Прошу помощи зала :)
Нужно заменить в коде через #define функцию OrderSend на пользовательскую функцию, которая будет идентична OrderSend, но в ней будет исполняться предварительно дополнительный код.
Написал такой код
Но получаю ошибки
Что не так делаю, подскажите, пожалуйста!
рекурсия однако.
вы или крестик снимите (используйте ::OrderSend в теле функции) или трусы оденьте - перенесите #define ниже, чтоб не затрагивал функцию
Да, как раз зашел удалить пост. Спасибо, так и сделал - устал уже...
коллеги - как сейчас работать через хранилище?
два МТ 5 - чтобы коды через него юзать в разных локациях МТ 5.
да - смотрю она сейчас в коде - сторадж
https://www.mql5.com/ru/code/storage
Коллеги - почему пишет активация хранилища - ошибка....
делаю по ссылке вроде все правильно
https://www.mql5.com/ru/code/storage
https://www.metatrader5.com/ru/metaeditor/help/mql5storage/mql5storage_connect
логи
0 2023.03.08 19:36:12.688 Protector connecting
0 2023.03.08 19:36:13.244 Protector connected
0 2023.03.08 19:36:13.345 Protector authorized
0 2023.03.08 19:36:26.798 Protector disconnected
0 2023.03.08 19:36:26.798 Protector disconnected
0 2023.03.08 19:36:26.798 Protector disconnected
0 2023.03.08 19:38:24.397 Protector disconnected
2 2023.03.08 19:41:14.484 Storage activation of MQL5 Storage failed [406]
2 2023.03.08 19:41:38.857 Storage activation of MQL5 Storage failed [406]
2 2023.03.08 19:44:20.271 Storage activation of MQL5 Storage failed [406]
2 2023.03.08 19:46:17.602 Storage invalid MQL5 login or password
2 2023.03.08 19:46:33.815 Storage invalid json content
вроде что то куда то подключилось - но что это значит?
Работает или нет или частично....
вышел - зашел - опять не подключает...
что это значит?
пишет - хранилище не удалось найти....
Роман, а почему вы всегда сохраняете снимок двух мониторов? Ведь снимок получается очень мелкий… Разве вы не знаете, что Alt+Print Screen копирует только активное окно ПО?
здравствуйте всем!
тестирую сов на демке. Работает по индикатору ADX. Сегодня открылись лимитки нарушив все условия индюка. (должен быть бай лимит(чуть позже), а открылся селлимит)
как такое может быть?
Проверил тестером сейчас. Тот же советник в тестере открыл байлимит. Сигналы индюка отрисованы идентично.
Может ли быть данная проблема связана со временем сервера?
Посмотрел журнал, запись об открытии 11:21, а в терминале 10:21, и в это время не должно открываться вообще ничего (условия не выполняются) а вот в 9:21, как раз условия на открытие селлимита.
Вот код открытия ордеров:
Подскажите пожалуйста, есть ли хоть какая-то возможность смоделировать в тестере MT5 частичное заполнение ордеров (FILLING RETURN) режим NETTING?
Это значит что тестер отличается от реальной торговли, со временем сервера это не связано.
Предположу что была перерисовка индикатора.