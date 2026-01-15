Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2415
Вопрос по MQL5/MT5.
Есть индикатор, который рисует некую гистограмму. Каким образом можно отобразить текущее значение линией
и числом на шкале справа как на рисунке?
Только так: линия - OBJ_TREND, значение - OBJ_LABEL ???
Или можно какими-то опциями индикаторных буферов?
OBJ_HLINE и значение(метка) само напишется
Спасибо.
Единственный минус - это то что линия будет на весь график, т.е. перечеркнет гистограмму слева.
Если цвет линии clrNONE - линия не рисуется, но фон метки будет чёрный.
Спасибо.
Есть же объекты Левая и Правая ценовые метки.
Спасибо, но ценовая метка за пределы графика вправо не уходит.
Мне бы ее с правой вертикальной шкалой совместить.
ПС: все мыслимые варианты нативными средствами перепробовал, похоже единственный рабочий способ вывести метку за пределы чарта на шкалу - это предложенный Maxim Kuznetsov, но линия, перечеркивающая гистограмму смотрится коряво. (((
Ну ладно, не осваивать же канвас для борьбы с этим недугом. )))
Канвас там не сможет нарисовать.
Ещё пунктиром можно сделать.
Канвас там не сможет нарисовать.
Сможет, если ценовую шкалу и шкалу индикатора тоже на нём сделать)))
судя по скриншоту:
ещё можно в свойствах индикатора добавить уровень (то есть задать свойство кол-во уровней=1 и настроить этот уровень)
это даже логичнее чем рисовать доп.линию объектом
Всем привет! Подскажите , направьте, поделитесь. ТС находит времена разворотов рынка. Их четыре даты. При наступлении этого времени необходимо по критерию "трех бойцов" с "машкой" ( к примеру) открыть ордер (B или S) и дальше вести этот ордер, ---стопы, триалы, безубытки и т.д.... ( эта реализация кода страдает, и все вроде пишут одно и тоже, но разбираясь, кто в лес кто по дрова). И самое главное как засунуть эти ВРЕМЕНА в одно условие IF. Т.к. придется для каждого ВРЕМЕНИ прописывать индикатор, открытие (B иS) ит.д. , что собственно у меня и реализовано. Но это куча дублирующих строк и утяжеление кода. Чтоб понятно и наглядно вот что накидал.
