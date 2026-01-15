Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2466

Новый комментарий
 
Artyom Trishkin #:
Из кэша. 

Благодарю Вас

 
Подскажите, пожалуйста, есть ли способ заставить тестер открывать мультивалютные позиции по другим парам на таймфрейме выше M1?

А то жалуется в журнале, что по ценам открытия можно только на М1

В коде использую только iClose, iTime, ещё стохастик. У них у всех в ТФ прописан PERIOD_CURRENT
 
Ivan Butko #:
Подскажите, пожалуйста, есть ли способ заставить тестер открывать мультивалютные позиции по другим парам на таймфрейме выше M1?

А то жалуется в журнале, что по ценам открытия можно только на М1

В коде использую только iClose, iTime, ещё стохастик. У них у всех в ТФ прописан PERIOD_CURRENT

Решено

 

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, Возможно ли в МТ5 список активов в ОБЗОРЕ РЫНКА реорганизовать в алфавитном порядке аппаратно, а не ручками?

Спасибо!

П.С. понимаю, что вопрос, наверное, не в тему. Но вы, как я понимаю, самые квалифицированные здесь, на форуме. Все прошли!

Поможете?

 
Kedrov #:
Подскажите, пожалуйста, Возможно ли в МТ5 список активов в ОБЗОРЕ РЫНКА реорганизовать в алфавитном порядке аппаратно, а не ручками?

Там же сортировка есть встроенная по символу.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Там же сортировка есть встроенная по символу.

Ох. блин, признаюсь - баран!

Спасибо большое - вроде смотрел, но в упор не увидел.

Спасибо за помощь!

 

Всем добрый день. Пишу как всегда Грааль 😋🤓😎😁😁😁😉. Моя функция должна вернуть истину когда цена закрылась выше чем обе ма- в конкретном советнике ма(50) и ма(100)

Вот код функции 

//-ФУНКЦИЯ СИГНАЛА БАЙ ОТ 2 МА НАЧАЛО------------------------------------------------------------------------------------------------+
bool f___ma_signal_buy()
{
bool lokal_ma_50= iMA(Symbol(), Period_for_work_ma_50, Period_ma_50, 0, Metod_ma_50, Price_ma_50, 1);
bool lokal_ma_100= iMA(Symbol(), Period_for_work_ma_ma__100, Period_ma_ma_100, 0, Metod_ma_ma_100, Price_ma_ma_100, 1);
if(Close[1] > lokal_ma_50 && Close[1]> lokal_ma_100)
{
return true;
} else 
{
return false;
}

}
//-----ФУНКЦИЯ СИГНАЛА БАЙ ОТ 2 МА КОНЕЦ--------------------------------------------------------------------------------------------+

При условии что эта функция вернула истину я открываю ордер бай. При тесте вот скрин графика,

Скрин теста ниже

 Хорошо видно, что цена закрылась ниже чем ма, а ордер бай открылся- подскажите пожалуйста где я ошибку допускаю и почему моё кунфу не работает? 😋🤓😎😁😁😁😉

 

 
DanilaMactep #:
bool lokal_ma_50= iMA

double !!!!

 

Добрый день. 

Взял из справки код открытия графика нужного мне символа. код начинает их открывать в огромных количествах.

Как сделать чтоб код проверял открыт ли график чтоб он не открывал его еще раз? 

 
Evgeniy Zykov #:

Добрый день. 

Взял из справки код открытия графика нужного мне символа. код начинает их открывать в огромных количествах.

Как сделать чтоб код проверял открыт ли график чтоб он не открывал его еще раз? 

Самое простое, поставьте шлагбаум. Открыто — создаём график, закрываем шлагбаум.

1...245924602461246224632464246524662467246824692470247124722473...2693
Новый комментарий