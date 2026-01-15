Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2268

Новый комментарий
 
Tretyakov Rostyslav #:

Если Вы не используете Magiс, то просто удалите то что выделено желтым

Спасибо!
 

День добрый! Не могу понять, почему получая данные индикатора через

AscelBuffer[i]=iAC(NULL,period,i);

Получаю правильную картинку

Кривая совпадает с оригиналом, но в окне данных разрядность не совпадает. 

 
Galim_V #:

День добрый! Не могу понять, почему получая данные индикатора через

Получаю правильную картинку

Кривая совпадает с оригиналом, но в окне данных разрядность не совпадает. 

IndicatorSetInteger() наберите в редакторе и посмотрите что он принимает, и что может установить
 
Artyom Trishkin #:
IndicatorSetInteger

Если вы про это

INDICATOR_DIGITS

то вроде для кастомных, но спасибо, продолжим...

 
Artyom Trishkin #:
IndicatorSetInteger() наберите в редакторе и посмотрите что он принимает, и что может установить
Да,работает.

Да, все правильно.

 
Добрый день! Хочу создать сигнал для мониторинга сделок. В логин вбиваю номер счета, в пароль - инвесторский пароль. Почему авторизация не удалась? Данные торгового счета, в т.ч. сервер верны.
 

Прошу помочь!

Получаю гистограмму

Но мне нужно получить на шкале значения этих столбцов.

Есть такая функция:

   graphicL.MarksToAxisAdd(X,16,0,0);

/*

bool  MarksToAxisAdd( 

   const double        &marks[],        // координаты "засечек" 

   const int           mark_size,       // размер "засечек" 

   ENUM_MARK_POSITION  position,        // расположение "засечек" 

   const int           dimension=0      // измерение 

   )

*/

Не помогает, что я делаю не так?

В инструкции не могу найти про  ENUM_MARK_POSITION и измерение.... может не правильные параметры ставлю?

И второй вопрос - как убрать в разметке шаг в левую сторону - хотел бы отрисовать график от нуля.
 

Добрый день!

У меня вопрос - можно ли написать советник, который синхронизирует тикер на всех графиках профиля – активируешь (перетаскиваешь тикер из обзора рынка)   один график и все графики в профиле синхронизируются с этим тикером.

Спасибо!

 
Kedrov #:

Добрый день!

У меня вопрос - можно ли написать советник, который синхронизирует тикер на всех графиках профиля – активируешь (перетаскиваешь тикер из обзора рынка)   один график и все графики в профиле синхронизируются с этим тикером.

Спасибо!

Что имеете в виду под синхронизацией? 
 
Artyom Trishkin #:
Что имеете в виду под синхронизацией? 

Синхронизацию по тикеру. Перетаскиваешь на один график  EURUSD, например, и все графике в профиле тоже меняют тикер, становятся EURUSD. Графиков в профиле предполагаю 4 шт. Таймфреймы при этом остаются базовыми, изначально установленные на конкретном графике. Меняются только тикеры

1...226122622263226422652266226722682269227022712272227322742275...2693
Новый комментарий