ в коде было прописано 1 раз, и совершалось не только при истинности 1 и 2 Условия, но и при ложности Условия 1(минуя Условие 2)
Спасибо за помощь.
if(X>0)// Условие 1 { if(Z>0)// Условие 2 { Y=10; // ДЕЙСТВИЕ } }
Спасибо. Но в этом случае ( в вашем коде) одно и то же ДЕЙСТВИЕ прописано в коде 2 раза. А мне бы сделать так что бы ДЕЙСТВИЕ было прописано только 1 раз..... если конечно язык позволяет. А Ваш вариант я привел в своем примере, только без else
Спасибо. Но в этом случае ( в вашем коде) одно и то же ДЕЙСТВИЕ прописано в коде 2 раза. А мне бы сделать так что бы ДЕЙСТВИЕ было прописано только 1 раз..... если конечно язык позволяет. А Ваш вариант я привел в своем примере, только без else