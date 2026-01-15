Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2172
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Надеюсь есть какие-то фен-шуйные способы получения данных индикатором с другого тф.
Можете поискать - разработчики заявили, что это норма - примерно с год назад.
Спасибо, но я уже все возможные варианты перебрал:
Всегда возвращает нижнюю цену.
Возможно я не правильно Вас понял, но у меня проблем не возникло
Всем доброго вечера и хорошего настроения!
Наступил ступор. Никак не пойму почему линия рисуется на всю ширину экрана монитора, а не по точкам привязки от нулевого и до 3 бара:
Точки привязки выделил желтым цветом. Горизонтальная линия, показывающая максимальный хай, должна рисоваться от 3 и до нулевого бара. Что написал ни так?
С уважением, Владимир.
Всем доброго вечера и хорошего настроения!
Наступил ступор. Никак не пойму почему линия рисуется на всю ширину экрана монитора, а не по точкам привязки от нулевого и до 3 бара:
Точки привязки выделил желтым цветом. Горизонтальная линия, показывающая максимальный хай, должна рисоваться от 3 и до нулевого бара. Что написал ни так?
С уважением, Владимир.
Потому, что это не трендовая линия и вторая координата тут как собаке сигнал поворота. Даже координата времени лишняя…
Потому, что это не трендовая линия и вторая координата тут как собаке сигнал поворота. Даже координата времени лишняя…
Привет, Алексей! Правильно ли тебя понял, что для двух точек привязки должна применяться только трендовая линия, а никак не горизонтальная?
С уважением, Владимир.
Добавлено.
Изменил код, часть проблемы ушла. Теперь осталась вторая часть проблемы. От третьего бара линия всё равно рисуется до края экрана монитора.
Как ограничить её длину нулевым баром?
С уважением, Владимир.
Привет, Алексей! Правильно ли тебя понял, что для двух точек привязки должна применяться только трендовая линия, а никак не горизонтальная?
С уважением, Владимир.
Добавлено.
Изменил код, часть проблемы ушла. Теперь осталась вторая часть проблемы. От третьего бара линия всё равно рисуется до края экрана монитора.
Как ограничить её длину нулевым баром?
С уважением, Владимир.
Алексей и Ростислав! ОГРОМНОЕ спасибо и дай бог Вам крепкого здоровья! Всё заработало так, как надо.
С уважением, Владимир.
Формулировка в Справочнике для меня, конечно, убийственная!
OBJPROP_RAY
Вертикальная линия продолжается на все окна графика
bool
Никогда бы в жизни не догадался, что это имеет какое-то отношение к ограничению продолжения трендовой линии.
С уважением, Владимир.
Всем доброго утра и хорошего настроения!
С целью продолжения самообучения задам ещё несколько вопросов про линии:
Всем доброго утра и хорошего настроения!
С целью продолжения самообучения задам ещё несколько вопросов про линии: