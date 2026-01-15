Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2193

Тогда получается ,что все имена переменных превращенных в константы , которые являются параметрами функций по умолчанию  имеют обязательное обозначение const  перед своим объявлением? По аналогии с input  и extern ?  То есть,  const превращает переменную в константу? И в программе обозначение   const  и само объявление и инициализация этих переменных нигде не прописывается?  const и значение  спрятано внутри программы и тот кто пишет код mql   не видит в коде ни const , ни значение переменной ? А видит только ее имя из заглавных букв среди параметров той или иной функции?

Ничего не понял…

Константное значение переменной всего лишь гарантирует от случайного изменения этого значения при написании программы. Но если вы достаточно внимательны, то вам это ничего не даст и можно этим не пользоваться, можно не применять константность к переменным. А вот если ваш код будет использовать, писать свои коды на основании вашего кода кто-то другой, то это становится обязательным.

 
https://book.mql4.com/ru/basics/vars

https://www.mql5.com/ru/docs/constants

Это другое, он про спецификатор конст спрашивал так же. сверху ссылка.

 
Всем спасибо за ценную информацию. Беру паузу на переваривание информации.
 

Подскажите, пожалуйста, как написать обращение в сервисдеск?
Раньше был раздел в личном кабинете, а теперь не нахожу его.

 
Внизу страницы…

 
Столкнулся на днях с интересной ситуацией. Друг попросил меня через ТимВьювер попрботать с его терминалом МТ4. После входа в его машину я обнаружил, что терминал запущен на VPS-сервере. Я открыл в терминале тестер стратегий и попытался запустить советника в режиме визуализации. Тестер вернул ошибку, мол, недостаточно данных. (Это на М1 GBPUSD). Я зашел с терминала в архив котировок, подгрузил их для всех таймфреймов фунта, затем не поленился прощелкать по всем тф и обновить котировки. Терминал каждый раз отписывал в журнал, что столько-то тысяч их подгружено. Короче, всё стандартно. Снова попытался запустить тест и опять тот же облом - в журнале запись, что недостаточно данных. Сеова на график, снова жму правой мышью, выбираю Обновить. Терминал делает запись, что подгрузились ещё две свечки и в тестере снова сообщает о недостаточности данных. Может кто знает, как это побороть-то?
 
Столкнулся на днях с интересной ситуацией. Друг попросил меня через ТимВьювер попрботать с его терминалом МТ4. После входа в его машину я обнаружил, что терминал запущен на VPS-сервере. Я открыл в терминале тестер стратегий и попытался запустить советника в режиме визуализации. Тестер вернул ошибку, мол, недостаточно данных. (Это на М1 GBPUSD). Я зашел с терминала в архив котировок, подгрузил их для всех таймфреймов фунта, затем не поленился прощелкать по всем тф и обновить котировки. Терминал каждый раз отписывал в журнал, что столько-то тысяч их подгружено. Короче, всё стандартно. Снова попытался запустить тест и опять тот же облом - в журнале запись, что недостаточно данных. Сеова на график, снова жму правой мышью, выбираю Обновить. Терминал делает запись, что подгрузились ещё две свечки и в тестере снова сообщает о недостаточности данных. Может кто знает, как это побороть-то?

После загрузки данных желательно перезапустить МТ.

Хотя на VPS могут быть и ограничения на запись.

 
У меня вопрос. Можно сделать чтобы ордер считал отложенный ордер своим, и как это сделать. Например: я открыл ордер через советник и отложенный, нужно чтобы следующий отложенный увеличился за счёт двух ордеров, открытого и отложенного. Как это сделать?
У ордеров, открытых вручную Magic равен нулю. Чтоб советник подхватил Ваш руками открытый ордер, он все прочие ордера должен открывать с Магиком, равным нулю.
Если же Вам нужно, чтоб советник работал с магиком, отличным от нуля, то тогда ордера, которые Вы открываете вручную, нужно открывать при помощи скрипта, а в скрипте прописывать Магик, с которым работает советник.
Или Вы спросили о чём-то другом?
 
Спасибо, Алексей. Тож подобное в голову приходило. Нужно пробовать.
