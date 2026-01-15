Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1094

Есть у кого понимание что можно попытаться изменить, чуть не доделка...но уже по не многу вникаю)) 

'CiTriX' - unexpected token, probably type is missing? SignalTRIX.mqh 29 4 

Что это значит?

 
Alekseu Fedotov:

Чтобы определить индексы баров, ближайших фракталов ( up, low)

в вашем коде (советник), добавьте 2 переменные

как то так

если не ошибаюсь, вы изначально об этом.

Найдя индекс бара, проверить открылся ли ордер, и пробежаться от текущего бара до бара фрактала, найти low или hight этого промежутка, и путем Модификации ордера изменить стоп. Верно я вас понял? 
 
Здравствуйте! Подскажите, как обратиться в поддержку МТ4 если нашел косяки в работе приложения для iOS ?
 
Напиши ему
MetaQuotes
  • www.mql5.com
Профиль трейдера
Можно ли перемещать линии индикаторов по вертикали (сделать так: двойным щелчком выделил линию, переместил и зафиксировал на этом уровне)?

Для примера картинка. Нужно подтянуть красную к синей в любой момент. Эти линии будут постоянно расходиться.

1

 
Нет

Это один индюк или два?

Будут два в одном окне.

 
Вы можете подгонять закрепляя уровни максимум и минимум


Спасибо. Так подгонять очень неудобно.

 
Дайте Ваш индикатор
