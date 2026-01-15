Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2390
Необходимо 'прокрутить' бары от самого левого до нулевого, вручную это достигается клавишей F12.
Вопрос можно ли подобное сделать автоматически, по заданным пользователем условиям.
У меня получилось три строчки кода.
Одна из них
Две другие это, задать время таймеру и удалить таймер.
Спасибо!
Приветствую, коллеги!
Подскажите, где хранятся результаты оптимизации? При закрытии терминала результаты оптимизации обнуляются, если вариант их импорта назад в МТ4 ? Возможно, кто-то писал скрипт экспорта результатов оптимизации в сеты, если да готов приобрести.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, где найти исходный код .mq4 или текстовый вариант встроенного в Metatrader 4 расширения Фибоначчи?
https://docs.mql4.com/ru/constants/objectconstants/enum_object/obj_fibo
Доброго вечера форумчанам. Помогите найти скрипт или как решить задачу по отправке смс-сообщения на телефон при достижения события в терминале МТ4 - закрытия позиции(й), или по крайней мере Push- сообщение на приложение МТ4 для смартфона через mql5. В данный момент там есть только сообщения при достижении цены.
Доброго!
Подскажите в терминале МТ4 как то можно получить историческое значение спреда по инструменту?
в структуре данных котировок есть поле спред, но оно на всех ТФ и инструментах пустое(
Подскажите в терминале МТ4 как то можно получить историческое значение спреда по инструменту?