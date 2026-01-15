Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2390

Необходимо 'прокрутить' бары от самого левого до нулевого, вручную это достигается клавишей F12. 
Вопрос можно ли подобное сделать автоматически, по заданным пользователем условиям. 

Можно
 
grezky #:


У меня получилось три строчки кода.


Одна из них

ChartNavigate(0, CHART_CURRENT_POS, 1);

Две другие это, задать время таймеру и удалить таймер.

 
Aleksandr Slavskii #:

У меня получилось три строчки кода.

Две другие это, задать время таймеру и удалить таймер.


Спасибо!

 

Приветствую, коллеги!

Подскажите, где хранятся результаты оптимизации? При закрытии терминала результаты оптимизации обнуляются, если вариант их импорта назад в МТ4 ? Возможно, кто-то писал скрипт экспорта результатов оптимизации в сеты, если да готов приобрести.

 
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, где найти исходный код .mq4 или текстовый вариант встроенного в Metatrader 4 расширения Фибоначчи?
 
avs-47 #:
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, где найти исходный код .mq4 или текстовый вариант встроенного в Metatrader 4 расширения Фибоначчи?

https://docs.mql4.com/ru/constants/objectconstants/enum_object/obj_fibo

Aleksandr Slavskii #:

https://docs.mql4.com/ru/constants/objectconstants/enum_object/obj_fibo

Спасибо!
 

Доброго вечера форумчанам.  Помогите найти скрипт  или как решить задачу по отправке смс-сообщения на телефон при достижения события в терминале МТ4 - закрытия позиции(й), или по крайней мере  Push- сообщение на приложение МТ4 для смартфона через mql5.    В данный момент там есть только сообщения при достижении цены.

 

Доброго!

Подскажите в терминале МТ4 как то можно получить историческое значение спреда по инструменту?

в структуре данных котировок есть поле спред, но оно на всех ТФ и инструментах пустое(

 
Владимир Казаков #:
Подскажите в терминале МТ4 как то можно получить историческое значение спреда по инструменту?
Только собирать тики. В истории нету. 
В МТ5 есть. 
