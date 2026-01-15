Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2469

Ivan Butko #:

Например, стрелки на графике, а осциллятор в подвале
Индикатору назначают работу в отдельном окне, а стрелки рисуют объектами, указывая главное окно.
 
Aleksei Stepanenko #:
Индикатору назначают работу в отдельном окне, а стрелки рисуют объектами, указывая главное окно.

А, они же в списке объектов могут и не отображаться

А то я из-за отсутствующего списка подумал, что как-то реализвоали буферами

 
Не, буфер работает внизу, а объекты скрывают. Если нажать кнопку "Показать", то их будет видно
 
Ivan Butko #:

А, они же в списке объектов могут и не отображаться

А то я из-за отсутствующего списка подумал, что как-то реализвоали буферами

Нажимаем Ctrl+B:


 
Artyom Trishkin #:

Нажимаем Ctrl+B:


Aleksei Stepanenko #:
Не, буфер работает внизу, а объекты скрывают. Если нажать кнопку "Показать", то их будет видно

Благодарю вас

 
Maxim Kuznetsov #:

double !!!!

Благодарю за подсакзку- вот что значит опыт не порпьёшь 😋🤓😎😁😁😁😉
 

Всем доброго времени суток. Вопрос по Mql4 

if(X>0)// Условие 1
{
if(Z>0)// Условие 2
{
Y=10; // ДЕЙСТВИЕ
}
}

 В данном коде действие происходит при одновременной истинности Условия 1 и Условия 2
ВОПРОС Есть ли языковая конструкция при которой ДЕЙСТВИЕ будет происходит так же при ложности УСЛОВИЯ 1. То есть в этом случае управление в УСЛОВИЕ 2 попадать не будет, а сразу будет попадать в тело оператора в котором будет происходить ДЕЙСТВИЕ. Первое что приходит мне в голову - добавить к этому коду еще один код.

if(X<0)// Условие 1
{
Y=10; // ДЕЙСТВИЕ
}

Но в этом случае в коде одно и то же действие будет прописано 2 раза. А мне нужно что бы ДЕЙСТВИЕ в коде было прописано 1 раз, и совершалось не только при истинности 1 и 2 Условия, но и при ложности Условия 1(минуя Условие 2)

Спасибо за помощь.

 
ANDREY #:
if(X>0)// Условие 1 { if(Z>0)// Условие 2 { Y=10; // ДЕЙСТВИЕ } } 
   if(X > 0) // Условие 1
     {
      if(Z > 0) // Условие 2
        {
         Y = 10; // ДЕЙСТВИЕ
        }
     }
   else
     {
      Y = 10; // ДЕЙСТВИЕ
     }
 
Aleksandr Slavskii #:

Спасибо. Но в этом случае ( в вашем коде) одно и то же  ДЕЙСТВИЕ прописано в коде 2 раза. А мне бы сделать так что бы ДЕЙСТВИЕ было прописано только 1 раз..... если конечно язык позволяет. А Ваш вариант я привел в своем примере, только без  else

 
ANDREY #:

Спасибо. Но в этом случае ( в вашем коде) одно и то же  ДЕЙСТВИЕ прописано в коде 2 раза. А мне бы сделать так что бы ДЕЙСТВИЕ было прописано только 1 раз..... если конечно язык позволяет. А Ваш вариант я привел в своем примере, только без  else

   if(X > 0) // Условие 1
     {
      if(Z > 0) // Условие 2
        {
         Y = 10; // ДЕЙСТВИЕ
        }
     }
   else
     {
      Y = 100; // ДРУГОЕ ДЕЙСТВИЕ
     }
