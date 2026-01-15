Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1790
То есть вы хотите сказать что когда ide вставляет какую-то хероту в ваш код без вашего согласия, то это нормально?
Всё происходит не просто с вашего согласия, по прямому вашему приказу. Вы нажимаете стилизатор и получаете то, чего не нравится…
Не нравится стиль MetaQuotes выбирайте любой другой и ……… пользуйтесь… Чего бузить-то?
Алексей!!! Спасибо большое! Я за все время в настройки метаэдитора ни разу не заглядывал...
Смотрю на ваш стиль форматирования и полагаю, что ваш K&R
Я тебе уже писал
Я и про стили не знал, форматировал так, как мне удобно читать.
А вообще стоит МЕТА
А что такое K&R ?
Потому что сильно выбешивает, когда решил перебраться в родную среду для mql4 и тут на! Рамочку не желаете? А мы все равно впарим.
k&r
Потому что сильно выбешивает, когда решил перебраться в родную среду для mql4 и тут на! Рамочку не желаете? А мы все равно впарим.
Чтоб ты мог себе написать напоминалку - что за функция такая
Смотрю на ваш стиль форматирования и полагаю, что ваш K&R
У меня точно не K&R ! У меня боьше похоже на стиль GNU