Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2366

а еще подскажите, видал у некоторых советников в левом правом углу комментарий написан в черном окошке, как написать это окно?

 
а еще подскажите, видал у некоторых советников в левом правом углу комментарий написан в черном окошке, как написать это окно?

Это не комментарии, это создание объектов
 
если кто-нибудь знает точный ответ, буду благодарен за подсказку...
У Вас в коде ошибка.
 
У Вас в коде ошибка.

очень глубокомысленный ответ, но бесполезный... )

Ростислав, спасибо за ваши попытки что-то сказать, но оставьте это знатокам...

 
очень глубокомысленный ответ, но бесполезный... )

Ростислав, спасибо за ваши попытки что-то сказать, но оставьте это знатокам...

Вы зря так высокомерны.

Вы можете сказать как Вы видите что " MyPoint0" с 4 знаками?

 
Вы зря так высокомерны.

сожалею, но в таком тоне продолжать с вами общение нет никакого желания...

 
сожалею, но в таком тоне продолжать с вами общение нет никакого желания...

Вы заблуждаетесь на счет моего тона.

Я действительно хочу помочь. Покажите, пожалуйста, как Вы видите что " MyPoint0" с 4 знаками?

 
Доброго!

Подскажите, в скрипте как то можно узнать положение указателя мышки на графике в которое сбросили скрипт или над которым запустили скрипт по горячей клавише???!

так... про дроп нашел)))

а вот вторая часть вопроса все еще интересна! это как то можно отследить??

Кто то может подсказать ответ на вопрос?
 
Кто то может подсказать ответ на вопрос?

Где-то информация проскакивала, что можно отследить координаты клика. Думаю, вам нужно копать в этом направлении.

Как идея, настелить на график холст и отслеживать координаты клика по холсту.

Далее, вот тут обсуждалось нечто похожее:

https://www.mql5.com/ru/forum/344607

Нужен клик на объекте без события CLICK нужно только при клике на графике вне объекта. График все равно расположение на передней плане не помогло. Частично удалось решить только с помощью сравнения координат кликов
 

Во, посмотрите сюда:

https://www.mql5.com/ru/docs/constants/chartconstants/enum_chartevents


Типы событий графика - Константы графиков - Константы, перечисления и структуры - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
