lynxntech #:
lynxntech #:

подскажите как лучше в индикаторе указать начало работы, например что-бы он начинал работу например с месяц назад, а остальное просто пропускал


что-то тут не то

А что не так?


 
Maxim Kuznetsov #:

Так нарисуйте в нём, у вас же Canvas, Resource https://www.mql5.com/ru/docs/standardlibrary/canvasgraphics/ccanvas :-)

Я об этом и спрашиваю...не могу сообразить как это сделать.

Продолжаю поиск в ветке, т.к. там было очень простое решение.

 
Tretyakov Rostyslav #:

А что не так?


  limit=MathMin(rates_total-prev_calculated-1,PERIOD_MN1/Period());

что дает выделенная строка? не пойму никак

в MT5 результат строки - 2
 
lynxntech #:

что дает выделенная строка? не пойму никак

в MT5 результат строки - 2

Для МТ5 так работает

   for(int i = limit; i < rates_total; i++)
     {
      if(time[i]>=TimeCurrent()-PeriodSeconds(PERIOD_MN1))
        {
          .....
        }
     }
 
Tretyakov Rostyslav #:

Для МТ5 так работает

спасибо попробую

 
Может кто подсказать , если поставить на паузу автоторговлю , то бот перестанет новые сделки открывать ,а старые закроет когда посчитает нужным или что?
 
Коновалов Андрей #:
Может кто подсказать , если поставить на паузу автоторговлю , то бот перестанет новые сделки открывать ,а старые закроет когда посчитает нужным или что?
Что значит " поставить на паузу автоторговлю"? Если кнопка терминала, то бот ничего делать не будет.
 

ну имеется ввиду советника ,в терминале кнопка разрешение или запрет авто-торговли

 
Коновалов Андрей #:

ну имеется ввиду советника ,в терминале кнопка разрешение или запрет авто-торговли

Tretyakov Rostyslav #:
Если кнопка терминала, то бот ничего делать не будет.
 
Tretyakov Rostyslav #:

Для МТ5 так работает

так сделал

   if(prev_calculated==0) // проверка на первый старт расчёта индикатора
     {
  Start=rates_total-100;
