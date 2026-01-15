Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2110

спасибо

 
Тут проблемка есть - ордера не сразу в историю попадают. Мне приходилось счётчик пустых тиков встраивать в код, чтоб дождаться момента, когда уже закрытый ордер появится в списке закрытых ордеров. Посмотрите, уже обсуждалось https://www.mql5.com/ru/forum/427739

Расчудесное поведение тестера стратегий МТ4 - Проверяем в истории наличие байстопа, закрытого по стопу или по тейку
что спред фиксированный и что если бай стоп сработал - бывшая лимитка точно закрылась по тейку. что бай стоп срабатывает одновременно с тейком бывшего бай лимит. Но тут вот в чем загвоздка в процессе торгов лимитник может оказаться закрыт по стоплоссу
 

Подскажите, пожалуйста, как пропустить воскресенье при расчете дневного ATR?

   for(i=limit;i>=0;i--)
     {
      index=iBarShift(_Symbol,PERIOD_D1,time[i],false);
      Label1Buffer[i]=iATR(_Symbol,PERIOD_D1,5,index+1);
     }


 
Подскажите, пожалуйста, как пропустить воскресенье при расчете дневного ATR?


Логичным видится применение структруры MqlDateTime для отсева ненужных баров.

 
Логичным видится применение структруры MqlDateTime для отсева ненужных баров.

Можно пример, пожалуйста.

 
Можно пример, пожалуйста.

MqlDateTime dt; TimeToStruct(time[i],dt);

if (dt.day_of_week == 6 || dt.day_of_week==0) {

    // субота и воскр. наверное нерабочие (по хорошему надо заранее сверяться по SymbolTradingPeriod 

    continue

}

if (time[i+1]-time[i] > 24*60*60) {

   // бар странной длительности, наверное выходной там, или праздник какой

   continue;

}

 
MqlDateTime dt; TimeToStruct(time[i],dt);

if (dt.day_of_week == 6 || dt.day_of_week==0) {

    // субота и воскр. наверное нерабочие (по хорошему надо заранее сверяться по SymbolTradingPeriod 

    continue

}

if (time[i+1]-time[i] > 24*60*60) {

   // бар странной длительности, наверное выходной там, или праздник какой

   continue;

}

Спасибо, но как определить день недели я знаю.

Я не знаю как их пропустить при подсчете ATR.

 
Спасибо, но как определить день недели я знаю.

Я не знаю как их пропустить при подсчете ATR.

Считайте сами ATR, если день выходной, то берите предшествующий день (или не берите - уменьшайте делитель).

 
Считайте сами ATR, если день выходной, то берите предшествующий день (или не берите - уменьшайте делитель).

Я понял...легких путей нет.

Спасибо.

 

Скажите пожалуйста, мне нужно знать текущую просадку или прибыль в процентах при открытых позициях.

Правильно я делаю ? что то подсказывает что не совсем корректно. MQL4

AccountPercent = NormalizeDouble(((AccountEquity()-AccountBalance())/100),2);
