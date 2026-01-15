Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2366
а еще подскажите, видал у некоторых советников в левом правом углу комментарий написан в черном окошке, как написать это окно?
если кто-нибудь знает точный ответ, буду благодарен за подсказку...
У Вас в коде ошибка.
очень глубокомысленный ответ, но бесполезный... )
Ростислав, спасибо за ваши попытки что-то сказать, но оставьте это знатокам...
Вы зря так высокомерны.
Вы можете сказать как Вы видите что " MyPoint0" с 4 знаками?
сожалею, но в таком тоне продолжать с вами общение нет никакого желания...
Вы заблуждаетесь на счет моего тона.
Я действительно хочу помочь. Покажите, пожалуйста, как Вы видите что " MyPoint0" с 4 знаками?
Доброго!
Подскажите, в скрипте как то можно узнать положение указателя мышки на графике в которое сбросили скрипт или над которым запустили скрипт по горячей клавише???!
так... про дроп нашел)))
а вот вторая часть вопроса все еще интересна! это как то можно отследить??
Кто то может подсказать ответ на вопрос?
Где-то информация проскакивала, что можно отследить координаты клика. Думаю, вам нужно копать в этом направлении.
P.S.
Как идея, настелить на график холст и отслеживать координаты клика по холсту.
Далее, вот тут обсуждалось нечто похожее:
https://www.mql5.com/ru/forum/344607
Во, посмотрите сюда:
https://www.mql5.com/ru/docs/constants/chartconstants/enum_chartevents