Как с помощью кода MQL5 разместить объект типа стрелка, чтобы его центр совпал с координатой цена/время

Например, если в координатах объекта задать лоу свечи, то получается так:

А нужно, чтобы центр объекта был на лоу свечи. В параметрах предусмотрено выравнивание только по верхнему и нижнему краю, но не по центру.

 
В итоге мне нужно реализовать следующее. Двигая красную метку мышкой, увеличивать ширину зоны. Высота зоны при этом не должна меняться. Я уперлась в то, что не могу создать метку четко в углу прямоугольника. Может это механизм можно реализовать как-то по другому? Может использовать в качестве метки какой-то другой объект, а не стрелку. При этом метка не должна выделяться, чтобы ее нельзя было случайно удалить.


 
Может это механизм можно реализовать как-то по другому?

Создать объект с помощью Canvas

При этом метка не должна выделяться, чтобы ее нельзя было случайно удалить 
ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_SELECTABLE,false);
 
Можете попробовать создать ее с помощью OBJ_TREND, установив оба одинаковых значения времени и цены, а размер с помощью OBJPROP_WIDTH.

 
А как-же можно двигать графический объект не выделив его???

 
Ты правда не знаешь? Не шути так.

 
OnChartEvent

 
OBJ_BITMAP

OnChartEvent

И как в OnChartEvent подвигать объект мышкой??? Отловить перемещение — понятно. Но ведь в вопросе именно двигать мышкой не выделив объект…

 
Можете попробовать создать ее с помощью OBJ_TREND, установив оба одинаковых значения времени и цены, а размер с помощью OBJPROP_WIDTH.

Гениально. Действительно получается кружок. Я думала про трендовую линию. но не догадалась, что можно увеличить размер )

Остается теперь проверить, будет ли она двигаться мышкой через  OnChartEvent

