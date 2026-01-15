Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2169
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Доброго дня. Подскажите, в индикаторе ниже пытаюсь понять в каком буфере прописана стрела вверх-вниз. При выводе значений буферов с 0 до 6 значения их при появлении сигнала не меняются, хотя в окне данных четко выдает значение Value5 и Value6. Что не так делаю?
Буферы начинаются с "0"
Вверх "4"
Вниз "5"
Доброго времени суток! Как сделать так чтобы при получения сигнала нажималось сочетание клавиш shift+w или же shift+a, перерыл кучу сайтов и не нашел нормального способа.
Заранее благодарю за ответ!
Буферы начинаются с "0"
Вверх "4"
Вниз "5"
так в том то и дело, то значения буферов нулевые
так в том то и дело, то значения буферов нулевые
Приветствую. Подскажите, пожалста, как из истории выбрать операции баланса? мт4
так-же как ордера, по OrderSelect
что не ордер, то балансовая операция ;-)
так-же как ордера, по OrderSelect
что не ордер, то балансовая операция ;-)
А как именно?
А как именно?
вы серьёзно ? вроде бы тут не первый год..
for(int pos=OrdersHistoryTotal()-1;pos>=0;pos--) { if (! OrderSelect(SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY)) continue; int type=OrderType(); if (type!=OP_BUY && type!=...) { PrintFormat("not trading(balance) operation %d",type); } ; }
вы серьёзно ? вроде бы тут не первый год..
for(int pos=OrdersHistoryTotal()-1;pos>=0;pos--) { if (! OrderSelect(SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY)) continue; int type=OrderType(); if (type!=OP_BUY && type!=...) { PrintFormat("not trading(balance) operation %d",type); } ; }
Чет затупил, тут выбор идет от обратного.
Спасиб.