Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2157
Подскажите, пожалуйста, почему МТ не даёт цену закрытия 6200-го бара и далее вглубь? 6000 цен назад принтует, а потом: 2023.03.13 16:14:53.030 Core 01 2022.01.04 23:00:00 0.0
.
У меня МТ5 и там в настройка, в этой вкладке внизу макс. баров в окне 100000000
Наверное нет истории, т.к. у меня печатает даже больше
Понял Вас, покручу МТ
Скажите пожалуйса, желательно кодом для МТ4. Элементарная штука. Как узнать ХАЙ и ЛОУ сегодняшнего дня ? На любом таймфрейме, обращение к свече D1 маркет не пропускает и выдает ошибку. На демо и реале работает.
А как Вы обращаетесь к свече D1(желательно кодом)?
Я использую iBarShift и никогда ошибок в маркете не было.
Скажите пожалуйса, желательно кодом для МТ4. Элементарная штука. Как узнать ХАЙ и ЛОУ сегодняшнего дня ? На любом таймфрейме, обращение к свече D1 маркет не пропускает и выдает ошибку. На демо и реале работает.
Этого быть не может.
Вероятно вы запрашиваете день за пределами максимального бара…
Делаю так, там и отрисовка и расчет риска от рассотяния до макс и мин дня.