Григорий, кажется так:

ObjectGetDouble(eChartId,eName,OBJPROP_PRICE,1);
 

Подскажите, пожалста. Весь мозг уже сломал. 

МТ5. В индикаторе пытаюсь сделать расчет на тф отличающимся от графика, BarsCalculated возвращает  - 1. Тк слип в индикаторе не работает, сделал паузу с помощью ArrayResize

bool checkCalculated(int bufferHandle, int in_total, string checkDescription)
{       
        for(int i = 5; i > 0 ; i --)
        {
        int calculated = BarsCalculated(bufferHandle);
        if(calculated == in_total)
        {
                return(true);
        }
      Print("Not all data of " + checkDescription + " calculated (", (string)(in_total - calculated), " in_total - calculated )", "  in_total ", in_total,  "  calculated ",  calculated);
        int arr[];
        for(int j = 0; j < 30000; j++)
        {
                ArrayResize(arr, j, 0);         
        }
        }
        
   return(false);
}

но все равно не помогает. При этом если выбран тф графика то все норм.


Файлы:
Average_Price_Strength_03_02.mq5  138 kb
 
Спасибо, но я уже все возможные варианты перебрал:

ObjectGetDouble(eChartId,eName,OBJPROP_PRICE,1);
ObjectGetDouble(eChartId,eName,OBJPROP_PRICE,0);
ObjectGetDouble(eChartId,eName,OBJPROP_PRICE,2);
ObjectGetDouble(eChartId,eName,OBJPROP_PRICE,-1);
ObjectGetDouble(eChartId,eName,OBJPROP_PRICE1);
ObjectGetDouble(eChartId,eName,OBJPROP_PRICE2);
ObjectGetDouble(eChartId,eName,OBJPROP_PRICE3);

Всегда возвращает нижнюю цену.

 
Такая проблема на терминал установленный на виртуальном сервере от Зомро, не устанавливаются советники и индикаторы с MQL5.com - пишет - Установка не удалась. На десктопном компе всё ок. В чём может быть причина?
 
На сколько я помню суть проблемы в том, что расчет индикаторов происходит последовательно с нижнего ТФ на верхний. Соответственно верхний ТФ не рассчитан ещё.

 
А как сделать то?

 
Считать верно со второго тика по сути...

Или делать расчет непосредственно в индикаторе без запроса данных с индикатора на верхнем ТФ.
 
Надеюсь есть какие-то фен-шуйные способы получения данных индикатором с другого тф.

 
вот точно не надо делать паузу методом ArrayResize :-) 

в разделе документации есть пример про докачку истории - надо на его основе сделать своё и при старте докачивать нужное по требуемым таймфреймам. https://www.mql5.com/ru/docs/series/timeseries_access

внутри OnCalculate/OnTick/OnTimer проверять признак SERIES_SYNCHRINZED https://www.mql5.com/ru/docs/constants/tradingconstants/enum_series_info_integer , про другие таймфреймы, если не синхронизовано то выйти до следующего раза. 

А зачем это делать в цикле? Это ошибка.

