Ratmirfat #:
Добрый день, так что-то никто и не ответил. Подскажите, пожалуйста, где в МТ-5 можно увидеть результаты тестирования стратегий? Меня интересует, день, час, минута сделок. В МТ-4 это раздел "результаты". Есть что-то подобное в МТ-5?

Backtest -> ПКМ -> Сделки/Ордера/Ордера+Сделки

А вообще инструкций куча по пользованию терминалом, хелп, видео, гугл, чатгпт ...

 

Valeriy Yastremskiy, 2023.09.15 11:47

Просто вопрос возник при просмотре доков, сколько цветов можно прописать в этом типе рисования? 
#property indicator_type1   DRAW_COLOR_CANDLES 
#property indicator_color1  clrLightSteelBlue,clrRed,clrBlue // в справке не нашел сколько? в примерах еще есть 8 цветов.

 
Спасибо!

 
Артем здравствуйте! В поисках ответа на вопрос я наткнулся на ваши статьи по созданию библиотеки, это очень занимательно!  В дальнейшем я ознакомлюсь со всем материалом, но пока вернемся к вопросу.
И так вопрос?  Я написал индикатор, который берет данные скажем с дневного периода, а отображается на часовом. Внутри дневного периода поступает сигнал, причем их может быть и два и три в общем несколько, я отмечаю момент изменения сигнала, запоминаю цену и время, и вот суть вопроса когда изменение цены происходит в реальном времени, сигналы остаются там где и следует им быть, но когда индикатор рассчитывается на истории, то сигналы перемещается на начало старшего периода! Не могли бы вы мне посоветовать материал на эту тему или объяснить логику надо это потом это... Большое вам спасибо!
 
monkeywithachip #:
Здравствуйте. Через одну статью будет статья по мультисимвольным мультипериодным индикаторам - их создание, подключение и использование в советниках и индикаторах. Так что, может быть там, будет ответ на Ваш вопрос.

 
Artyom Trishkin #:

А ориентировочно по времени когда это будет? Я просто не понимаю как заставить его посчитать историю скажем по минутам учитывая старший тф записать скажем этот расчет в буфер, к примеру тренд 1 или -1 запомнить время и цены, а из буфера в цикле расставить метки?  Или вообще как это делается? Ну... будем ждать... Спасибо.
 
Куда пишется файл в тестере индикатора в мт5? хендл открывает, строки записи проходит, но файла не вижу. В реале в песочнице мкл/файлс создает и пишет норм, на четверке в тестере создает пишет в папку тестер/файлс, на 5ке в тестере не создает эту папку в песочнице тестер.
 
Valeriy Yastremskiy #:
Куда пишется файл в тестере индикатора в мт5? хендл открывает, строки записи проходит, но файла не вижу. В реале в песочнице мкл/файлс создает и пишет норм, на четверке в тестере создает пишет в папку тестер/файлс, на 5ке в тестере не создает эту папку в песочнице тестер.

Посмотрите тут \Tester\Agent-127.0.0.1-3000\MQL5\Files\

 
Alexey Viktorov #:

Посмотрите тут \Tester\Agent-127.0.0.1-3000\MQL5\Files\

Спасибо, но это просто ай))) Надо путь видимо указывать явно))) думаю в доках есть это)

Как закрыть файл по окончании тестирования. Закрытие прописано только в ОнДеинит. Что бы закрыть файл в 5ке надо закрыть окно тестирования. А хотелось бы по окончании теста.

