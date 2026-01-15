Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2160
смотря что вы разумеете под risk%, - стоит добавлять AccountMargin() к Free; просто обратите внимание, а то возможны сюрпризы
Большое спасибо за замечание
да вроде во многих советниках так сделано. а в чем риск?
Я бы ставил по одной лимитке, а при срабатывании добавлял новую.
хмм... а это неплохая идея! типа как "виртуальная сетка"?
Так мне кажется проще, проверил - лимитка есть - ждем...проверил- лимитки не - ставим новую
и тралить нужно только одну лимитку
хмм... а это неплохая идея! типа как "виртуальная сетка"?
И меньше обращений к торговому серверу будет, не любят они частые обращения.
и еще вопрос.
бай лимитки открываются по цене Ask, соответственно модифицировать ордер тоже нужно используя цену Ask?
я спрашиваю, т.к. нашел на кодбазе советник и там так:
я из этого советника делал свой, и тогда не придал этому значения.
Так как правильно делается?
согласен. спасибо.
В данном коде выводится стрелка на горизонтальной линии с определенной ценой.
ObjectSet("label_object14", OBJPROP_PRICE1 ,price2); //Цена стрелки - это служит координатами Y для стрелки.
ObjectSet("label_object14", OBJPROP_TIME1 ,time2); //Бар стрелки - это координаты X - стрелка выводится на текущем баре.
Подскажите, пожалуйста, что нужно изменить в вышеприведенном коде, чтобы стрелка выводилась не на текущем баре, а всегда максимально справа на графике?
(см. скрин)
Чтобы сделать как Вы хотите, надо добавлять процедуру перевода координаты во время
Проще добавить отступ от текущего бара
bars - количество баров для отступа
и еще вопрос.
