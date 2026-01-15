Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1114

Новый комментарий
 
Ievgen Kurbatov:

добрый день! подскажите реально ли парсить данные отсюда https://www1.oanda.com/lang/ru/forex-trading/analysis/forex-order-book 


чтобы данные собирались в ексель для дальнейших расчетов?

см. oanda api - если не ошибаюсь на картинке это PositionBook

[Удален]  
Artyom Trishkin:

ChartNavigate()

Работает, но идут постоянные "сбои". График позиционируется n-ое количество раз, а затем перескакивает в конец. И чтобы увидеть найденную фигуру нужно вручную перематывать. Это так и было задумано или ошибка МТ?

Других способов позиционирования графика нет?

 
Сергей Таболин:

Работает, но идут постоянные "сбои". График позиционируется n-ое количество раз, а затем перескакивает в конец. И чтобы увидеть найденную фигуру нужно вручную перематывать. Это так и было задумано или ошибка МТ?

Других способов позиционирования графика нет?

Так автопрокрутку-то графика нужно отключать. И помнить, что это асинхронная команда.

 

Добрейшего вечера. 

Подскажите, пожалста, уместно ли сравнивать последовательность открытия ордеров из истории по номеру тикета? (Как это делают в известных видео-уроках)

Сомнения возникли от того что OrderSend() возвращает тип int, который не бесконечен, и, предположу, когда-то обнуляется.

 
Andrey Sokolov:

Добрейшего вечера. 

Подскажите, пожалста, уместно ли сравнивать последовательность открытия ордеров из истории по номеру тикета? (Как это делают в известных видео-уроках)

Сомнения возникли от того что OrderSend() возвращает тип int, который не бесконечен, и, предположу, когда-то обнуляется.

в общем это некорректно. Просто так исторически сложилось и пока-что поддерживается. Int переполнить, это надо ещё и суметь :-)

помимо переполнения это ещё и security-bug, думаю что в неких перспективных релизах это "сломают" и все идентификаторы получаемые с сервера станут непредсказуемы. 

для сохранения последовательности есть метки времени, если их нехватает то magic и comments в помощь

PS/ кстати даже в 4-ке возможны ситуации когда более поздний ордер получит меньший ticket без целочисленного переполнения. Например одновременная работа двух советников на разных чартах в одной стратегии.

 
если на М5 поставить параболик с стандартными параметрами, то как на нем установить еще один параболик, чтобы он отображал параболик с таймфрейма М15?
 
Andrey Sokolov:

Добрейшего вечера. 

Подскажите, пожалста, уместно ли сравнивать последовательность открытия ордеров из истории по номеру тикета? (Как это делают в известных видео-уроках)

Сомнения возникли от того что OrderSend() возвращает тип int, который не бесконечен, и, предположу, когда-то обнуляется.

Нет, не уместно. Последовательность не гарантируется в порядке повышения номеров тикетов.

Цепочка из ордеров

MarketBuy #1, MarketBuy #2, PendingBuyLimit #3, MarketBuy #4, PendingSellLimit #5, MarketSell #6, MarketSell #7, MarketBuy #8

может иметь последовательность позиций

Buy #1, Buy #2, Buy #4, Sell #6, Sell  #7, Sell #5, Buy #3, Buy #8

 

Пишу вот такой код, обращаясь через цикл в историю. Беру только самую последую закрытую сделку

string stroka = OrderComment();
string s = StringGetCharacter(stroka,1);
string s_2 = StringGetCharacter(stroka,2);
string s_3 = StringGetCharacter(stroka,3);
string s_4 = StringGetCharacter(stroka,4);
string s_5 = StringGetCharacter(stroka,5);
Comment(stroka,"  ",s,"  ",s_2,"  ",s_3,"  ",s_4,"  ",s_5);                        

Почему возврат символа идет числом? 


 
Nikita Chernyshov:

Пишу вот такой код, обращаясь через цикл в историю. Беру только самую последую закрытую сделку

Почему возврат символа идет числом? 


Потому, что именно это вы и делаете - получаете код каждого символа из строки, начиная не с первого, и выводите полученные коды в комментарий на графике.

Документация по MQL5: Строковые функции / StringGetCharacter
Документация по MQL5: Строковые функции / StringGetCharacter
  • www.mql5.com
Строковые функции / StringGetCharacter - справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
Artyom Trishkin:

Потому, что именно это вы и делаете - получаете код каждого символа из строки, начиная не с первого, и выводите полученные коды в комментарий на графике.

Да уж. Чет я совсем заплавился. Артем, спасибо вам огромное.

1...110711081109111011111112111311141115111611171118111911201121...2693
Новый комментарий