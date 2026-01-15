Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 117
за меня это уже будет платно?
Или пытайтесь сами делать, и тут вам помогут - помощь только тем, кто сам учится и у него что-то не получается.
Начинайте писать. Что не получается - спрашивайте - поможем.
Или за вас нужно сделать?
вот эти индикаторы хотел соединить но одна ошибка выходит. уже целый день вожусь
Код вставляйте, пожалуйста, посредством кнопки SRC чтобы было сразу видно что вы там пытаетесь сделать, а не загружать эти коды себе в систему - их и так слишком много.
вот эти индикаторы хотел соединить но одна ошибка выходит. уже целый день вожусь
Покажите ваш код, где вы пытаетесь их соединить, и что у вас там не выходит?
если бы знать что за кнопка такая волшебная
Вот ну
Почитайте справку по использованию форума. Ссылку дать, или сами найдёте?
//| Custom Moving Average.mq4 |
//| Copyright © 2004, MetaQuotes Software Corp. |
//| http://www.metaquotes.net/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2004, MetaQuotes Software Corp."
#property link "http://www.metaquotes.net/"
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_color1 Red
//---- indicator parameters
extern int MA_Period=13;
extern int MA_Shift=0;
extern int MA_Method=0;
extern double Alert_Level = 0;
//---- indicator buffers
double ExtMapBuffer[];
double Buffer2[];
//----
int ExtCountedBars=0;
int br1=0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
{
int draw_begin;
string short_name;
//---- drawing settings
SetIndexStyle(0,DRAW_LINE);
SetIndexShift(0,MA_Shift);
IndicatorDigits(MarketInfo(Symbol(),MODE_DIGITS));
if(MA_Period<2) MA_Period=13;
draw_begin=MA_Period-1;
//---- indicator short name
switch(MA_Method)
{
case 1 : short_name="EMA("; draw_begin=0; break;
case 2 : short_name="SMMA("; break;
case 3 : short_name="LWMA("; break;
default :
MA_Method=0;
short_name="SMA(";
}
IndicatorShortName(short_name+MA_Period+")");
SetIndexDrawBegin(0,draw_begin);
//---- indicator buffers mapping
SetIndexBuffer(0,ExtMapBuffer);
//---- initialization done
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
if(Bars<=MA_Period) return(0);
ExtCountedBars=IndicatorCounted();
//---- check for possible errors
if (ExtCountedBars<0) return(-1);
//---- last counted bar will be recounted
if (ExtCountedBars>0) ExtCountedBars--;
//----
switch(MA_Method)
{
case 0 : sma(); break;
case 1 : ema(); break;
case 2 : smma(); break;
case 3 : lwma();
}
//---- done
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Simple Moving Average |
//+------------------------------------------------------------------+
void sma()
{
double sum=0;
int i,pos=Bars-ExtCountedBars-1;
//---- initial accumulation
if(pos<MA_Period) pos=MA_Period;
for(i=1;i<MA_Period;i++,pos--)
sum+=Close[pos];
//---- main calculation loop
while(pos>=0)
{
sum+=Close[pos];
ExtMapBuffer[pos]=sum/MA_Period;
sum-=Close[pos+MA_Period-1];
pos--;
}
//---- zero initial bars
if(ExtCountedBars<1)
for(i=1;i<MA_Period;i++) ExtMapBuffer[Bars-i]=0;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Exponential Moving Average |
//+------------------------------------------------------------------+
void ema()
{
double pr=2.0/(MA_Period+1);
int pos=Bars-2;
if(ExtCountedBars>2) pos=Bars-ExtCountedBars-1;
//---- main calculation loop
while(pos>=0)
{
if(pos==Bars-2) ExtMapBuffer[pos+1]=Close[pos+1];
ExtMapBuffer[pos]=Close[pos]*pr+ExtMapBuffer[pos+1]*(1-pr);
pos--;
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Smoothed Moving Average |
//+------------------------------------------------------------------+
void smma()
{
double sum=0;
int i,k,pos=Bars-ExtCountedBars+1;
//---- main calculation loop
pos=Bars-MA_Period;
if(pos>Bars-ExtCountedBars) pos=Bars-ExtCountedBars;
while(pos>=0)
{
if(pos==Bars-MA_Period)
{
//---- initial accumulation
for(i=0,k=pos;i<MA_Period;i++,k++)
{
sum+=Close[k];
//---- zero initial bars
ExtMapBuffer[k]=0;
}
}
else sum=ExtMapBuffer[pos+1]*(MA_Period-1)+Close[pos];
ExtMapBuffer[pos]=sum/MA_Period;
pos--;
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Linear Weighted Moving Average |
//+------------------------------------------------------------------+
void lwma()
{
double sum=0.0,lsum=0.0;
double price;
int i,weight=0,pos=Bars-ExtCountedBars-1;
//---- initial accumulation
if(pos<MA_Period) pos=MA_Period;
for(i=1;i<=MA_Period;i++,pos--)
{
price=Close[pos];
sum+=price*i;
lsum+=price;
weight+=i;
}
//---- main calculation loop
pos++;
i=pos+MA_Period;
while(pos>=0)
{
ExtMapBuffer[pos]=sum/weight;
if(pos==0) break;
pos--;
i--;
price=Close[pos];
sum=sum-lsum+price*MA_Period;
lsum-=Close[i];
lsum+=price;
}
//---- zero initial bars
if(ExtCountedBars<1)
for(i=1;i<MA_Period;i++) ExtMapBuffer[Bars-i]=0;
}
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{int limit;
int counted_bars = IndicatorCounted();
//---- check for possible errors
if(counted_bars < 0)
return(-1);
//---- last counted bar will be recounted
if(counted_bars > 0)
counted_bars--;
limit = Bars - counted_bars;
if(counted_bars==0) limit--;
//----
for(int i = limit; i >=0; i--)
//for(int i = 1000; i >=0; i--)
{
Buffer2[i]=iMA(NULL,1,60,0,1,6,0);
}
if(((Buffer2[2]<0 && Buffer2[1]>Alert_Level) ||
(Buffer2[2]>0 && Buffer2[1]<Alert_Level)) && br1<Bars )
{
PlaySound("alert.wav"); Sleep(500);
PlaySound("alert.wav"); Sleep(500);
PlaySound("alert.wav"); br1=Bars;
Alert("На ",Symbol()," \"", "\" пересечение с =0= ");
Print("На ",Symbol()," \"", "\" пересечение с =0= ");
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
еще одна забавная вещь
double OP = 5.00000
TP = (OP/100);
Print("TP= ",TP);
2017.02.09 21:36:03.650 2015.01.05 04:00:00 martin H1-1 USDJPY,H1: TP= 0.5
не понимаю с каких пор разделить 5 на 100 будет 0.5
с объектами разобрался - терминал почему - то не поддерживает разные цвета и берет что - то уже имеющееся в других функциях
...
с объектами разобрался - терминал почему - то не поддерживает разные цвета и берет что - то уже имеющееся в других функциях
В объектах? Чушь.