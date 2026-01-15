Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2272
Где МТ5 хранит профили? В папке Profiles только два профиля из пяти
В левом верхнем углу своего торгового терминала откройте Файл -> Открыть каталог данных -> MQL5 -> Profiles -> Charts.
С уважением, Владимир.
1 ошибка не страшно, а с 130 как быть?
Прикрутил код- запускаю тест- ошибка 1 так и присутствует, а 130 пропала
Вы писали,что после моих изменений 130 уже нет.
Здесь только одна функция
Которую следует использовать в качестве флага перед вашей
Попробовал использовать функцию OrderModifyCheck. Только добавил к её названию f__OrderModifyCheck
код функции скопировал и вставил к себе- код вот так выглядит.
Далее в функции трала перед модификацией ордера вызываю функцию f__OrderModifyCheck и в итоге функция трала выглядит вот так
То есть чтобы попасть к строке модификаци ордера функция f__OrderModifyCheck должна вернуть тру- значит можно модифицировать. Код завёлся, но при тесте ошибка 1 так и вылетает... Что не так делаю-то?(((( И доп вопрос- если советник выдаёт ошибку 1 то автоторговлю брокер отрубит т.к сервер долбится или нет?
Сервер не долбится.
Это хорошо конечно, но почему же ошибка 1 появляется даже при том что я прикрутил функцию проверки на возможносьт изменения ордера?
Попробуйте так
Это хорошо конечно, но почему же ошибка 1 появляется даже при том что я прикрутил функцию проверки на возможносьт изменения ордера?
Ошибки 1 на самом деле нет.
Ну или
Ничего, кроме параболика и условия для принта в вашей конструции не менял
Valeriy Yastremskiy, 2023.09.15 11:47Просто вопрос возник при просмотре доков, сколько цветов можно прописать в этом типе рисования?
Коллеги предварительно спс за помощь на 2253,2254 стр. Это МТ5.
Надо с текущего года цены открытия баров изобразить со смещением на 1 год - т.е. 1.01.2023 - чтобы было на 01.01.2022 года.
Син линия - это индикатор за 2022 год. Надо чтобы текущий год отображался (цены открытия) на этом же периоде 2022 года.
в копилот (вместо гугла) запрос делал - он вернул:
код индикатора с отрисовкой индикатора в отдельном окне отрисовка индикатора в виде линии. Выполняет расчет цен открытий дневных свечей на дневном таймфрейме по ценам открытия с 01.01.2023 года по 19.09.2023 года. Отображает со смещением в прошлое на 1 год на дневном таймфрейме с 01.01.2022 года по 19.09.2022 года.
короче - нужно смещение данных цен открытий на один год - чтобы отображалось с 2022 года.
Надо чтобы цены открытий баров текущего года - отображались где син линия - т.е на периоде с 01.01.2022 года. Чтобы было отображение со смещением на 1 год в прошлое.
вот участок кода индикатора который синюю рисует: