Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам

Приветствую всех. Кто сможет подсказать, как  связать 2-3-5 терминалов МТ5 по типу копирования сделок. Нужно чтобы при торговле на 1 терминале на остальных подключенных к первому терминалу также открывались и закрывались сделки.
 

Всем добра!

Подскажите пожалуйста. Советник видит "чужие" ордера и не открывает позицию. При этом прописывает в комментарий дату 1970.01.01.

     kolpos = PositionsTotal();
         if(PositionsTotal() !=0)
           {

              if(o_position.Symbol() == Symbol() && o_position.Magic() == Magic)
                {
                   kolpos++;
                }
           }

    if(kolpos == 0)
      {        

                if(o_trade.Buy(Lot,o_symbol.Name(),0,0,0,coment))
                  {
                    timopen = TimeCurrent();
                  }
      }

   if(kolpos != 0)  
   {
   Comment(timopen);
   }
 
Приветствую всех. Кто сможет подсказать, как  связать 2-3-5 терминалов МТ5 по типу копирования сделок. Нужно чтобы при торговле на 1 терминале на остальных подключенных к первому терминалу также открывались и закрывались сделки.

Один пишет файл в общей папке, остальные - читают его

 
Всем добра!

Подскажите пожалуйста. Советник видит "чужие" ордера и не открывает позицию. При этом прописывает в комментарий дату 1970.01.01.

kolpos проверяли? Правильно считает?

Я не вижу где у Вас код перебора всех открытых позиций.

 
kolpos проверяли? Правильно считает?

Я не вижу где у Вас код перебора всех открытых позиций.

Вы имеете ввиду через оператор for?

for (int kolpos = 0; kolpos < PositionsTotal(); kolpos++)

Как я понял в моем первом коде, если символ и магик не подходят, то не должен считать.

Попробую через for.

Спасибо!

 
Один пишет файл в общей папке, остальные - читают его

Здравствуйте. Что то не понял ответа. Можно поподробнее?
 
Здравствуйте. Что то не понял ответа. Можно поподробнее?

Куда ещё подробнее? 

Первый терминал, на котором ведётся торговля, пишет файл в общей папке. Все остальные читают этот файл и повторяют действия первого.

 
Здравствуйте. Что то не понял ответа. Можно поподробнее?
Вам нужен копировщик, ищите в маркете(есть даже бесплатные).
 

Всем доброго времени суток! Я изучаю тему ТЕСТИРОВАНИЕ СОВЕТНАКА В MQL5 НА РЕАЛЬНЫХ ТИКАХ(применительно к Альпари). Как я понял результат тестирования на реальных тиках на 100% совпадает с результатами торговли на реальном счете в Альпари. Как написано в Справке по МТ5 , реальные тики - это тики от поставщика ликвидности, накопленные Альпари.

В настройках тестера в поле МОДЕЛИРОВАНИЕ есть опция КАЖДЫЙ ТИК НА ОСНОВЕ РЕАЛЬНЫХ ТИКОВ.  В то же время  техподдержка Альпари скинула мне историю реальных тиков, которые как я понял мне нужно загрузить в  тестер. Как я понял, при выборе опции  КАЖДЫЙ ТИК НА ОСНОВЕ РЕАЛЬНЫХ ТИКОВ загружать в  тестер ничего не нужно.


ВОПРОС  В чем отличие  между тестированием с выбором опции  КАЖДЫЙ ТИК НА ОСНОВЕ РЕАЛЬНЫХ ТИКОВ и тестированием на исторических данных которые мне скинуло Альпари?

Какой из этих 2 вариантов тестирования на 100% совпадает с реальной торговлей, или максимально близок к ней.

И еще вопрос.  Пишут что при тестировании на реальных тиках нужно много места на жестком диске. А сколько весит файл с реальными тиками по паре ЕВРО-ДОЛЛАР за период 1 год?

Спасибо за помощь.

 
Tretyakov Rostyslav #:
Вам нужен копировщик, ищите в маркете(есть даже бесплатные).

Спасибо за ответ. Признаться я не понимаю вообще в программировании и не знаю даже с чего начать. Посоветуйте пожалуйста к кому можно обратится с моим вопросом.

