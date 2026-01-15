Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2274
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Добрый день, так что-то никто и не ответил. Подскажите, пожалуйста, где в МТ-5 можно увидеть результаты тестирования стратегий? Меня интересует, день, час, минута сделок. В МТ-4 это раздел "результаты". Есть что-то подобное в МТ-5?
Backtest -> ПКМ -> Сделки/Ордера/Ордера+Сделки
А вообще инструкций куча по пользованию терминалом, хелп, видео, гугл, чатгпт ...
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам
Valeriy Yastremskiy, 2023.09.15 11:47Просто вопрос возник при просмотре доков, сколько цветов можно прописать в этом типе рисования?
Backtest -> ПКМ -> Сделки/Ордера/Ордера+Сделки
А вообще инструкций куча по пользованию терминалом, хелп, видео, гугл, чатгпт ...
Спасибо!
И так вопрос? Я написал индикатор, который берет данные скажем с дневного периода, а отображается на часовом. Внутри дневного периода поступает сигнал, причем их может быть и два и три в общем несколько, я отмечаю момент изменения сигнала, запоминаю цену и время, и вот суть вопроса когда изменение цены происходит в реальном времени, сигналы остаются там где и следует им быть, но когда индикатор рассчитывается на истории, то сигналы перемещается на начало старшего периода! Не могли бы вы мне посоветовать материал на эту тему или объяснить логику надо это потом это... Большое вам спасибо!
Артем здравствуйте! В поисках ответа на вопрос я наткнулся на ваши статьи по созданию библиотеки, это очень занимательно! В дальнейшем я ознакомлюсь со всем материалом, но пока вернемся к вопросу.
И так вопрос? Я написал индикатор, который берет данные скажем с дневного периода, а отображается на часовом. Внутри дневного периода поступает сигнал, причем их может быть и два и три в общем несколько, я отмечаю момент изменения сигнала, запоминаю цену и время, и вот суть вопроса когда изменение цены происходит в реальном времени, сигналы остаются там где и следует им быть, но когда индикатор рассчитывается на истории, то сигналы перемещается на начало старшего периода! Не могли бы вы мне посоветовать материал на эту тему или объяснить логику надо это потом это... Большое вам спасибо!
Здравствуйте. Через одну статью будет статья по мультисимвольным мультипериодным индикаторам - их создание, подключение и использование в советниках и индикаторах. Так что, может быть там, будет ответ на Ваш вопрос.
Здравствуйте. Через одну статью будет статья по мультисимвольным мультипериодным индикаторам - их создание, подключение и использование в советниках и индикаторах. Так что, может быть там, будет ответ на Ваш вопрос.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам
Valeriy Yastremskiy, 2023.09.20 12:22
ну может кто то что то напишет по вопросу))))
Куда пишется файл в тестере индикатора в мт5? хендл открывает, строки записи проходит, но файла не вижу. В реале в песочнице мкл/файлс создает и пишет норм, на четверке в тестере создает пишет в папку тестер/файлс, на 5ке в тестере не создает эту папку в песочнице тестер.
Посмотрите тут \Tester\Agent-127.0.0.1-3000\MQL5\Files\
Посмотрите тут \Tester\Agent-127.0.0.1-3000\MQL5\Files\
Спасибо, но это просто ай))) Надо путь видимо указывать явно))) думаю в доках есть это)
Как закрыть файл по окончании тестирования. Закрытие прописано только в ОнДеинит. Что бы закрыть файл в 5ке надо закрыть окно тестирования. А хотелось бы по окончании теста.