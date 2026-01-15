Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2388
Здравствуйте !
Купил на просторах интернета советник .
Вопрос - может кто сталкивался с подобной ситуацией ? какие есть варианты решения данной проблемы ?
обращаться к продавцам. Вы у них купили, оно у вас не работает. Их техподдержка обязана ответить на вопросы и проконсультировать по запуску.
Как это наивно… Продали не для того чтобы отвечать…
я им всё показал - и скрины и видео , что и как не получается .
прошу их - дайте подробную инструкцию по установке советника, я же вам деньги заплатил...
в ответ - пришлите ещё денег - наш программист настроит за 5 минут.
хотя - у них в ютубе хорошо советник работает с 1200 делает по 35000 каждый месяц.. - на что и купился ...
кому дать ссылку ? можете посмотреть , прямой эфир.
давайте я вам поясню : люди которые вам что-то продали не смогли обеспечить хоть чего-нибудь
теперь вы пытаетесь (ладно, хотите) - получить ответ в ветке
как-бы ни алгоритмов, ни кодов нет. И решить проблему - это помочь обманщику обманывать далее. Делать их (уже оплаченную) работу за них.
Вот и радуйтесь, что на этом Ваши финансовые потери по их вине - завершились.
Здравствуйте уважаемые гуру!
Я можно сказать новичек на форуме, еще не разобрался что к чему и возможно мне нужно было изначально вопрос задавать в этой ветке... Но я все-таки продублирую сдесь...
Если кто уделить немного времени, гляньте ПЖС ссылку:
https://www.mql5.com/ru/forum/464136
Заранее благодарю!
(если что, можно в личку.)
Всем здравия!
Подскажите, как можно получить список открытых в терминале пар?
Хочу сделать подобие инфотабло
А документацию когда ни будь видели? О её существовании знаете?
Здесь