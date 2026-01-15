Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2170
Есть такое дело в МТ5, криво притягиваются объекты к вершинам свечей, а то и вовсе притягиваются к соседним.., а например, чтобы натянуть сетку фибоначчи, нужно сначала для успокоения принять грамм 50.
Значит так, натягиваешь один конец сетки, ура получилось (хоть и кривовато), натягиваешь второй конец, а он слетает в сторону, и так несколько раз, но вот наконец вроде зацепилось худо-бедно, ан нет.., второй (ну тот который первый) уже слетел со своей вершинки.., и так помногу раз.. Разработчики МТ5, ну неужели нельзя сделать так как это работает в МТ4? Да, про примагничивание не пишите, всё перепробовал.. остановился на 10, и всё что выше написал всё равно происходит..
Нет, нулевое примагничивание меня не устраивает, потому что примагничивание в принципе должно быть, иначе я не буду уверен в том, что сетка установлена точно по уровню.
А установка сетки вручную без примагничивания, точности установки не даёт и уверенности не прибавляет. Короче если этот косяк разработчиками признаётся, то предлагаю им
взять на себя повышенные обязательства по его устранению!
А кто предлагал поставить ноль? Это у меня так поставлено и всё… Поставьте хоть 5 хоть 500 на своё усмотрение…
Допустим, индикатор на пересечении двух машек. Что это за версия?
И, если добавить 3-тью машку и считать пересечения уже по трём - это уже какая версия?
Скажите, пожалуйста, чем отличается минорная от мажорной версии?
зависит от фантазий аффтора, может и просто правку комментариев объявить прорывом и перещёлкнуть версию :-)
вообще принято исправление ошибок и внесение забавных багов, ничего существенно не добавляющую, не ломающую логику и обратную совместимость называть минорным релизом
к советникам и индикаторам разделение версий минор/мажор не относится почти вообще никак. Если добавилась 3-я МA или даже просто поменялись параметры, это уже другая, производная вещь. Потому что прежней версией возможно пользуются и именно потому что нет 3-й МА и это хорошо+известно+понятно для трейдера.
У советников/индикаторов можно сказать не версии, а поколения.
Приветствую. Подскажите, пожалста. МТ5. Делаю индикатор, состоящий из двух индикаторов, где второй это копия первого на другом тф.
Включаю на тф 30мин, вторым выбираю 1 час,
1 - BarsCalculated возвращает -1 с тф 1 час.
2 - CopyBuffer копирует (и задает размер) буфера индикатора размером с количество свечей с первого, а не второго тф, хотя вроде везде второй указал
Спасибо
Помогите пожалуйста с вопросом:
Создается объект на графике OBJ_RECTANGLE - прямоугольник.
При его создании задается две цены: верхняя и нижняя.
Нужно также программно считать их обе.
ObjectGetDouble(0,"name",OBJPROP_PRICE) возвращает всегда нижнюю цену.
Применение модификаторов, замена OBJPROP_PRICE на OBJPROP_PRICE1, OBJPROP_PRICE2 к успеху не приводят.
Внимательно читайте документацию
Идентификатор свойства должен быть отдельно от модификатора.