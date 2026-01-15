Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2273
Коллеги предварительно спс за помощь на 2253,2254 стр. Это МТ5.
Надо с текущего года цены открытия баров изобразить со смещением на 1 год - т.е. 1.01.2023 - чтобы было на 01.01.2022 года.
Син линия - это индикатор за 2022 год. Надо чтобы текущий год отображался (цены открытия) на этом же периоде 2022 года.
в копилот (вместо гугла) запрос делал - он вернул:
код индикатора с отрисовкой индикатора в отдельном окне отрисовка индикатора в виде линии. Выполняет расчет цен открытий дневных свечей на дневном таймфрейме по ценам открытия с 01.01.2023 года по 19.09.2023 года. Отображает со смещением в прошлое на 1 год на дневном таймфрейме с 01.01.2022 года по 19.09.2022 года.
короче - нужно смещение данных цен открытий на один год - чтобы отображалось с 2022 года.
Надо чтобы цены открытий баров текущего года - отображались где син линия - т.е на периоде с 01.01.2022 года. Чтобы было отображение со смещением на 1 год в прошлое.
вот участок кода индикатора который синюю рисует:
В общем-то совсем не понятно что должен отображать индикатор. Нужно, чтобы в окне индикатора рисовались свечи со смещением на один год? Чтобы была возможность воочию видеть что было на графике год назад?
Тип рисуемой линии можно сделать DRAW_COLOR_CANDLES и на текущем времени (по времени индекса цикла) рисовать данные бара, у которого год меньше текущего на один. Правда, дни недели же не совпадают, поэтому точной даты получить нет возможности, и в этом случае можно просто не рисовать свечу.
Вот принцип:
Просто принцип. Без проверки на то, если день недели выпадает на выходной
В общем-то совсем не понятно что должен отображать индикатор. Нужно, чтобы в окне индикатора рисовались свечи со смещением на один год? Чтобы была возможность воочию видеть что было на графике год назад?
Тип рисуемой линии можно сделать DRAW_COLOR_CANDLES и на текущем времени (по времени индекса цикла) рисовать данные бара, у которого год меньше текущего на один. Правда, дни недели же не совпадают, поэтому точной даты получить нет возможности, и в этом случае можно просто не рисовать свечу.
спс смотрю. Нет.
Надо чтобы рядом с син линией с 01.01.2022 г по тек дату отображались цены открытий свечей линией которые идут с 01.01.2023 г по тек дату. Для простоты визуального восприятия что было год назад и сейчас...
Цены открытия за 2022 г по дням. Линией. И тут же рядом график кот цены с 2023 - по тек дату.
Artyom Trishkin #:
Просто принцип. Без проверки на то, если день недели выпадает на выходной
спс смотрю. Нет.
Надо чтобы рядом с син линией с 01.01.2022 г по тек дату отображались цены открытий свечей линией которые идут с 01.01.2023 г по тек дату. Для простоты визуального восприятия что было год назад и сейчас...
Цены открытия за 2022 г по дням. Линией. И тут же рядом график кот цены с 2023 - по тек дату.
типа как здесь - серым цветом - текущий год
Тогда нужно делать простой буфер-линию. Буферов должно быть столько, сколько линий нужно отобразить. В них записывать не данные из структуры цен, а просто Open с той даты, которую возвращает функция.
Ну как-то так:
По сути, нужно ещё добавлять смещение линий по вертикали - для более кучного отображения. Но тогда данные в буфере тоже будут со смещением по цене, что не правильно.
Ну а так вот:
Но данные рисует на графике любого периода:
По сути, нужно ещё добавлять смещение линий по вертикали - для более кучного отображения. Но тогда данные в буфере тоже будут со смещением по цене, что не правильно.
Ну а так вот:
Но данные рисует на графике любого периода: