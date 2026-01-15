Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2195
Всем добра!
Подскажите пожалуйста. Советник видит "чужие" ордера и не открывает позицию. При этом прописывает в комментарий дату 1970.01.01.
Приветствую всех. Кто сможет подсказать, как связать 2-3-5 терминалов МТ5 по типу копирования сделок. Нужно чтобы при торговле на 1 терминале на остальных подключенных к первому терминалу также открывались и закрывались сделки.
Один пишет файл в общей папке, остальные - читают его
kolpos проверяли? Правильно считает?
Я не вижу где у Вас код перебора всех открытых позиций.
Вы имеете ввиду через оператор for?
Как я понял в моем первом коде, если символ и магик не подходят, то не должен считать.
Попробую через for.
Спасибо!
Здравствуйте. Что то не понял ответа. Можно поподробнее?
Куда ещё подробнее?
Первый терминал, на котором ведётся торговля, пишет файл в общей папке. Все остальные читают этот файл и повторяют действия первого.
Всем доброго времени суток! Я изучаю тему ТЕСТИРОВАНИЕ СОВЕТНАКА В MQL5 НА РЕАЛЬНЫХ ТИКАХ(применительно к Альпари). Как я понял результат тестирования на реальных тиках на 100% совпадает с результатами торговли на реальном счете в Альпари. Как написано в Справке по МТ5 , реальные тики - это тики от поставщика ликвидности, накопленные Альпари.
В настройках тестера в поле МОДЕЛИРОВАНИЕ есть опция КАЖДЫЙ ТИК НА ОСНОВЕ РЕАЛЬНЫХ ТИКОВ. В то же время техподдержка Альпари скинула мне историю реальных тиков, которые как я понял мне нужно загрузить в тестер. Как я понял, при выборе опции КАЖДЫЙ ТИК НА ОСНОВЕ РЕАЛЬНЫХ ТИКОВ загружать в тестер ничего не нужно.
ВОПРОС В чем отличие между тестированием с выбором опции КАЖДЫЙ ТИК НА ОСНОВЕ РЕАЛЬНЫХ ТИКОВ и тестированием на исторических данных которые мне скинуло Альпари?
Какой из этих 2 вариантов тестирования на 100% совпадает с реальной торговлей, или максимально близок к ней.
И еще вопрос. Пишут что при тестировании на реальных тиках нужно много места на жестком диске. А сколько весит файл с реальными тиками по паре ЕВРО-ДОЛЛАР за период 1 год?
Спасибо за помощь.
Вам нужен копировщик, ищите в маркете(есть даже бесплатные).
Спасибо за ответ. Признаться я не понимаю вообще в программировании и не знаю даже с чего начать. Посоветуйте пожалуйста к кому можно обратится с моим вопросом.