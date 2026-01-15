Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2162
Выделенным числом регулируйте отступ, чтобы не ушла стрелка вне графика
нашел как исправить:
int window=0;
int x=(int)ChartGetInteger(ChartID(),CHART_WIDTH_IN_PIXELS,0);
ChartXYToTimePrice(0,x-12,0,window,time2,y);
Спасибо огромное!!! Всё работает как надо)
Вы снова мне помогли!)
Терминал на компьютере, на VPS, демо или реал ?
На компьютере, демо.
Если помните или записан логин и пароль от демо, сохраните его и зарегистрируйте новое демо из терминала. Если новое демо работает, то значит старое демо отключил брокер. Отключают по времени или за нарушения условий торговли.
Как узнать, что тестер работает в режиме "прибыль в пипсах для ускорения расчетов"?
Зачем нужно - что бы корректно рассчитывать в двух режимах правильно размер лота, который зависит от планового убытка при достижении SL.
Можно ли разделять ордер на мелкие части и ставить для каждой из них отдельный Take Profit (м.б. виртуальный) - есть ли советник или другая такая возможность?\\
Я открываю сделку 1 лотом, потом закрываю частично по рынку - 0,5 лота 0,01 лота и т.д.
Было бы удобней как-то разбить общую лотность сразу и выставить ТП по каждой из лотностей
Благодарю за внимание)
выставьте пачку лимиток вместо "многочисленного TakeProfit", при срабатывании лимитки закрывайте через CloseBy . А в неттинг оно и так работает, без лишний телодвижений