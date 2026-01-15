Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2156
В mql4 это индекс бара на котором надо получить значение индикатора. 0 — текущий, следующий слева — 1 и так далее…
спасибо, я так и предполагал. Получается что сделки открываются по данным , актуальным на n баров назад, а значит индюк не может перерисовывать и "мешать" работе?
Всем привет!!! Подскажите что это такое в коде? И где можно про это почитать? %d, %d, %d, %d, %d, %d, '%s', %G, %G, %G, %G, %G, %d, %d,%d
https://www.mql5.com/ru/docs/common/printformat
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,что нужно изменить в стандартном встроеном индикаторе линейной регрессии, чтоби он рисовался по ценам открития.Его код//--- описание
#property description "Скрипт строит графический объект \"Канал на линейной регрессии\"."
#property description "Координаты точек привязки задаются в процентах от размеров"
#property description "окна графика."
//--- покажем окно входных параметров при запуске скрипта
#property script_show_inputs
//--- входные параметры скрипта
input string InpName="Regression"; // Имя канала
input int InpDate1=10; // Дата 1-ой точки в %
input int InpDate2=40; // Дата 2-ой точки в %
input color InpColor=clrRed; // Цвет канала
input ENUM_LINE_STYLE InpStyle=STYLE_DASH; // Стиль линий канала
input int InpWidth=2; // Толщина линий канала
input bool InpFill=false; // Заливка канала цветом
input bool InpBack=false; // Канал на заднем плане
input bool InpSelection=true; // Выделить для перемещений
input bool InpRayLeft=false; // Продолжение канала влево
input bool InpRayRight=false; // Продолжение канала вправо
input bool InpHidden=true; // Скрыт в списке объектов
input long InpZOrder=0; // Приоритет на нажатие мышью
//+------------------------------------------------------------------+
//| Создает канал на линейной регрессии по заданным координатам |
//+------------------------------------------------------------------+
bool RegressionCreate(const long chart_ID=0, // ID графика
const string name="Regression", // имя канала
const int sub_window=0, // номер подокна
datetime time1=0, // время первой точки
datetime time2=0, // время второй точки
const color clr=clrRed, // цвет канала
const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID, // стиль линий канала
const int width=1, // толщина линий канала
const bool fill=false, // заливка канала цветом
const bool back=false, // на заднем плане
const bool selection=true, // выделить для перемещений
const bool ray_left=false, // продолжение канала влево
const bool ray_right=false, // продолжение канала вправо
const bool hidden=true, // скрыт в списке объектов
const long z_order=0) // приоритет на нажатие мышью
{
//--- установим координаты точек привязки, если они не заданы
ChangeRegressionEmptyPoints(time1,time2);
//--- сбросим значение ошибки
ResetLastError();
//--- создадим канал по заданным координатам
if(!ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_REGRESSION,sub_window,time1,0,time2,0))
{
Print(__FUNCTION__,
": не удалось создать канал на линейной регрессии! Код ошибки = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- установим цвет канала
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr);
//--- установим стиль линий канала
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style);
//--- установим толщину линий канала
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width);
//--- включим (true) или отключим (false) режим заливки канала
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FILL,fill);
//--- отобразим на переднем (false) или заднем (true) плане
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back);
//--- включим (true) или отключим (false) режим выделения канала для перемещений
//--- при создании графического объекта функцией ObjectCreate, по умолчанию объект
//--- нельзя выделить и перемещать. Внутри же этого метода параметр selection
//--- по умолчанию равен true, что позволяет выделять и перемещать этот объект
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection);
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection);
//--- включим (true) или отключим (false) режим продолжения отображения канала влево
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_LEFT,ray_left);
//--- включим (true) или отключим (false) режим продолжения отображения канала вправо
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,ray_right);
//--- скроем (true) или отобразим (false) имя графического объекта в списке объектов
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden);
//--- установим приоритет на получение события нажатия мыши на графике
ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order);
//--- успешное выполнение
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Перемещает точку привязки канала |
//+------------------------------------------------------------------+
bool RegressionPointChange(const long chart_ID=0, // ID графика
const string name="Channel", // имя канала
const int point_index=0, // номер точки привязки
datetime time=0) // координата времени точки привязки
{
//--- если время точки не задано, то перемещаем ее на текущий бар
if(!time)
time=TimeCurrent();
//--- сбросим значение ошибки
ResetLastError();
//--- переместим точку привязки
if(!ObjectMove(chart_ID,name,point_index,time,0))
{
Print(__FUNCTION__,
": не удалось переместить точку привязки! Код ошибки = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- успешное выполнение
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Удаляет канал |
//+------------------------------------------------------------------+
bool RegressionDelete(const long chart_ID=0, // ID графика
const string name="Channel") // имя канала
{
//--- сбросим значение ошибки
ResetLastError();
//--- удалим канал
if(!ObjectDelete(chart_ID,name))
{
Print(__FUNCTION__,
": не удалось удалить канал! Код ошибки = ",GetLastError());
return(false);
}
//--- успешное выполнение
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Проверяет значения точек привязки канала и для пустых значений |
//| устанавливает значения по умолчанию |
//+------------------------------------------------------------------+
void ChangeRegressionEmptyPoints(datetime &time1,datetime &time2)
{
//--- если время второй точки не задано, то она будет на текущем баре
if(!time2)
time2=TimeCurrent();
//--- если время первой точки не задано, то она лежит на 9 баров левее второй
if(!time1)
{
//--- массив для приема времени открытия 10 последних баров
datetime temp[10];
CopyTime(Symbol(),Period(),time2,10,temp);
//--- установим первую точку на 9 баров левее второй
time1=temp[0];
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- проверим входные параметры на корректность
if(InpDate1<0 || InpDate1>100 ||
InpDate2<0 || InpDate2>100)
{
Print("Ошибка! Некорректные значения входных параметров!");
return;
}
//--- количество видимых баров в окне графика
int bars=(int)ChartGetInteger(0,CHART_VISIBLE_BARS);
//--- размер массива price
int accuracy=1000;
//--- массивы для хранения значений дат и цен, которые будут использованы
//--- для установки и изменения координат точек привязки канала
datetime date[];
double price[];
//--- выделение памяти
ArrayResize(date,bars);
ArrayResize(price,accuracy);
//--- заполним массив дат
ResetLastError();
if(CopyTime(Symbol(),Period(),0,bars,date)==-1)
{
Print("Не удалось скопировать значения времени! Код ошибки = ",GetLastError());
return;
}
//--- заполним массив цен
//--- найдем максимальное и минимальное значение графика
double max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX);
double min_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MIN);
//--- определим шаг изменения цены и заполним массив
double step=(max_price-min_price)/accuracy;
for(int i=0;i<accuracy;i++)
price[i]=min_price+i*step;
//--- определим точки для рисования канала
int d1=InpDate1*(bars-1)/100;
int d2=InpDate2*(bars-1)/100;
//--- создадим канал на линейной регрессии
if(!RegressionCreate(0,InpName,0,date[d1],date[d2],InpColor,InpStyle,InpWidth,
InpFill,InpBack,InpSelection,InpRayLeft,InpRayRight,InpHidden,InpZOrder))
{
return;
}
//--- перерисуем график и подождем 1 секунду
ChartRedraw();
Sleep(1000);
//--- теперь будем перемещать канал по горизонтали вправо
//--- счетчик цикла
int h_steps=bars/2;
//--- перемещаем канал
for(int i=0;i<h_steps;i++)
{
//--- возьмем следующие значения
if(d1<bars-1)
d1+=1;
if(d2<bars-1)
d2+=1;
//--- переместим точки привязки
if(!RegressionPointChange(0,InpName,0,date[d1]))
return;
if(!RegressionPointChange(0,InpName,1,date[d2]))
return;
//--- проверим факт принудительного завершения скрипта
if(IsStopped())
return;
//--- перерисуем график
ChartRedraw();
// задержка в 0.05 секунды
Sleep(50);
}
//--- задержка в 1 секунду
Sleep(1000);
//--- удалим канал с графика
RegressionDelete(0,InpName);
ChartRedraw();
//--- задержка в 1 секунду
Sleep(1000);
//---
}
Есть ли возможность через ChartScreenShot() сохранять графики в папку common? В описании не вижу такой возможности, если есть, то прошу дать пример.
FileMove()
Интересная идея - спасибо!
коллеги - нужна помощь: прошу помочь формулой нормировки: интересует от -1 до +1.
Файл эксель прилагаю. Столбец ЗНАЧЕНИЯ - это имеющиеся данные значения для нормализации от -1 до 1 интересует.
По имеющейся формуле - только делает от 0 до 1. Эта формула. Значения исходные и отрицательные и положительные.
гугл - молчит:
файл в эксель прилагаю:
вот итоговая расчетная:
пока такая формула:
Мне нужна формула, чтобы нормализовала формула от -1 до 1. Эти исходные значения. Это пример. На самом деле значений будет больше - около 100. Это данные индикатора, которые для более удобоваримого формата мне и их чтения и визуального изображения -
лучше нормализовать.
Эксель во вложении.
Тот результат, что в диапазоне 0...1, надо умножить на 2 и вычесть из получившегося 1.
О - спсб! Сделаю. Предварительно - буду смотреть - от - 1 до -0,5 и от + 0,5 до 1 - торговые критерии.
Индикатор сделаю по гистограмме буду чекать и оптить уровни...