Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1094
Есть у кого понимание что можно попытаться изменить, чуть не доделка...но уже по не многу вникаю))
'CiTriX' - unexpected token, probably type is missing? SignalTRIX.mqh 29 4
Что это значит?
Чтобы определить индексы баров, ближайших фракталов ( up, low)
в вашем коде (советник), добавьте 2 переменные
как то так
если не ошибаюсь, вы изначально об этом.
Здравствуйте! Подскажите, как обратиться в поддержку МТ4 если нашел косяки в работе приложения для iOS ?
Можно ли перемещать линии индикаторов по вертикали (сделать так: двойным щелчком выделил линию, переместил и зафиксировал на этом уровне)?
Для примера картинка. Нужно подтянуть красную к синей в любой момент. Эти линии будут постоянно расходиться.
Нет
Это один индюк или два?
Будут два в одном окне.
Вы можете подгонять закрепляя уровни максимум и минимум
Спасибо. Так подгонять очень неудобно.
