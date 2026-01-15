Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1790

Nerd Trader #:
То есть вы хотите сказать что когда ide вставляет какую-то хероту в ваш код без вашего согласия, то это нормально?

Всё происходит не просто с вашего согласия, по прямому вашему приказу. Вы нажимаете стилизатор и получаете то, чего не нравится…

Не нравится стиль MetaQuotes выбирайте любой другой и ……… пользуйтесь… Чего бузить-то?


 
Alexey Viktorov #:

Алексей!!! Спасибо большое! Я за все время в настройки метаэдитора ни разу не заглядывал...
 
MakarFX #:
Алексей!!! Спасибо большое! Я за все время в настройки метаэдитора ни разу не заглядывал...

Смотрю на ваш стиль форматирования и полагаю, что ваш K&R

 
MakarFX #:
Я тебе уже писал
в других местах так и сделал, просто иногда путаю булевые ф-ции
 
Alexey Viktorov #:

я везде использую k&r, да и без разницы какой стиль, потому что сомневаюсь очн сильно, что хотя бы в одном из них присутствует правило по вставлению рамочки из тире после каждой функции. Так что это прихоть не моя, не требования стиля, а бредовый бред ide.
 
Vitaly Muzichenko #:

Смотрю на ваш стиль форматирования и полагаю, что ваш K&R

Я и про стили не знал, форматировал так, как мне удобно читать.

А вообще стоит МЕТА

А что такое K&R ?

 
Alexey Viktorov #:Чего бузить-то?


Потому что сильно выбешивает, когда решил перебраться в родную среду для mql4 и тут на! Рамочку не желаете? А мы все равно впарим.

 
MakarFX #:

Я и про стили не знал, форматировал так, как мне удобно читать.

А вообще стоит МЕТА

А что такое K&R ?

k&r

 
Nerd Trader #:

Потому что сильно выбешивает, когда решил перебраться в родную среду для mql4 и тут на! Рамочку не желаете? А мы все равно впарим.

Чтоб ты мог себе написать напоминалку - что за функция такая

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
 
Vitaly Muzichenko #:

Смотрю на ваш стиль форматирования и полагаю, что ваш K&R

У меня точно не K&R ! У меня боьше похоже на стиль GNU

