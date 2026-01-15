Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2279
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
подскажите как лучше в индикаторе указать начало работы, например что-бы он начинал работу например с месяц назад, а остальное просто пропускал
что-то тут не то
А что не так?
Так нарисуйте в нём, у вас же Canvas, Resource https://www.mql5.com/ru/docs/standardlibrary/canvasgraphics/ccanvas :-)
Я об этом и спрашиваю...не могу сообразить как это сделать.
Продолжаю поиск в ветке, т.к. там было очень простое решение.
А что не так?
что дает выделенная строка? не пойму никакв MT5 результат строки - 2
что дает выделенная строка? не пойму никакв MT5 результат строки - 2
Для МТ5 так работает
Для МТ5 так работает
спасибо попробую
Может кто подсказать , если поставить на паузу автоторговлю , то бот перестанет новые сделки открывать ,а старые закроет когда посчитает нужным или что?
ну имеется ввиду советника ,в терминале кнопка разрешение или запрет авто-торговли
ну имеется ввиду советника ,в терминале кнопка разрешение или запрет авто-торговли
Если кнопка терминала, то бот ничего делать не будет.
Для МТ5 так работает
так сделал