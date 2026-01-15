Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2385
Как с помощью кода MQL5 разместить объект типа стрелка, чтобы его центр совпал с координатой цена/время
Например, если в координатах объекта задать лоу свечи, то получается так:
А нужно, чтобы центр объекта был на лоу свечи. В параметрах предусмотрено выравнивание только по верхнему и нижнему краю, но не по центру.
В итоге мне нужно реализовать следующее. Двигая красную метку мышкой, увеличивать ширину зоны. Высота зоны при этом не должна меняться. Я уперлась в то, что не могу создать метку четко в углу прямоугольника. Может это механизм можно реализовать как-то по другому? Может использовать в качестве метки какой-то другой объект, а не стрелку. При этом метка не должна выделяться, чтобы ее нельзя было случайно удалить.
Может это механизм можно реализовать как-то по другому?
Создать объект с помощью Canvas
При этом метка не должна выделяться, чтобы ее нельзя было случайно удалить
Можете попробовать создать ее с помощью OBJ_TREND, установив оба одинаковых значения времени и цены, а размер с помощью OBJPROP_WIDTH.
А как-же можно двигать графический объект не выделив его???
А как-же можно двигать графический объект не выделив его???
Ты правда не знаешь? Не шути так.
А как-же можно двигать графический объект не выделив его???
OnChartEvent
OBJ_BITMAP
OnChartEvent
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам
Elena Baranova, 2024.03.14 16:43
И как в OnChartEvent подвигать объект мышкой??? Отловить перемещение — понятно. Но ведь в вопросе именно двигать мышкой не выделив объект…
Можете попробовать создать ее с помощью OBJ_TREND, установив оба одинаковых значения времени и цены, а размер с помощью OBJPROP_WIDTH.
Гениально. Действительно получается кружок. Я думала про трендовую линию. но не догадалась, что можно увеличить размер )
Остается теперь проверить, будет ли она двигаться мышкой через OnChartEvent