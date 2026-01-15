Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2466
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Из кэша.
Благодарю Вас
А то жалуется в журнале, что по ценам открытия можно только на М1
В коде использую только iClose, iTime, ещё стохастик. У них у всех в ТФ прописан PERIOD_CURRENT
Подскажите, пожалуйста, есть ли способ заставить тестер открывать мультивалютные позиции по другим парам на таймфрейме выше M1?
А то жалуется в журнале, что по ценам открытия можно только на М1
В коде использую только iClose, iTime, ещё стохастик. У них у всех в ТФ прописан PERIOD_CURRENT
Решено
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, Возможно ли в МТ5 список активов в ОБЗОРЕ РЫНКА реорганизовать в алфавитном порядке аппаратно, а не ручками?
Спасибо!
П.С. понимаю, что вопрос, наверное, не в тему. Но вы, как я понимаю, самые квалифицированные здесь, на форуме. Все прошли!
Поможете?
Подскажите, пожалуйста, Возможно ли в МТ5 список активов в ОБЗОРЕ РЫНКА реорганизовать в алфавитном порядке аппаратно, а не ручками?
Там же сортировка есть встроенная по символу.
Там же сортировка есть встроенная по символу.
Ох. блин, признаюсь - баран!
Спасибо большое - вроде смотрел, но в упор не увидел.
Спасибо за помощь!
Всем добрый день. Пишу как всегда Грааль 😋🤓😎😁😁😁😉. Моя функция должна вернуть истину когда цена закрылась выше чем обе ма- в конкретном советнике ма(50) и ма(100)
Вот код функции
При условии что эта функция вернула истину я открываю ордер бай. При тесте вот скрин графика,
Скрин теста ниже
Хорошо видно, что цена закрылась ниже чем ма, а ордер бай открылся- подскажите пожалуйста где я ошибку допускаю и почему моё кунфу не работает? 😋🤓😎😁😁😁😉
bool lokal_ma_50= iMA
double !!!!
Добрый день.
Взял из справки код открытия графика нужного мне символа. код начинает их открывать в огромных количествах.
Как сделать чтоб код проверял открыт ли график чтоб он не открывал его еще раз?
Добрый день.
Взял из справки код открытия графика нужного мне символа. код начинает их открывать в огромных количествах.
Как сделать чтоб код проверял открыт ли график чтоб он не открывал его еще раз?
Самое простое, поставьте шлагбаум. Открыто — создаём график, закрываем шлагбаум.