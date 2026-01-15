Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2268
Если Вы не используете Magiс, то просто удалите то что выделено желтым
День добрый! Не могу понять, почему получая данные индикатора через
Получаю правильную картинку
Кривая совпадает с оригиналом, но в окне данных разрядность не совпадает.
IndicatorSetInteger
Если вы про это
INDICATOR_DIGITS
то вроде для кастомных, но спасибо, продолжим...
IndicatorSetInteger() наберите в редакторе и посмотрите что он принимает, и что может установить
Да, все правильно.
Прошу помочь!
Получаю гистограмму
Но мне нужно получить на шкале значения этих столбцов.
Есть такая функция:
Не помогает, что я делаю не так?
В инструкции не могу найти про ENUM_MARK_POSITION и измерение.... может не правильные параметры ставлю?И второй вопрос - как убрать в разметке шаг в левую сторону - хотел бы отрисовать график от нуля.
Добрый день!
У меня вопрос - можно ли написать советник, который синхронизирует тикер на всех графиках профиля – активируешь (перетаскиваешь тикер из обзора рынка) один график и все графики в профиле синхронизируются с этим тикером.
Спасибо!
Что имеете в виду под синхронизацией?
Синхронизацию по тикеру. Перетаскиваешь на один график EURUSD, например, и все графике в профиле тоже меняют тикер, становятся EURUSD. Графиков в профиле предполагаю 4 шт. Таймфреймы при этом остаются базовыми, изначально установленные на конкретном графике. Меняются только тикеры