Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 238
Ну что тут непонятного. Над баром это в общем смысле. Для нижней линии это под баром. Левая крайняя точка собственно откуда и начинается линия.
Детали имеют важное значение.
Ну она показана в окне данных. Поднимайтесь по линии. Она на минимуме предпоследнем. Это значение мне удалось взять
Ну значит у индикатора есть два буфера. Выдают значения для бара1. Для бара0 нужно его посчитать как я уже говорил.
Напишите полностью как надо
Так я так и сделал!
Напишите полностью как надо
Вам нужно рассчитать значение на баре0. Уравнение прямой:
По именам формальных переменных всё понятно что передавать в функцию.
Возвращает значение на искомом баре.
ой как сложно боже мой. Мне удалось получить значение, надо всего лишь написать ObjectGetValueByShift, фуууууух. Скиньте мне, пожалуйста, каких нибудь видеоуроков, я смотрел как делать индикаторы но там такого не нашел. Все работает. Взял из этого же вопросаhttps://www.mql5.com/ru/forum/121347
Без понятия, можно ли так оформлять буферы.. но работает. что такое ncurbar я не особо понял.
//---- Move Object in Chart
ObjectMove("Trend DN-0",1,Time[st1],s1);
ObjectMove("Trend DN-0",0,Time[st2],s2);
Dn[nCurBar] = ObjectGetValueByShift("Trend DN-0",0);
//----
ObjectMove("Trend UP-0",1,Time[rt1],r1);
ObjectMove("Trend UP-0",0,Time[rt2],r2);
Up[nCurBar] = ObjectGetValueByShift("Trend UP-0",0);
А теперь сделайте из советника распринтовку значения, которое вы получаете от линии в журнал и запустите НЕ в визуальном режиме. Остановите тест и поглядите в журнал.
Я же вам говорил, что в тестере не в режиме визуализации вы не сможете получать значения от графических объектов - они просто не строятся.
А вот добавить в индикатор нормальный расчёт всего по одной строчке на каждое значение из двух линий вам сложно.
Ну что ж, уговаривать не буду.
Да я не умею просто... куда это добавить то...я не понял у меня ошибки пишет, куда это добавлять
Вы знаете что такое функция? Я вам дал функцию. Впишите её за пределами тела любой функции индикатора и вызывайте её из кода вводя в неё нужные данные. На выходе она вам даст цену искомого бара.
Вот тут я лет триста назад писал статью - ещё на mql4.com - там есть описание как работать с уравнением прямой - функция теперь видоизменена, но от этого она не перестала быть функцией, возвращающей цену искомого бара.
Вот тут индикатор, сделанный по мотивам той статьи.
Спасибо за помощь, а при реальной торговле разницы нет как брать цену? ведь придется и индикатор и советник на график набросить?