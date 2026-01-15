Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2175
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я в свое время баловался сетками. Мне человечек такие функции прописывал. Что вообразить сложно. И подтягиваний сетки. И стопы для всех ордеров. И закрытие частично по шагу каждого ордера открытого в сетке. Что я только мог вообразить. Бесполезно.
а что оказалось - полезным?
а что оказалось - полезным?
Привет. Подскажите пожалуйста с какой функцией можно узнать размер лота7
https://www.mql5.com/ru/docs/trading/ordergetdouble
МТ4, MQL4. Значения линий канала линейной регрессии правильные, если он статичен.
Но если добавить изменения координат, то значения не понятно какие. Хотя сам объект смещается, всё нормально. Что делаю не так? Нужны правильные значения смещающегося объекта.
МТ4, MQL4. Значения линий канала линейной регрессии правильные, если он статичен.
Но если добавить изменения координат, то значения не понятно какие. Хотя сам объект смещается, всё нормально. Что делаю не так? Нужны правильные значения смещающегося объекта.
здравствуйте всем!
у меня открытие сетки происходит по условию:
лимитки живут сутки. Сегодня заметил, после закрытия лимиток, новые лимитки открываются до выполнения условия: if(Bid > iHigh(NULL,PERIOD_D1,1))
выглядит так:
объясните пожалуйста почему так происходит? Возможно ли Хай вчерашнего дня считается в соответствие с жизнью лимитки?
такая картина с лимитками, которые истекают рано утром, 2:00 -4:00
здравствуйте всем!
у меня открытие сетки происходит по условию:
лимитки живут сутки. Сегодня заметил, после закрытия лимиток, новые лимитки открываются до выполнения условия: if(Bid > iHigh(NULL,PERIOD_D1,1))
выглядит так:
объясните пожалуйста почему так происходит? Возможно ли Хай вчерашнего дня считается в соответствие с жизнью лимитки?
такая картина с лимитками, которые истекают рано утром, 2:00 -4:00
Зафиксируй в начале дня максимум/минимум предыдущего дня и по ним работай.
Зафиксируй в начале дня максимум/минимум предыдущего дня и по ним работай.
не понял каким образом? по времени?
разве это условие: iHigh(NULL,PERIOD_D1,1) - не константа само по себе?
не понял каким образом? по времени?
разве это условие: iHigh(NULL,PERIOD_D1,1) - не константа само по себе?
Как вариант попробуй