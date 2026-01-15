Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2156

Alexey Viktorov #:

В mql4 это индекс бара на котором надо получить значение индикатора. 0 — текущий, следующий слева — 1 и так далее…

спасибо, я так и предполагал. Получается что сделки открываются по данным , актуальным на n баров назад, а значит индюк не может перерисовывать и "мешать" работе?

  
 for(int i=0; i<deals; i++)
     {
      deal_ticket=    HistoryDealGetTicket(i);
      order_ticket=   HistoryDealGetInteger(deal_ticket, DEAL_ORDER);
      position_ticket=HistoryDealGetInteger(deal_ticket, DEAL_POSITION_ID);
      time= (datetime)HistoryDealGetInteger(deal_ticket, DEAL_TIME);
      type=           HistoryDealGetInteger(deal_ticket, DEAL_TYPE);
      entry=          HistoryDealGetInteger(deal_ticket, DEAL_ENTRY);
      symbol=         HistoryDealGetString(deal_ticket, DEAL_SYMBOL);
      volume=         HistoryDealGetDouble(deal_ticket, DEAL_VOLUME);
      price=          HistoryDealGetDouble(deal_ticket, DEAL_PRICE);
      profit=         HistoryDealGetDouble(deal_ticket, DEAL_PROFIT);
      swap=           HistoryDealGetDouble(deal_ticket, DEAL_SWAP);
      commission=     HistoryDealGetDouble(deal_ticket, DEAL_COMMISSION);
      magic=          HistoryDealGetInteger(deal_ticket, DEAL_MAGIC);
      reason=         HistoryDealGetInteger(deal_ticket, DEAL_REASON);
      TimeToStruct(time, time_strusture);
      hour= (char)time_strusture.hour;
      //--- внесем в таблицу каждую сделку через запрос
      string request_text=StringFormat("INSERT INTO DEALS (ID,ORDER_ID,POSITION_ID,TIME,TYPE,ENTRY,SYMBOL,VOLUME,PRICE,PROFIT,SWAP,COMMISSION,MAGIC,REASON,HOUR)"
                                       "VALUES (%d, %d, %d, %d, %d, %d, '%s', %G, %G, %G, %G, %G, %d, %d,%d)",
                                       deal_ticket, order_ticket, position_ticket, time, type, entry, symbol, volume, price, profit, swap, commission, magic, reason, hour);
      if(!DatabaseExecute(database, request_text))
        {
         PrintFormat("%s: failed to insert deal #%d with code %d", __FUNCTION__, deal_ticket, GetLastError());
         PrintFormat("i=%d: deal #%d  %s", i, deal_ticket, symbol);
         failed=true;
         break;
        }
     }
//--- проверим на наличие ошибок при выполнении транзакций
   if(failed)
     {
      //--- откатим все транзакции и разблокируем базу данных
      DatabaseTransactionRollback(database);
      PrintFormat("%s: DatabaseExecute() failed with code ", __FUNCTION__, GetLastError());
      return(false);
     }
//--- все транзакции прошли успешно - зафиксируем изменения и разблокируем базу данных
   DatabaseTransactionCommit(database);
   return(true);
Всем привет!!!  Подскажите что это такое в коде?  И где можно про это почитать?   %d, %d, %d, %d, %d, %d, '%s', %G, %G, %G, %G, %G, %d, %d,%d
 
Kira27 #:
Всем привет!!!  Подскажите что это такое в коде?  И где можно про это почитать?   %d, %d, %d, %d, %d, %d, '%s', %G, %G, %G, %G, %G, %d, %d,%d

https://www.mql5.com/ru/docs/common/printformat

 

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,что нужно изменить в стандартном встроеном индикаторе линейной регрессии, чтоби он рисовался по ценам открития.Его код

//--- описание
#property description "Скрипт строит графический объект \"Канал на линейной регрессии\"."
#property description "Координаты точек привязки задаются в процентах от размеров"
#property description "окна графика."
//--- покажем окно входных параметров при запуске скрипта
#property script_show_inputs
//--- входные параметры скрипта
input string          InpName="Regression"// Имя канала
input int             InpDate1=10;          // Дата 1-ой точки в %
input int             InpDate2=40;          // Дата 2-ой точки в %
input color           InpColor=clrRed;      // Цвет канала
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASH;  // Стиль линий канала
input int             InpWidth=2;           // Толщина линий канала
input bool            InpFill=false;        // Заливка канала цветом
input bool            InpBack=false;        // Канал на заднем плане
input bool            InpSelection=true;    // Выделить для перемещений
input bool            InpRayLeft=false;     // Продолжение канала влево
input bool            InpRayRight=false;    // Продолжение канала вправо
input bool            InpHidden=true;       // Скрыт в списке объектов
input long            InpZOrder=0;          // Приоритет на нажатие мышью
//+------------------------------------------------------------------+
//| Создает канал на линейной регрессии по заданным координатам      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool RegressionCreate(const long            chart_ID=0,        // ID графика
                      const string          name="Regression"// имя канала
                      const int             sub_window=0,      // номер подокна 
                      datetime              time1=0,           // время первой точки
                      datetime              time2=0,           // время второй точки
                      const color           clr=clrRed,        // цвет канала
                      const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID// стиль линий канала
                      const int             width=1,           // толщина линий канала
                      const bool            fill=false,        // заливка канала цветом
                      const bool            back=false,        // на заднем плане
                      const bool            selection=true,    // выделить для перемещений
                      const bool            ray_left=false,    // продолжение канала влево
                      const bool            ray_right=false,   // продолжение канала вправо
                      const bool            hidden=true,       // скрыт в списке объектов
                      const long            z_order=0)         // приоритет на нажатие мышью
  {
//--- установим координаты точек привязки, если они не заданы
   ChangeRegressionEmptyPoints(time1,time2);
//--- сбросим значение ошибки
   ResetLastError();
//--- создадим канал по заданным координатам
   if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_REGRESSION,sub_window,time1,0,time2,0))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": не удалось создать канал на линейной регрессии! Код ошибки = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- установим цвет канала
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- установим стиль линий канала
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- установим толщину линий канала
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- включим (true) или отключим (false) режим заливки канала
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FILL,fill);
//--- отобразим на переднем (false) или заднем (true) плане
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- включим (true) или отключим (false) режим выделения канала для перемещений
//--- при создании графического объекта функцией ObjectCreate, по умолчанию объект
//--- нельзя выделить и перемещать. Внутри же этого метода параметр selection
//--- по умолчанию равен true, что позволяет выделять и перемещать этот объект
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- включим (true) или отключим (false) режим продолжения отображения канала влево
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_LEFT,ray_left);
//--- включим (true) или отключим (false) режим продолжения отображения канала вправо
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,ray_right);
//--- скроем (true) или отобразим (false) имя графического объекта в списке объектов
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- установим приоритет на получение события нажатия мыши на графике
   ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- успешное выполнение
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Перемещает точку привязки канала                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool RegressionPointChange(const long   chart_ID=0,     // ID графика
                           const string name="Channel"// имя канала
                           const int    point_index=0,  // номер точки привязки
                           datetime     time=0)         // координата времени точки привязки
  {
//--- если время точки не задано, то перемещаем ее на текущий бар
   if(!time)
      time=TimeCurrent();
//--- сбросим значение ошибки
   ResetLastError();
//--- переместим точку привязки
   if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,0))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": не удалось переместить точку привязки! Код ошибки = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- успешное выполнение
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Удаляет канал                                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
bool RegressionDelete(const long   chart_ID=0,     // ID графика
                      const string name="Channel"// имя канала
  {
//--- сбросим значение ошибки
   ResetLastError();
//--- удалим канал
   if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
     {
      Print(__FUNCTION__,
            ": не удалось удалить канал! Код ошибки = ",GetLastError());
      return(false);
     }
//--- успешное выполнение
   return(true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Проверяет значения точек привязки канала и для пустых значений   |
//| устанавливает значения по умолчанию                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeRegressionEmptyPoints(datetime &time1,datetime &time2)
  {
//--- если время второй точки не задано, то она будет на текущем баре
   if(!time2)
      time2=TimeCurrent();
//--- если время первой точки не задано, то она лежит на 9 баров левее второй
   if(!time1)
     {
      //--- массив для приема времени открытия 10 последних баров
      datetime temp[10];
      CopyTime(Symbol(),Period(),time2,10,temp);
      //--- установим первую точку на 9 баров левее второй
      time1=temp[0];
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- проверим входные параметры на корректность
   if(InpDate1<0 || InpDate1>100 || 
      InpDate2<0 || InpDate2>100)
     {
      Print("Ошибка! Некорректные значения входных параметров!");
      return;
     }
//--- количество видимых баров в окне графика
   int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- размер массива price
   int accuracy=1000;
//--- массивы для хранения значений дат и цен, которые будут использованы
//--- для установки и изменения координат точек привязки канала
   datetime date[];
   double   price[];
//--- выделение памяти
   ArrayResize(date,bars);
   ArrayResize(price,accuracy);
//--- заполним массив дат
   ResetLastError();
   if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
     {
      Print("Не удалось скопировать значения времени! Код ошибки = ",GetLastError());
      return;
     }
//--- заполним массив цен
//--- найдем максимальное и минимальное значение графика
   double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
   double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- определим шаг изменения цены и заполним массив
   double step=(max_price-min_price)/accuracy;
   for(int i=0;i<accuracy;i++)
      price[i]=min_price+i*step;
//--- определим точки для рисования канала
   int d1=InpDate1*(bars-1)/100;
   int d2=InpDate2*(bars-1)/100;
//--- создадим канал на линейной регрессии
   if(!RegressionCreate(0,InpName,0,date[d1],date[d2],InpColor,InpStyle,InpWidth,
      InpFill,InpBack,InpSelection,InpRayLeft,InpRayRight,InpHidden,InpZOrder))
     {
      return;
     }
//--- перерисуем график и подождем 1 секунду
   ChartRedraw();
   Sleep(1000);
//--- теперь будем перемещать канал по горизонтали вправо
//--- счетчик цикла
   int h_steps=bars/2;
//--- перемещаем канал
   for(int i=0;i<h_steps;i++)
     {
      //--- возьмем следующие значения
      if(d1<bars-1)
         d1+=1;
      if(d2<bars-1)
         d2+=1;
      //--- переместим точки привязки
      if(!RegressionPointChange(0,InpName,0,date[d1]))
         return;
      if(!RegressionPointChange(0,InpName,1,date[d2]))
         return;
      //--- проверим факт принудительного завершения скрипта
      if(IsStopped())
         return;
      //--- перерисуем график
      ChartRedraw();
      // задержка в 0.05 секунды
      Sleep(50);
     }
//--- задержка в 1 секунду
   Sleep(1000);
//--- удалим канал с графика
   RegressionDelete(0,InpName);
   ChartRedraw();
//--- задержка в 1 секунду
   Sleep(1000);
//---
  }
 

Есть ли возможность через ChartScreenShot() сохранять графики в папку common? В описании не вижу такой возможности, если есть, то прошу дать пример.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Есть ли возможность через ChartScreenShot() сохранять графики в папку common? В описании не вижу такой возможности, если есть, то прошу дать пример.

FileMove()

 
Tretyakov Rostyslav #:

FileMove()

Интересная идея - спасибо!

 

коллеги - нужна помощь: прошу помочь формулой нормировки: интересует от -1 до +1.

Файл эксель прилагаю. Столбец ЗНАЧЕНИЯ - это имеющиеся данные значения для нормализации от -1  до 1  интересует.

По имеющейся формуле - только делает от 0 до 1. Эта формула. Значения исходные и отрицательные и положительные.

гугл - молчит:


файл в эксель прилагаю:


вот итоговая расчетная:


0
0,04166667
0,14166667
0,15833333
0,16666667
0,98333333
1
0,41666667
0,33333333
0,01666667

пока такая формула:


Мне нужна формула,  чтобы нормализовала формула от -1 до 1. Эти исходные значения. Это пример. На самом деле значений будет больше - около 100. Это данные индикатора, которые для более удобоваримого формата мне и их чтения и визуального изображения -

лучше нормализовать.

Эксель во вложении.

Файлы:
scrfpt.zip  323 kb
 
Roman Shiredchenko #:

коллеги - нужна помощь: прошу помочь формулой нормировки: интересует от -1 до +1.

Файл эксель прилагаю. Столбец ЗНАЧЕНИЯ - это имеющиеся данные значения для нормализации от -1  до 1  интересует.

По имеющейся формуле - только делает от 0 до 1. Эта формула. Значения исходные и отрицательные и положительные.

гугл - молчит:


файл в эксель прилагаю:


вот итоговая расчетная:


0
0,04166667
0,14166667
0,15833333
0,16666667
0,98333333
1
0,41666667
0,33333333
0,01666667

пока такая формула:


Мне нужна формула,  чтобы нормализовала формула от -1 до 1. Эти исходные значения. Это пример. На самом деле значений будет больше - около 100. Это данные индикатора, которые для более удобоваримого формата мне и их чтения и визуального изображения -

лучше нормализовать.

Эксель во вложении.


Тот результат, что в диапазоне 0...1, надо умножить на 2 и вычесть из получившегося 1.

 
PapaYozh #:


Тот результат, что в диапазоне 0...1, надо умножить на 2 и вычесть из получившегося 1.



О - спсб! Сделаю. Предварительно - буду смотреть - от   - 1 до -0,5  и  от + 0,5 до 1 - торговые критерии.

Индикатор сделаю по гистограмме буду чекать и оптить уровни...


