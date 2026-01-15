Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2465
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да, только эти файлы
РЖАКА КАКАЯ !!!!!
MT4 при старте его удаляет...молча физически удаляет ex4 файл !!!
первый раз такое вижу и даже не слышал про подобное ранее !!!
РЖАКА КАКАЯ !!!!!
MT4 при старте его удаляет...молча физически удаляет ex4 файл !!!
первый раз такое вижу и даже не слышал про подобное ранее !!!
Сам веселюсь несколько дней уже с этого
посмотрел внимательнее - у него сигнатуры не похожи на *.ex4
поэтому возможно и удаляется..как минимум - первые два байта (\r\n) там явно лишние. Возможно фокусы сжатия-разжатия и в какой-то момент запаковалось "как текст"
----
у обычных вот примерно так :
---
перезапросите у автора корректный вариант.
посмотрел внимательнее - у него сигнатуры не похожи на *.ex4
поэтому возможно и удаляется..как минимум - первые два байта (\r\n) там явно лишние. Возможно фокусы сжатия-разжатия и в какой-то момент запаковалось "как текст"
----
у обычных вот примерно так :
---
перезапросите у автора корректный вариант.
Указанный Вами пример для другого - найти все сделки по уже известному идентификатору позиции.
А у Вас, понимаю, нужно найти идентификатор позиции и время её закрытия.
Лучше здесь смотрите пример: https://www.mql5.com/ru/docs/trading/historydealgetinteger
По найденным сделкам ищите сделки ENTRY_OUT и их идентификатор позиции.
В сделке ENTRY_OUT есть её время - это время закрытия позиции, идентификатор которой указан в DEAL_POSITION_ID
Подскажите, пожалуйста, почему после открытия нового счёта принт этой функции выдаёт имеющуюся сделку
2024.10.15 21:34:44.979 EA v1.1 (EURUSD,H1)
Условие if (deal_res == DEAL_ENTRY_IN || deal_res == DEAL_ENTRY_OUT) срабатывает
У себя кто нибудь тестил ? Он хотя бы в навигаторе виден ?
посмотрел внимательнее - у него сигнатуры не похожи на *.ex4
поэтому возможно и удаляется..как минимум - первые два байта (\r\n) там явно лишние. Возможно фокусы сжатия-разжатия и в какой-то момент запаковалось "как текст"
----
у обычных вот примерно так :
---
Кто-то открыл в текстовом редакторе, нажал "Enter" и сохранил )
Еще я заметил что новый после перезапуска терминала исчезает из папок
Я создал пустой текстовый файл и поменял расширение на .ex5. Запустил терминал. Он не удаляет этот файл. В навигаторе конечно его нет
Подскажите, пожалуйста, почему после открытия нового счёта принт этой функции выдаёт имеющуюся сделку
2024.10.15 21:34:44.979 EA v1.1 (EURUSD,H1)
Условие if (deal_res == DEAL_ENTRY_IN || deal_res == DEAL_ENTRY_OUT) срабатывает
Подскажите, код индикатора в МТ4:
counted_bars = IndicatorCounted();
if(counted_bars > 0)
counted_bars--;
limit = Bars - counted_bars;
for(int i=0; i<limit; i++)
{
Правильно ли будет в МТ5:
if(prev_calculated > 0)
limit = prev_calculated-1;
limit = Bars(NULL, 0) - limit;
for(i=0; i<limit && !IsStopped(); i++)
{