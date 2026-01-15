Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2162

Tretyakov Rostyslav #:

Выделенным числом регулируйте отступ, чтобы не ушла стрелка вне графика

на нолик ругается)

 
FEEX #:

на нолик ругается)

нашел как исправить:

int window=0;

      int x=(int)ChartGetInteger(ChartID(),CHART_WIDTH_IN_PIXELS,0);

      ChartXYToTimePrice(0,x-12,0,window,time2,y);

 
Tretyakov Rostyslav #:

Выделенным числом регулируйте отступ, чтобы не ушла стрелка вне графика

Спасибо огромное!!! Всё работает как надо)
Вы снова мне помогли!)


 
Volodymyr Zubov #:

Терминал на компьютере, на VPS, демо или реал ?

На компьютере, демо.
 
ALT #:
На компьютере, демо.

Если помните или записан логин и пароль от демо, сохраните его и зарегистрируйте новое демо из терминала. Если новое демо работает, то значит старое демо отключил брокер. Отключают по времени или за нарушения условий торговли.

 
Volodymyr Zubov #:

Если помните или записан логин и пароль от демо, сохраните его и зарегистрируйте новое демо из терминала. Если новое демо работает, то значит старое демо отключил брокер. Отключают по времени или за нарушения условий торговли.

Спасибо, попробую. И да, обнулён депозит.
 

Как узнать, что тестер работает в режиме "прибыль в пипсах для ускорения расчетов"?

Зачем нужно - что бы корректно рассчитывать в двух режимах правильно размер лота, который зависит от планового убытка при достижении SL.

 

Можно ли разделять ордер на мелкие части и ставить для каждой из них отдельный Take Profit (м.б. виртуальный) - есть ли советник или другая такая возможность?\\

Я открываю сделку 1 лотом, потом закрываю частично по рынку - 0,5 лота 0,01 лота и т.д.

Было бы удобней как-то разбить общую лотность сразу и выставить ТП по каждой из лотностей


Благодарю за внимание)

Закрывать частично можно, но вот открывать нет. Только выход - ордера делятся на части при откркытии.
 
Денис Кравцов #:

Можно ли разделять ордер на мелкие части и ставить для каждой из них отдельный Take Profit (м.б. виртуальный) - есть ли советник или другая такая возможность?\\

Я открываю сделку 1 лотом, потом закрываю частично по рынку - 0,5 лота 0,01 лота и т.д.

Было бы удобней как-то разбить общую лотность сразу и выставить ТП по каждой из лотностей


Благодарю за внимание)

выставьте пачку лимиток вместо "многочисленного TakeProfit", при срабатывании лимитки закрывайте через CloseBy . А в неттинг оно и так работает, без лишний телодвижений

