Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2170

Новый комментарий
 

Есть такое дело в МТ5, криво притягиваются объекты к вершинам свечей, а то и вовсе притягиваются к соседним.., а например, чтобы натянуть сетку фибоначчи, нужно сначала для успокоения принять грамм 50.

Значит так, натягиваешь один конец сетки, ура получилось (хоть и кривовато), натягиваешь второй конец, а он слетает в сторону, и так несколько раз, но вот наконец вроде зацепилось худо-бедно, ан нет.., второй (ну тот который первый) уже слетел со своей вершинки.., и так помногу раз.. Разработчики МТ5, ну неужели нельзя сделать так как это работает в МТ4? Да, про примагничивание не пишите, всё перепробовал.. остановился на 10, и всё что выше написал всё равно происходит..

 
lva25 #:

Есть такое дело в МТ5, криво притягиваются объекты к вершинам свечей, а то и вовсе притягиваются к соседним.., а например, чтобы натянуть сетку фибоначчи, нужно сначала для успокоения принять грамм 50.

Значит так, натягиваешь один конец сетки, ура получилось (хоть и кривовато), натягиваешь второй конец, а он слетает в сторону, и так несколько раз, но вот наконец вроде зацепилось худо-бедно, ан нет.., второй (ну тот который первый) уже слетел со своей вершинки.., и так помногу раз.. Разработчики МТ5, ну неужели нельзя сделать так как это работает в МТ4? Да, про примагничивание не пишите, всё перепробовал.. остановился на 10, и всё что выше написал всё равно происходит..

,
 

Нет, нулевое примагничивание меня не устраивает, потому что примагничивание в принципе должно быть, иначе я не буду уверен в том, что сетка установлена точно по уровню.

А установка сетки вручную без примагничивания, точности установки не даёт и уверенности не прибавляет. Короче если этот косяк разработчиками признаётся, то предлагаю им

взять на себя повышенные обязательства по его устранению! 

 
lva25 #:

Нет, нулевое примагничивание меня не устраивает, потому что примагничивание в принципе должно быть, иначе я не буду уверен в том, что сетка установлена точно по уровню.

А установка сетки вручную без примагничивания, точности установки не даёт и уверенности не прибавляет. Короче если этот косяк разработчиками признаётся, то предлагаю им

взять на себя повышенные обязательства по его устранению! 

А кто предлагал поставить ноль? Это у меня так поставлено и всё… Поставьте хоть 5 хоть 500 на своё усмотрение…

 
Скажите, пожалуйста, чем отличается минорная от мажорной версии? 

Допустим, индикатор на пересечении двух машек. Что это за версия? 

И, если добавить 3-тью машку и считать пересечения уже по трём - это уже какая версия?
 
Ivan Butko #:
Скажите, пожалуйста, чем отличается минорная от мажорной версии? 

Допустим, индикатор на пересечении двух машек. Что это за версия? 

И, если добавить 3-тью машку и считать пересечения уже по трём - это уже какая версия?

зависит от фантазий аффтора, может и просто правку комментариев объявить прорывом и перещёлкнуть версию :-)

вообще принято исправление ошибок и внесение забавных багов, ничего существенно не добавляющую, не ломающую логику и обратную совместимость называть минорным релизом

к советникам и индикаторам разделение версий минор/мажор не относится почти вообще никак. Если добавилась 3-я МA или даже просто поменялись параметры, это уже другая, производная вещь. Потому что прежней версией возможно пользуются и именно потому что нет 3-й МА и это хорошо+известно+понятно для трейдера. 

У советников/индикаторов можно сказать не версии, а поколения. 

 

Приветствую. Подскажите, пожалста.  МТ5. Делаю индикатор, состоящий из двух индикаторов, где второй это копия первого на другом тф. 

Включаю на тф 30мин, вторым выбираю 1 час, 

1 - BarsCalculated возвращает -1 с тф 1 час.

2 - CopyBuffer копирует (и задает размер) буфера индикатора размером с количество свечей с первого, а не второго тф, хотя вроде везде второй указал

Файлы:
Average_Price_Strength_03_01.mq5  134 kb
 
Maxim Kuznetsov #:

зависит от фантазий аффтора, может и просто правку комментариев объявить прорывом и перещёлкнуть версию :-)

вообще принято исправление ошибок и внесение забавных багов, ничего существенно не добавляющую, не ломающую логику и обратную совместимость называть минорным релизом

к советникам и индикаторам разделение версий минор/мажор не относится почти вообще никак. Если добавилась 3-я МA или даже просто поменялись параметры, это уже другая, производная вещь. Потому что прежней версией возможно пользуются и именно потому что нет 3-й МА и это хорошо+известно+понятно для трейдера. 

У советников/индикаторов можно сказать не версии, а поколения. 

Спасибо

 

Помогите пожалуйста с вопросом:
Создается объект на графике OBJ_RECTANGLE - прямоугольник.
При его создании задается две цены: верхняя и нижняя.
Нужно также программно считать их обе.

ObjectGetDouble(0,"name",OBJPROP_PRICE) возвращает всегда нижнюю цену.
Применение модификаторов,  замена  OBJPROP_PRICE  на OBJPROP_PRICE1,  OBJPROP_PRICE2 к успеху не приводят.

 
Grigori.S.B #:

Помогите пожалуйста с вопросом:
Создается объект на графике OBJ_RECTANGLE - прямоугольник.
При его создании задается две цены: верхняя и нижняя.
Нужно также программно считать их обе.

ObjectGetDouble(0,"name",OBJPROP_PRICE) возвращает всегда нижнюю цену.
Применение модификаторов,  замена  OBJPROP_PRICE  на OBJPROP_PRICE1,  OBJPROP_PRICE2 к успеху не приводят.

Внимательно читайте документацию

double  ObjectGetDouble(
   long     chart_id,         // идентификатор графика
   string   object_name,      // имя объекта
   int      prop_id,          // идентификатор свойства
   int      prop_modifier=0   // модификатор свойства, если требуется
   );

Идентификатор свойства должен быть отдельно от модификатора.

ObjectGetDouble - Графические объекты - Справочник MQL4
ObjectGetDouble - Графические объекты - Справочник MQL4
  • docs.mql4.com
ObjectGetDouble - Графические объекты - Справочник MQL4
1...216321642165216621672168216921702171217221732174217521762177...2693
Новый комментарий