Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2169

Доброго дня. Подскажите, в индикаторе ниже пытаюсь понять в каком буфере прописана стрела вверх-вниз.  При выводе значений буферов с 0 до 6 значения их при появлении сигнала не меняются, хотя в окне данных четко выдает значение Value5 и Value6. Что не так делаю?
ZeusArrow_SmartOrderBlock_v3.ex4  182 kb
11.jpg  378 kb
 
sportoman #:
Доброго дня. Подскажите, в индикаторе ниже пытаюсь понять в каком буфере прописана стрела вверх-вниз.  При выводе значений буферов с 0 до 6 значения их при появлении сигнала не меняются, хотя в окне данных четко выдает значение Value5 и Value6. Что не так делаю?

Буферы начинаются с "0"

Вверх "4"

Вниз "5"

Доброго времени суток! Как сделать так чтобы при получения сигнала нажималось сочетание клавиш shift+w или же shift+a, перерыл кучу сайтов и не нашел нормального способа.

Заранее благодарю за ответ!

 
Tretyakov Rostyslav #:

Буферы начинаются с "0"

Вверх "4"

Вниз "5"

так в том то и дело, то значения буферов нулевые

 
sportoman #:

так в том то и дело, то значения буферов нулевые

Все верно, пока буферы EMPTY нет стрелок. 
iCustom(_Symbol,_Period, "ZeusArrow_SmartOrderBlock_v3",4,0);
iCustom(_Symbol,_Period, "ZeusArrow_SmartOrderBlock_v3",5,0);
ZeusArrow_test.mq4  3 kb
 
Приветствую. Подскажите, пожалста, как из истории выбрать операции баланса? мт4
 
Andrei Sokolov #:
Приветствую. Подскажите, пожалста, как из истории выбрать операции баланса? мт4

так-же как ордера, по OrderSelect

что не ордер, то балансовая операция ;-)

 
Maxim Kuznetsov #:

так-же как ордера, по OrderSelect

что не ордер, то балансовая операция ;-)

А как именно?

 
Andrei Sokolov #:

А как именно?

вы серьёзно ? вроде бы тут не первый год..

for(int pos=OrdersHistoryTotal()-1;pos>=0;pos--) { if (! OrderSelect(SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY)) continue; int type=OrderType(); if (type!=OP_BUY && type!=...) { PrintFormat("not trading(balance) operation %d",type); } ; }

 
Maxim Kuznetsov #:

вы серьёзно ? вроде бы тут не первый год..

for(int pos=OrdersHistoryTotal()-1;pos>=0;pos--) { if (! OrderSelect(SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY)) continue; int type=OrderType(); if (type!=OP_BUY && type!=...) { PrintFormat("not trading(balance) operation %d",type); } ; }

Чет затупил, тут выбор идет от обратного.

Спасиб.

