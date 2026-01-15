Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2196
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Подскажите, как убрать в мт5 рамку?
Ранее работал этот код, сейчас не работает
--
Спасибо за ответ. Признаться я не понимаю вообще в программировании и не знаю даже с чего начать. Посоветуйте пожалуйста к кому можно обратится с моим вопросом.
Подскажите, как убрать в мт5 рамку?
как давно заметил один из участников, это как картина, есть мона лиза и сверху должна быть подпись, большая
Подскажите, как убрать в мт5 рамку?
--
Вот так нужно сделать, но это мт4
а нужно это сделать в мт5
--
Вот так нужно сделать, но это мт4
а нужно это сделать в мт5
Когда-то я из скрипта mql4 переделал в mql5, всё работало, но позже работать перестало. Исправить моих мозгов маловато и нигде не читал об исправленном варианте.
Когда-то я из скрипта mql4 переделал в mql5, всё работало, но позже работать перестало. Исправить моих мозгов маловато и нигде не читал об исправленном варианте.
Вот и Я исправить не могу :(
kolpos проверяли? Правильно считает?
Я не вижу где у Вас код перебора всех открытых позиций.
Приветствую!
Подскажите, так должен выглядеть правильный перебор?
if(o_position.SelectByIndex(total))
вопрос может быть только к
а что не так?