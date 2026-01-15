Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 246
Привет всем! Пишу функцию трала СЛ по МА в советнике. Выдает в журнале error 1. Что это за ошибка и от чего, знаю. Кто подскажет как ее побороть в данном виде трала.
в поиске по сайту есть описане этой ошибки, сл уже модифицирован, и поэтому не модифицируется.
Прямо в этой ветке я приводил шаблон трала по МА - поищите.
А вообще: ошибка за номером 1 означает, что вы пытаетесь модифицировать цену на точно такую же. Например, стоп у вас на цене 1.12345, а вы его модифицируете, передавая в функцию модификации ту же цену --- 1.12345
Спасибо за ответ. На счет ошибки, что означает и из-за чего, знаю. Придется листать ветку или есть более простой способ, например, только ваши посты?
Можно поглядеть в моём профиле в разделе Публикации -- Все сообщения - там можно быстрее найти
Нашёл.
Добрый день. Индикатор" PerkyAsctrend1" при визуализации выдает первые пару сигналов а потом «молчит». Можете помочь это исправить?
Нашёл.
Это известный индикатор ASCtrend. Я вижу, Вы его неуклюже модернизировали, поэтому он и молчит. Если Вы новичок, попробуйте вначале написать что-то чисто своё. То есть непосредственно Ваш индикатор. Потому что для того чтобы править чужие программы, нужен хороший опыт программирования, хорошие навыки.
Всем доброго времени суток! Пишу повторно, так как все таки не получается самому довести до ума. Помогите пожалуйста с изменением значений переменных. Есть две переменные с изначальным нулевым значением. К примеру у меня на графике всегда присутствуют два уровня. Как сделать так, чтобы при достижении одного уровня первая переменная изменила значение на "1" и только при достижении другого уровня обратно меняла значение на "0", тогда как вторая переменная действовала обратным образом. А при запуске терминала советник определял, на каком уровне последний раз была цена и выставлял соответствующие значения. Надеюсь понятно описал. Заранее спасибо.
Вот так надо? Уровни -0,75 и +0,75
Проще одна переменная. Вначале 0. Затем +1 -1 +1 -1