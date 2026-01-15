Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 237
то есть просто цену линии над баром не взять... Я не умею считать уравнение прямой если возможно, напишите как вот это все должно выглядеть.
И, вообще значение надо брать не между точками, а над 0 или 1 баром
Вот эти значения вносите в буферы на нулевом баре:
Буфер сделайте DRAW_ARROW
Почему на МетаКвотес отсутствую котировки по всем валютным парам за период с 27.052017 по 22.06.2017 включительно? (это видно при попытке обновить архив через меню "Сервис" - "Архив котировок".
Может потому, что это будущее?
Я говорю о мае и июне СЕГО года. (это прошлое, ИМХО)
Лучше я удалю свой комментарий
Нет, это не то, мне не нужны показания последней точки, через которую строится линия 1.0826
мне нужны показания 1.0888. то есть линии над 0 баром
Могу помочь с написанием советника
Пишите
помоги мне выше, я дополняю советник, и мне нужно показания 0 бара
Уточните какую именно линию нужно глядеть - на вашей картинке их много.
Их 2 всего же.
слева окно данных линия Up соответсвенно верх Dn вниз.
На пример я привел линию Dn, из доступных данных можно вывести(как я сделал) только значение последней точки. Но мне то надо значение линии прямо над баром
Сбиваете с толку -линия нижняя, но значение НАД баром - это раз,а два - левая крайняя точка привязки линии где? Линию выделите и будут видны её точки.