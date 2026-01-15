Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2414

Новый комментарий
 

Коллеги, подскажите, пожалуйста, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE в какой валюте? в валюте счета или в базовой валюте? 

Вижу в разных источниках противоречивую информацию.

 
Elena Baranova #:

Коллеги, подскажите, пожалуйста, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE в какой валюте? в валюте счета или в базовой валюте? 

Вижу в разных источниках противоречивую информацию.

а перечислите-ка источники в которые вы смотрите

 
Elena Baranova #:

Коллеги, подскажите, пожалуйста, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE в какой валюте? в валюте счета или в базовой валюте? 

Вижу в разных источниках противоречивую информацию.

AccountInfoString(ACCOUNT_CURRENCY)
 
Tretyakov Rostyslav #:
Возможно Вы не это хотели, но вопрос предполагает такой ответ.
Здравствуйте, спасибо вам огромное, дабавил так if( MA_1-MA_2>0.07) всё супер !!! с 41% просадки стало 36%, и прибыль стала выше проц на 10. Реально от души !!! 
 
думаю ещё сделать ограничение на открытие, а то получается что первый ордер закрывается с профитом, и сразу открывается другой, так как сигнал на вход ещё присутствует, пробывал добавить функцию тайм аута открытия, не фига шляпа какаято получается, думаю так это будет правильней if (MA_1-MA_2>0.07&&MA_1-MA_2<0.08) вы как считаете, будет эффект ?
 
trader6_1 #:

Не могу понять, почему тогда Tick Value не меняется у валютных пар, где валюта котировки не совпадает с валютой счета?

Например, счет в USD.

Тогда для валютных пар, у которых валюта котировки совпадает с валютой счета (EURUSD, GBPUSD...), Tick value  всегда равен 1, это понятно.

Но для остальных пар он должен пересчитываться, так как курс меняется, а он не пересчитывается.

trader6_1
trader6_1
  • 2021.10.19
  • www.mql5.com
Профиль трейдера
 
Elena Baranova #:

Не могу понять, почему тогда Tick Value не меняется у валютных пар, где валюта котировки не совпадает с валютой счета?

Например, счет в USD.

Тогда для валютных пар, у которых валюта котировки совпадает с валютой счета (EURUSD, GBPUSD...), Tick value  всегда равен 1, это понятно.

Но для остальных пар он должен пересчитываться, так как курс меняется, а он не пересчитывается.

11:17:47.214 AUDCHF,M5: TICK_VALUE: 1.131336900815694
11:18:25.991 AUDCHF,M5: TICK_VALUE: 1.131272908276393
 
Knelson #:
думаю ещё сделать ограничение на открытие, а то получается что первый ордер закрывается с профитом, и сразу открывается другой, так как сигнал на вход ещё присутствует, пробывал добавить функцию тайм аута открытия, не фига шляпа какаято получается, думаю так это будет правильней if (MA_1-MA_2>0.07&&MA_1-MA_2<0.08) вы как считаете, будет эффект ?

if (MA_1-MA_2>0.07&&MA_1-MA_2<0.08) это 0,75

Так можно ограничить открытием одной сделки на одном баре

//--- parameters
datetime newbar=0;
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   if(newbar!=Time[0])
     {
      if(MA1-MA2>0.7)
        {
         ...открываете ордер
         newbar=Time[0];
        }
      if(MA2-MA1>0.7) //MA2 > MA1
        {
         ...открываете ордер
         newbar=Time[0];
        }
     }
  }
 
trader6_1 #:

Спасибо.

Странно, но у меня не меняется, видимо от брокера зависит

 

Вопрос по MQL5/MT5.
Есть индикатор, который рисует некую гистограмму. Каким образом можно отобразить текущее значение линией 
и числом на шкале справа как на рисунке?

Только так: линия - OBJ_TREND, значение - OBJ_LABEL ???
Или можно какими-то опциями индикаторных буферов?

1...240724082409241024112412241324142415241624172418241924202421...2693
Новый комментарий