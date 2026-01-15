Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2388

Eduard Bulatov #:

Здравствуйте !

Купил на просторах интернета советник .

Вопрос - может кто сталкивался с подобной ситуацией ? какие есть варианты решения данной проблемы ?



обращаться к продавцам. Вы у них купили, оно у вас не работает. Их техподдержка обязана ответить на вопросы и проконсультировать по запуску.

 
Maxim Kuznetsov #:

обращаться к продавцам. Вы у них купили, оно у вас не работает. Их техподдержка обязана ответить на вопросы и проконсультировать по запуску.

Как это наивно… Продали не для того чтобы отвечать…

 

я им всё показал - и скрины и видео , что и как не получается . 

прошу их - дайте подробную инструкцию по установке советника,  я же вам деньги заплатил...

в ответ - пришлите ещё денег - наш программист настроит за 5 минут.

хотя - у них в ютубе хорошо советник работает с 1200 делает по 35000 каждый месяц.. - на что и купился ...

кому дать ссылку ? можете посмотреть , прямой эфир.  

 
Eduard Bulatov #:

Судя по ошибке должен быть еще третий файл " EACTA.dll "
 
Eduard Bulatov #:

давайте я вам поясню : люди которые вам что-то продали не смогли обеспечить хоть чего-нибудь

теперь вы пытаетесь (ладно, хотите) - получить ответ в ветке 

как-бы ни алгоритмов, ни кодов нет. И решить проблему - это помочь обманщику обманывать далее. Делать их (уже оплаченную) работу за них. 

 
Eduard Bulatov #:

Вот и радуйтесь, что на этом Ваши финансовые потери по их вине - завершились.

 

Здравствуйте уважаемые гуру!

Я можно сказать новичек на форуме, еще не разобрался что к чему и возможно мне нужно было изначально вопрос задавать в этой ветке... Но я все-таки продублирую сдесь...

Если кто уделить немного времени, гляньте ПЖС ссылку:

https://www.mql5.com/ru/forum/464136

Заранее благодарю!

(если что, можно в личку.)

Всем здравия!

Подскажите, как можно получить список открытых в терминале пар?

Хочу сделать подобие инфотабло


 
sportoman #:

А документацию когда ни будь видели? О её существовании знаете?

 
sportoman #:

Здесь

