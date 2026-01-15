Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2391
Утверждаете что функция Alert не работает? Не в тестере проверяете?
Не подскажете, что за дивное предупреждение выдает компилятор. С чего бы это?
Не функция Алерт в коде, а стандартное оповещение терминала. Как сделать чтоб оповещение было не только звуковое, но и при оповещении выскакивали окошко, что Алерт сработал
Не могу припомнить, что бы алерт вываливал окно, разве что в MT4...
Сейчас сделали вкладку Алерты - там вся информация теперь.
Не подскажете, что за дивное предупреждение выдает компилятор. С чего бы это?
Нет сравнения.
О чем это, какое сравнение? Булева функция возвращает бул значение, а компилятор ругается, что это не бул... Он же именно на этом месте ругается.
Сорри. Опять я не в ту степь)
Часть сообщения увидел, а часть почему то нет. Сейчас с компа вижу, что фигню ответил.
Теперь с телефона не буду отвечать писать комменты, а то что то часто ошибаться начал)
Не подскажете, что за дивное предупреждение выдает компилятор. С чего бы это?
А как у вас получилось это предупреждение?
Никак не могу его воспроизвести.