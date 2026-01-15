Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1788
Как в настройках ide убрать бредовую вставку прямоугольника между функциями?
У меня это тоже абсолютно лишнее:
если будет пробел, комментарий оно всё равно не увидит.
Вот так всё видитДаже я вижу начало функции и конец.
Вот так всё видитДаже я вижу начало функции и конец.
Проблема же не в том чтобы кто-то видел.
Если будет пустая строка до и после комента:
иде вставляет
Впрочем всё это не особо важно, нужно просто использовать другое иде.
Доброго времени суток!!!
Помогите найти ошибку в коде трейлинг-стоп по параболику
Вот команда на открытие трейлинг-стоп по параболику
Функция трейлинг-стоп по параболику
Ошибок в журнале нет но и трал не запускается
Спасибо!!!
и при твоем условии это лишнее
EVGENII SHELIPOV #:
Ошибок в журнале нет но и трал не запускается
Спасибо!!!
Попробуй так
В любом случае нужна проверка MODE_STOPLEVEL
Уверен что нет ошибок?
и при твоем условии это лишнее
Нет всё равно не запускается
Судя по скрину эти условия не выполняются
OrderStopLoss() != 0