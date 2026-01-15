Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2250
PositionGetInteger
long PositionGetInteger(
ENUM_POSITION_PROPERTY_INTEGER property_id // идентификатор свойства
);
long PositionGetInteger(
ENUM_POSITION_PROPERTY_INTEGER property_id // идентификатор свойства
);
там long и выдает ошибку, а гораздо мелкий int - нет
там long и выдает ошибку, а гораздо мелкий int - нет
Тогда это уже в ветку про ошибки.
Хотя нет, так решается
Хотя нет, так решается
Благодарю Вас
Подскажите, пожалуйста, почему при тестировании в тестере модифицированный РСИ самосоздаётся на графике, накидывая на него свои клоны
Он с динамическими уровнями, больше ничего.
Что за эффект такой
Хэндлы создаëте на каждом тике?
Извините, я не уточнил - это МТ4
вот индикаторы, на каждом тике, все работают нормально, кроме этого РСИ
Добрый день!
Неделю не могу решить проблему: как реализовать остановку (паузу) в работе советника при наступлении события до закрытия свечи?
Пример: как только сделка закрылась по профиту - до конца свечи (в моем случае дневной) советник на на паузе ...
Ранее похожий момент удавалось реализовать на определённое количество свечей (секунд) после события :
Но как сделать так, чтобы торговля прервалась при наличии профитной сделки в истории до закрытия бара ....
Функция поиска профитного бара есть:
Совместить не могу: найдена профитная сделка - сова на паузе до закрытия свечи...
Заранее - большое спасибо за помощь!
Общий принцип: по профитной сделке ставите флаг (булеву переменную), по началу следующей свечи - сбрасываете. Советник проверяет, если флаг стоит, то не торгует.
Большое спасибо за совет!
Если несложно, сориентируйте, пожалуйста.
По вашему совету - булевая функция профитной сделки:
Каким образом делать сброс флага именного в конце дневной свечи? В участке выложенного когда, сброс флага происходит на каждом проходе (на каждом тике), а как задать сброс именно по закрытию текущей дневной свечи...
Еще раз - спасибо!