Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 237

Новый комментарий
 
Vyacheslav Kornev:

то есть просто цену линии над баром не взять... Я не умею считать уравнение прямой если возможно, напишите как вот это все должно выглядеть.

И,  вообще значение надо брать не между точками, а над 0 или 1 баром

Вот эти значения вносите в буферы на нулевом баре:

ObjectMove("Trend DN-0",1,Time[st1],s1);
ObjectMove("Trend UP-0",1,Time[rt1],r1);

Буфер сделайте DRAW_ARROW

 

Почему на МетаКвотес отсутствую котировки по всем валютным парам за период с 27.052017 по 22.06.2017 включительно? (это видно при попытке обновить архив через меню "Сервис" - "Архив котировок".

 
Vyacheslav Kornev:

Может потому, что это будущее?


Я говорю о мае и июне СЕГО года. (это прошлое, ИМХО)

 
Ivan Katsko:

Я говорю о мае и июне СЕГО года. (это прошлое, ИМХО)


Лучше я удалю свой комментарий

 
Artyom Trishkin:

Вот эти значения вносите в буферы на нулевом баре:

Буфер сделайте DRAW_ARROW


Нет, это не то, мне не нужны показания последней точки, через которую строится линия 1.0826

мне нужны показания 1.0888.   то есть линии над 0 баром


 
Андрей Касторский:

Могу помочь с написанием советника 

Пишите


помоги мне выше,   я дополняю советник, и мне нужно показания 0 бара

 
Vyacheslav Kornev:

Нет, это не то, мне не нужны показания последней точки, через которую строится линия 1.0826

мне нужны показания 1.0888.   то есть линии над 0 баром


Уточните какую именно линию нужно глядеть - на вашей картинке их много.
 
Artyom Trishkin:
Уточните какую именно линию нужно глядеть - на вашей картинке их много.

Их 2 всего же.

слева окно данных линия Up соответсвенно верх Dn вниз.

На пример я привел линию Dn, из доступных данных можно вывести(как я сделал) только значение последней точки.  Но мне то надо значение линии прямо над баром

 
Vyacheslav Kornev:

Их 2 всего же.

слева окно данных линия Up соответсвенно верх Dn вниз.

На пример я привел линию Dn, из доступных данных можно вывести(как я сделал) только значение последней точки.  Но мне то надо значение линии прямо над баром

Сбиваете с толку -линия нижняя, но значение НАД баром - это раз,а два - левая крайняя точка привязки линии где? Линию выделите и будут видны её точки.
 
Artyom Trishkin:
Сбиваете с толку -линия нижняя, но значение НАД баром - это раз,а два - левая крайняя точка привязки линии где? Линию выделите и будут видны её точки.
Ну что тут непонятного. Над баром это в общем смысле. Для нижней линии это под баром. Левая крайняя точка собственно откуда и начинается линия. 
Линия красная верхняя, розовая нижняя

1...230231232233234235236237238239240241242243244...2693
Новый комментарий