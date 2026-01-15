Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2391

Приветствую! Прошу помочь раобраться. Стандартное оповещение(Алерт) в мт5 при срабатывании выдает звуковой сигнал, оповещение на телефоне или почту. Мне нужно чтоб всплывало окошко, по типу функции Alert в mql, а не просто продавался звуковой сигнал. Я не пойму как это сделать и возможно ли это в принципе. Насколько я помню раньше алерты именно так и работали, но сейчас не понимаю как это включить
 
Приветствую! Прошу помочь раобраться. Стандартное оповещение(Алерт) в мт5 при срабатывании выдает звуковой сигнал, оповещение на телефоне или почту. Мне нужно чтоб всплывало окошко, по типу функции Alert в mql, а не просто продавался звуковой сигнал. Я не пойму как это сделать и возможно ли это в принципе. Насколько я помню раньше алерты именно так и работали, но сейчас не понимаю как это включить

Утверждаете что функция Alert не работает? Не в тестере проверяете?

 
Не функция Алерт в коде, а стандартное оповещение терминала. Как сделать чтоб оповещение было не только звуковое, но и при оповещении выскакивали окошко, что Алерт сработал
 

Не подскажете, что за дивное предупреждение выдает компилятор. С чего бы это?


 
Не могу припомнить, что бы алерт вываливал окно, разве что в MT4...

Сейчас сделали вкладку Алерты - там вся информация теперь.


 
Нет сравнения.
Вероятнее всего у вас вместо двух ==, стоит одно = 
 
О чем это, какое сравнение? Булева функция возвращает бул значение, а компилятор ругается, что это не бул... Он же именно на этом месте ругается.

 
Вопрос нужно писать в ветку последней версии терминала. Здесь это вопрос в никуда
 
Сорри.  Опять я не в ту степь)

Часть сообщения увидел, а часть почему то нет. Сейчас с компа вижу, что фигню ответил.

Теперь с телефона не буду отвечать писать комменты, а то что то часто ошибаться начал)

 
А как у вас получилось это предупреждение?

Никак не могу его воспроизвести.

