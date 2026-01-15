Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2196

Новый комментарий
 

Подскажите, как убрать в мт5 рамку?

 

 

Ранее работал этот код, сейчас не работает

--

//#property script_show_inputs
#import "user32.dll"
  int SetWindowLongA(uint hWnd,int nIndex, int dwNewLong);
  uint GetWindowLongA(int hWnd,int nIndex);
  int SetWindowPos(int hWnd, int hWndInsertAfter,int X, int Y, int cx, int cy, int uFlags);
  int GetParent(int hWnd);
  int GetTopWindow(int hWnd);
  int GetWindow(int hWnd, int wCmd);
#import

#define GWL_STYLE         -16 
#define WS_CAPTION        0x00C00000 
#define WS_BORDER         0x00800000
#define WS_SIZEBOX        0x00040000
#define WS_DLGFRAME       0x00400000
#define SWP_NOSIZE        0x0001
#define SWP_NOMOVE        0x0002
#define SWP_NOZORDER      0x0004
#define SWP_NOACTIVATE    0x0010
#define SWP_FRAMECHANGED  0x0020
#define GW_CHILD          0x0005
#define GW_HWNDNEXT       0x0002

//+------------------------------------------------------------------+
//| script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnStart() 
{
   int hChartParent = GetParent((int)ChartGetInteger(ChartID(), CHART_WINDOW_HANDLE));    
   int hMDIClient = GetParent(hChartParent); 
   int hChildWindow = GetTopWindow(hMDIClient);
   while (hChildWindow > 0)
   {
      RemoveBorderByWindowHandle(hChildWindow);
      hChildWindow = GetWindow(hChildWindow, GW_HWNDNEXT);
   }
 
   
   return(0);
}
void RemoveBorderByWindowHandle(int hWindow)
{
   uint iNewStyle = GetWindowLongA(hWindow, GWL_STYLE) & (~(WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SIZEBOX));    
   if (hWindow>0 && iNewStyle>0) 
   {
      SetWindowLongA(hWindow, GWL_STYLE, iNewStyle);
      SetWindowPos(hWindow,0, 0, 0, 0, 0, SWP_NOZORDER | SWP_NOMOVE | SWP_NOSIZE | SWP_NOACTIVATE | SWP_FRAMECHANGED);
   }
}
 
Павел Вавилов #:

Спасибо за ответ. Признаться я не понимаю вообще в программировании и не знаю даже с чего начать. Посоветуйте пожалуйста к кому можно обратится с моим вопросом.

Здесь все что Вам надо.
 
Vitaly Muzichenko #:

Подскажите, как убрать в мт5 рамку?

 

как давно заметил один из участников, это как картина, есть мона лиза и сверху должна быть подпись, большая

 
Vitaly Muzichenko #:

Подскажите, как убрать в мт5 рамку?


--

Вот так нужно сделать, но это мт4

а нужно это сделать в мт5

 
Vitaly Muzichenko #:


--

Вот так нужно сделать, но это мт4

а нужно это сделать в мт5

Когда-то я из скрипта mql4 переделал в mql5, всё работало, но позже работать перестало. Исправить моих мозгов маловато и нигде не читал об исправленном варианте.

 
Alexey Viktorov #:

Когда-то я из скрипта mql4 переделал в mql5, всё работало, но позже работать перестало. Исправить моих мозгов маловато и нигде не читал об исправленном варианте.

Вот и Я исправить не могу :(

 
Mover #:

kolpos проверяли? Правильно считает?

Я не вижу где у Вас код перебора всех открытых позиций.

Приветствую!

Подскажите, так должен выглядеть правильный перебор?

     for (kolpos = 0; kolpos < PositionsTotal(); kolpos++)
        {
         if(o_position.SelectByIndex(total))
           {
            if (o_position.Symbol() == o_symbol.Name() && o_position.Magic() == Magic)
               {
                 kolpos++;
               }
           }
           else kolpos = 0;
         }    
 
вопрос может быть только к 
  if(o_position.SelectByIndex(total))
 
lynxntech #:
вопрос может быть только к

а что не так?

1...218921902191219221932194219521962197219821992200220122022203...2693
Новый комментарий