Всем привет
Кто видит почему оно так отображается?
Т.е функции разные свойства разные а отображение одинаковое.
Также с двумя другими однотипными объектами, работает только один из них, остальные параметры игнорируются
А посмотрите, с каким именем создаются линии, а какое имя используется для их перемещения и удаления.
И почему бы не передавать параметры функциям во время их вызова?
Не понимаю как это, имена поправил, линия все равно идет красная вне зависимости от типа ордера,просто называется по разному. (потом надо найти способ обрезать ее по 10 бару)
Отрезок прямой только трендовой линией можно изобразить (OBJ_TREND или OBJ_TRENDBYANGLE). Горизонтальные и вертикальные линии не обрезаются.
А что это за условия?
if(!price1)
price1=FindLastOrderOpenPrice();
..............
if(!price2)
price2=FindLastOrderOpenPrice();
Чего вы от них хотите?И журнал надо читать, что там пишет?
необходимо изменить отображение индикатора (изменить тонкие линии на пунктирные)
так сейчас:
необходимо так:
подскажите пож. как сделать?
если цена равна нулю или не задана то назначим координатой линии цену последнего ордера. С этим все норм
Журнал тоже норм, сливает счет как и нужно. Ошибки про нехватку депозита я не смотрю.
А линия все равно красная. Т.е мы вызываем линию бай, она так и есть, передаем параметры, но передаются другие.
Попробуйте так:
if (ObjectFind(0,"Rectangle 33579")<0) Alert("НЕТ");
else Alert("ДА");
Помогите дописать функцию, которая будет подсчитывать количество ордеров и их суммарный профит закрытых за последние 60 секунд на текущей паре. На языке вертится не могу правильно сформулировать.
double ClosingSellProfit=0, ClosingBuyProfit;
for(int i=0; i<OrdersHistoryTotal(); i++)
{
if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY) && OrderSymbol()==Symbol())
{
if(OrderType()==OP_SELL)
{
if(. . .)
{
CountClosedSellOrders++;
ClosingSellProfit+=OrderProfit()+OrderCommission()+OrderSwap();
}
if(OrderType()==OP_BUY)
{
if(. . .)
{
CountClosedBuyOrders++;
ClosingBuyProfit+=OrderProfit()+OrderCommission()+OrderSwap();
}
}
}
}
