Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2414
Коллеги, подскажите, пожалуйста, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE в какой валюте? в валюте счета или в базовой валюте?
Вижу в разных источниках противоречивую информацию.
а перечислите-ка источники в которые вы смотрите
Возможно Вы не это хотели, но вопрос предполагает такой ответ.
Не могу понять, почему тогда Tick Value не меняется у валютных пар, где валюта котировки не совпадает с валютой счета?
Например, счет в USD.
Тогда для валютных пар, у которых валюта котировки совпадает с валютой счета (EURUSD, GBPUSD...), Tick value всегда равен 1, это понятно.
Но для остальных пар он должен пересчитываться, так как курс меняется, а он не пересчитывается.
думаю ещё сделать ограничение на открытие, а то получается что первый ордер закрывается с профитом, и сразу открывается другой, так как сигнал на вход ещё присутствует, пробывал добавить функцию тайм аута открытия, не фига шляпа какаято получается, думаю так это будет правильней if (MA_1-MA_2>0.07&&MA_1-MA_2<0.08) вы как считаете, будет эффект ?
if (MA_1-MA_2>0.07&&MA_1-MA_2<0.08) это 0,75
Так можно ограничить открытием одной сделки на одном баре
Спасибо.
Странно, но у меня не меняется, видимо от брокера зависит
Вопрос по MQL5/MT5.
Есть индикатор, который рисует некую гистограмму. Каким образом можно отобразить текущее значение линией
и числом на шкале справа как на рисунке?
Только так: линия - OBJ_TREND, значение - OBJ_LABEL ???
Или можно какими-то опциями индикаторных буферов?