Григорий, кажется так:
Подскажите, пожалста. Весь мозг уже сломал.
МТ5. В индикаторе пытаюсь сделать расчет на тф отличающимся от графика, BarsCalculated возвращает - 1. Тк слип в индикаторе не работает, сделал паузу с помощью ArrayResize
но все равно не помогает. При этом если выбран тф графика то все норм.
Спасибо, но я уже все возможные варианты перебрал:
Всегда возвращает нижнюю цену.
На сколько я помню суть проблемы в том, что расчет индикаторов происходит последовательно с нижнего ТФ на верхний. Соответственно верхний ТФ не рассчитан ещё.
А как сделать то?
Считать верно со второго тика по сути...Или делать расчет непосредственно в индикаторе без запроса данных с индикатора на верхнем ТФ.
Надеюсь есть какие-то фен-шуйные способы получения данных индикатором с другого тф.
вот точно не надо делать паузу методом ArrayResize :-)
в разделе документации есть пример про докачку истории - надо на его основе сделать своё и при старте докачивать нужное по требуемым таймфреймам. https://www.mql5.com/ru/docs/series/timeseries_access
внутри OnCalculate/OnTick/OnTimer проверять признак SERIES_SYNCHRINZED https://www.mql5.com/ru/docs/constants/tradingconstants/enum_series_info_integer , про другие таймфреймы, если не синхронизовано то выйти до следующего раза.
А зачем это делать в цикле? Это ошибка.