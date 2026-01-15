Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1114
добрый день! подскажите реально ли парсить данные отсюда https://www1.oanda.com/lang/ru/forex-trading/analysis/forex-order-book
чтобы данные собирались в ексель для дальнейших расчетов?
см. oanda api - если не ошибаюсь на картинке это PositionBook
ChartNavigate()
Работает, но идут постоянные "сбои". График позиционируется n-ое количество раз, а затем перескакивает в конец. И чтобы увидеть найденную фигуру нужно вручную перематывать. Это так и было задумано или ошибка МТ?
Других способов позиционирования графика нет?
Так автопрокрутку-то графика нужно отключать. И помнить, что это асинхронная команда.
Добрейшего вечера.
Подскажите, пожалста, уместно ли сравнивать последовательность открытия ордеров из истории по номеру тикета? (Как это делают в известных видео-уроках)
Сомнения возникли от того что OrderSend() возвращает тип int, который не бесконечен, и, предположу, когда-то обнуляется.
в общем это некорректно. Просто так исторически сложилось и пока-что поддерживается. Int переполнить, это надо ещё и суметь :-)
помимо переполнения это ещё и security-bug, думаю что в неких перспективных релизах это "сломают" и все идентификаторы получаемые с сервера станут непредсказуемы.
для сохранения последовательности есть метки времени, если их нехватает то magic и comments в помощь
PS/ кстати даже в 4-ке возможны ситуации когда более поздний ордер получит меньший ticket без целочисленного переполнения. Например одновременная работа двух советников на разных чартах в одной стратегии.
Нет, не уместно. Последовательность не гарантируется в порядке повышения номеров тикетов.
Цепочка из ордеров
MarketBuy #1, MarketBuy #2, PendingBuyLimit #3, MarketBuy #4, PendingSellLimit #5, MarketSell #6, MarketSell #7, MarketBuy #8
может иметь последовательность позиций
Buy #1, Buy #2, Buy #4, Sell #6, Sell #7, Sell #5, Buy #3, Buy #8
Пишу вот такой код, обращаясь через цикл в историю. Беру только самую последую закрытую сделку
Почему возврат символа идет числом?
Потому, что именно это вы и делаете - получаете код каждого символа из строки, начиная не с первого, и выводите полученные коды в комментарий на графике.
Да уж. Чет я совсем заплавился. Артем, спасибо вам огромное.