Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2193
Тогда получается ,что все имена переменных превращенных в константы , которые являются параметрами функций по умолчанию имеют обязательное обозначение const перед своим объявлением? По аналогии с input и extern ? То есть, const превращает переменную в константу? И в программе обозначение const и само объявление и инициализация этих переменных нигде не прописывается? const и значение спрятано внутри программы и тот кто пишет код mql не видит в коде ни const , ни значение переменной ? А видит только ее имя из заглавных букв среди параметров той или иной функции?
Ничего не понял…
Константное значение переменной всего лишь гарантирует от случайного изменения этого значения при написании программы. Но если вы достаточно внимательны, то вам это ничего не даст и можно этим не пользоваться, можно не применять константность к переменным. А вот если ваш код будет использовать, писать свои коды на основании вашего кода кто-то другой, то это становится обязательным.
https://book.mql4.com/ru/basics/vars
https://www.mql5.com/ru/docs/constants
Это другое, он про спецификатор конст спрашивал так же. сверху ссылка.
Подскажите, пожалуйста, как написать обращение в сервисдеск?
Раньше был раздел в личном кабинете, а теперь не нахожу его.
Внизу страницы…
Столкнулся на днях с интересной ситуацией. Друг попросил меня через ТимВьювер попрботать с его терминалом МТ4. После входа в его машину я обнаружил, что терминал запущен на VPS-сервере. Я открыл в терминале тестер стратегий и попытался запустить советника в режиме визуализации. Тестер вернул ошибку, мол, недостаточно данных. (Это на М1 GBPUSD). Я зашел с терминала в архив котировок, подгрузил их для всех таймфреймов фунта, затем не поленился прощелкать по всем тф и обновить котировки. Терминал каждый раз отписывал в журнал, что столько-то тысяч их подгружено. Короче, всё стандартно. Снова попытался запустить тест и опять тот же облом - в журнале запись, что недостаточно данных. Сеова на график, снова жму правой мышью, выбираю Обновить. Терминал делает запись, что подгрузились ещё две свечки и в тестере снова сообщает о недостаточности данных. Может кто знает, как это побороть-то?
После загрузки данных желательно перезапустить МТ.
Хотя на VPS могут быть и ограничения на запись.
У меня вопрос. Можно сделать чтобы ордер считал отложенный ордер своим, и как это сделать. Например: я открыл ордер через советник и отложенный, нужно чтобы следующий отложенный увеличился за счёт двух ордеров, открытого и отложенного. Как это сделать?