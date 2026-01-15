Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1779
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
здравствуйте !
посмотрите пожалуйста где я ошибся (не хочет работать)
хочу, чтобы при условии : if(GetLotSize()>LotControl)- сигнал на покупку смещался на параметр deviation * _Point (задается в параметрах)
LotControl -тоже задается в настройках
GetLotSize() -как рекомендовали:
Спасибо. не повлияло почему то.
Спасибо. не повлияло почему то.
Я написал:
Но всё равно открывается две разнонаправленных позиции на одном тике? Быть такого не может!
На счёт этого кода, вполне может быть, что ничего не поменялось. Поскольку ордера идут в порядке закрытия.
Вы в своём алгоритме разберитесь как следует.
Здесь вообще, вход по сигналу Buy и Sell и дальше ничего. Что может здесь у вас не работать?... Не функций входа, ни функций выхода из рынка...
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам
MakarFX, 2021.12.02 18:30
А здесь что? Вы ничего по сути не поменяли. Только сделали больше обращений к OrderCloseTime. Код вытянули в одну строку. И он стал менее читабельным. Но результат остался тот же.
А здесь что? Вы ничего по сути не поменяли. Только сделали больше обращений к OrderCloseTime. Но результат тот же.
открой глаза
Аргументы в студию, пожалуйста
Аргументы в студию, пожалуйста
А теперь открой глаза
А здесь что? Вы ничего по сути не поменяли. Только сделали больше обращений к OrderCloseTime. И код вытянули в одну строку. И он стал менее читабельным. Но результат остался тот же.
на сколько я вижу, то разница в следующем:
А теперь открой глаза
Хорошо. Я упустил этот момент. Признаю.
на сколько я вижу, то разница в следующем: