Подскажите, почему не работает этот код в МТ5? В мт4 все гуд
А что Вы получаете из iClose(), и что получаете делением полученного значения самого на себя? И почему бы не использовать предопределённый массив close[] для такого случая?
Я не силен в MQL5, но так работает
а если limit=5, то не работает.
Может кто-то объяснить почему? Пожалуйста.
Наверное так правильно будет
По той причине, что индикация баров в mt5 слева направо, то получается самый старый бар во время запуска, всегда будет иметь индекс 0. Следовательно надо писать
Если это первый запуск, то посчитанных баров ноль и начнём считать с пятого бара. Иначе будем пересчитывать только последний бар.
Тогда цикл надо строить с увеличением индекса
По той причине, что индикация баров в mt5 слева направо, то получается самый старый бар во время запуска, всегда будет иметь индекс 0.
Спасибо.
Тогда цикл надо строить с увеличением индекса
Наверное < ?
подскажите как лучше в индикаторе указать начало работы, например что-бы он начинал работу например с месяц назад, а остальное просто пропускал
пока вижу расчетную часть поставить после проверки datetime
да чутка упростил код, но опечатался) допустим, я там делю цену закрытия на цену открытия, а вместо _Symbol могут быть другие активы.
Но вот это все равно не работает. В чем беда?
Ну конечно…
коллеги - читаю статью работы со временем
https://www.mql5.com/ru/articles/599
пока не понятно- помогите - как программно (как то возможно через ф-ию)
написать это условие - чтобы год назад в общем выйти на начало - прошлого года и его конец от текущего, чтобы избежать вот такого явного указания:
в общем надо программно выйти на начало и конец прошлого года - от текущего - это вставка в 1. условие и
текущую дату прошлого года, только - это вставка чтобы была во второе условие... 2.
для выполнения условий if...