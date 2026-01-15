Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2110
спасибо
Тут проблемка есть - ордера не сразу в историю попадают. Мне приходилось счётчик пустых тиков встраивать в код, чтоб дождаться момента, когда уже закрытый ордер появится в списке закрытых ордеров. Посмотрите, уже обсуждалось https://www.mql5.com/ru/forum/427739
Подскажите, пожалуйста, как пропустить воскресенье при расчете дневного ATR?
Логичным видится применение структруры MqlDateTime для отсева ненужных баров.
Можно пример, пожалуйста.
MqlDateTime dt; TimeToStruct(time[i],dt);
if (dt.day_of_week == 6 || dt.day_of_week==0) {
// субота и воскр. наверное нерабочие (по хорошему надо заранее сверяться по SymbolTradingPeriod
continue
}
if (time[i+1]-time[i] > 24*60*60) {
// бар странной длительности, наверное выходной там, или праздник какой
continue;
}
Спасибо, но как определить день недели я знаю.
Я не знаю как их пропустить при подсчете ATR.
Считайте сами ATR, если день выходной, то берите предшествующий день (или не берите - уменьшайте делитель).
Я понял...легких путей нет.
Спасибо.
Скажите пожалуйста, мне нужно знать текущую просадку или прибыль в процентах при открытых позициях.
Правильно я делаю ? что то подсказывает что не совсем корректно. MQL4