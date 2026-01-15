Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1779

здравствуйте !

посмотрите пожалуйста где я ошибся (не хочет работать)

хочу, чтобы при условии : if(GetLotSize()>LotControl)- сигнал на покупку смещался на параметр deviation * _Point  (задается в параметрах)

LotControl -тоже задается в настройках

GetLotSize() -как рекомендовали:

double GetLotSize()
  {
   double Ls=0;
   datetime last = 0, openTime;
   for (int pos=OrdersTotal()-1;pos>=0;pos--)
     {
      if (OrderSelect(pos, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))
        {
         if (OrderSymbol() == _Symbol && OrderMagicNumber() == Magic)
           {
             if(OrderType() == OP_BUY || OrderType() == OP_SELL) {
               if ((openTime = OrderOpenTime()) > last) {
                 last = openTime;
                 Ls = OrderLots();
               }
             }
           }
        }
     }
   return Ls;
  }
void OnTick()
  {
// Получим значение индикатора
   dMA = iMA(Symbol(), 0,PeriodMA, MovingShift, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 0); // MODE_SMA - простое усреднение , значение 0. PRICE_CLOSE- цена закрытия, значение 0.

// Если нет открытых ордеров, то входим в условие
      if(CountOrders()==0)
 {

  if(GetLotSize()>LotControl)  {openPrice = dMA + deviation * _Point;}
   
  else 
  openPrice = dMA;
   //Если появился сигнал на покупку, то откроем ордер на покупку
   if(bSignalBuy() == true)
   vOrderOpenBuy();
   
// Если появился сигнал на продажу, то откроем ордер на продажу
   if(bSignalSell() == true)
   vOrderOpenSell();
  
     }
// Проверяем, вышел ли текущий баланс по открытому ордеру за вилку из внешних переменных CountLoss и CountProfit

 // if(GetProfitFromStart()>CountProfit || GetProfitFromStart()<CountLoss*-1)
 //    {
// Если да, то закроем ордер по текущей цене, не дожидаясь стопа или тейка
 //     CloseOrder();
 //    }
DrawLABEL("lab_Take",1,5,0,Color(GetProfitFromStart()>0,Lime,Red),StringConcatenate("Profit: ",DoubleToStr(GetProfitFromStart(),2),AC));
  }
//+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
//|                                                             Функция проверки открытых оредров |
//+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
int CountOrders() 
  {
   int cnt=0;
   int i=OrdersTotal()-1;
   for(int pos=i;pos>=0;pos--)
     {
      if(OrderSelect(pos, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))
        {
         if(OrderSymbol()==_Symbol)
           {
            if(OrderMagicNumber()==Magic) cnt++;
           }
        }
     }
   return(cnt);
  }
//+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
//|                                                             Функция поиска сигнала на покупку |
//+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
bool bSignalBuy()
  {
   if (openPrice > Open[1] && openPrice < Close[1]) //Open[1] и Close[1]- цены открытия и закрытия каждого бара текущего графика.
   
  return(true);
   
  return(false);
  }
 
//+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
//|                                                             Функция поиска сигнала на продажу |
//+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
bool bSignalSell()
   
  {
   if(openPrice< Open[1] && openPrice > Close[1])

   return(true);

   return(false);
  }
 
законопослушный гражданин #:

Спасибо. не повлияло почему то.

//+----------------------------------------------------------------------------+
if(bSignalBuy())
  {
   if(GetLotSize()>LotControl) vOrderOpenSell();
   else vOrderOpenBuy();
  }
//+----------------------------------------------------------------------------+
double GetLotSize()
  {
   double Ls=0;
   datetime t=0;
   int i=OrdersHistoryTotal();
   for(int pos=0; pos<i; pos++)
     {
      if(OrderSelect(pos, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY))
        {
         if(OrderSymbol()==_Symbol && OrderMagicNumber()==Magic)
           {
            if(OrderType()==OP_BUY || OrderType()==OP_SELL)
              {
               if(t<OrderCloseTime()) {t=OrderCloseTime(); Ls=OrderLots();}
              }
           }
        }
     }
   return Ls;
  }
//+----------------------------------------------------------------------------+
 
законопослушный гражданин #:

Спасибо. не повлияло почему то.

Я написал:

if (bSignalBuy()) {
  if (GetLotSize() > LotControl)
    vOrderOpenSell();
  else
    vOrderOpenBuy();
}

Но всё равно открывается две разнонаправленных позиции на одном тике? Быть такого не может!

double GetLotSize()
  {
   double Ls=0;
   datetime last = 0, openTime;
   for (int pos=OrdersTotal()-1;pos>=0;pos--)
     {
      if (OrderSelect(pos, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))
        {
         if (OrderSymbol() == _Symbol && OrderMagicNumber() == Magic)
           {
             if(OrderType() == OP_BUY || OrderType() == OP_SELL) {
               if ((openTime = OrderOpenTime()) > last) {
                 last = openTime;
                 Ls = OrderLots();
               }
             }
           }
        }
     }
   return Ls;
  }

На счёт этого кода, вполне может быть, что ничего не поменялось. Поскольку ордера идут в порядке закрытия.

Вы в своём алгоритме разберитесь как следует.

void OnTick()
  {
// Получим значение индикатора
   dMA = iMA(Symbol(), 0,PeriodMA, MovingShift, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 0); // MODE_SMA - простое усреднение , значение 0. PRICE_CLOSE- цена закрытия, значение 0.

// Если нет открытых ордеров, то входим в условие
      if(CountOrders()==0)
 {

  if(GetLotSize()>LotControl)  {openPrice = dMA + deviation * _Point;}
   
  else 
  openPrice = dMA;
   //Если появился сигнал на покупку, то откроем ордер на покупку
   if(bSignalBuy() == true)
   vOrderOpenBuy();
   
// Если появился сигнал на продажу, то откроем ордер на продажу
   if(bSignalSell() == true)
   vOrderOpenSell();
  
     }
// Проверяем, вышел ли текущий баланс по открытому ордеру за вилку из внешних переменных CountLoss и CountProfit

 // if(GetProfitFromStart()>CountProfit || GetProfitFromStart()<CountLoss*-1)
 //    {
// Если да, то закроем ордер по текущей цене, не дожидаясь стопа или тейка
 //     CloseOrder();
 //    }
DrawLABEL("lab_Take",1,5,0,Color(GetProfitFromStart()>0,Lime,Red),StringConcatenate("Profit: ",DoubleToStr(GetProfitFromStart(),2),AC));
  }

Здесь вообще, вход по сигналу Buy и Sell и дальше ничего. Что может здесь у вас не работать?... Не функций входа, ни функций выхода из рынка...

 

MakarFX, 2021.12.02 18:30

//+----------------------------------------------------------------------------+
if(bSignalBuy())
  {
   if(GetLotSize()>LotControl) vOrderOpenSell();
   else vOrderOpenBuy();
  }
//+----------------------------------------------------------------------------+
double GetLotSize()
  {
   double Ls=0;
   datetime t=0;
   int i=OrdersHistoryTotal();
   for(int pos=0; pos<i; pos++)
     {
      if(OrderSelect(pos, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY))
        {
         if(OrderSymbol()==_Symbol && OrderMagicNumber()==Magic)
           {
            if(OrderType()==OP_BUY || OrderType()==OP_SELL)
              {
               if(t<OrderCloseTime()) {t=OrderCloseTime(); Ls=OrderLots();}
              }
           }
        }
     }
   return Ls;
  }
//+----------------------------------------------------------------------------+

А здесь что? Вы ничего по сути не поменяли. Только сделали больше обращений к OrderCloseTime. Код вытянули в одну строку. И он стал менее читабельным. Но результат остался тот же.

 
Mihail Matkovskij #:

А здесь что? Вы ничего по сути не поменяли. Только сделали больше обращений к OrderCloseTime. Но результат тот же.

открой глаза
 
MakarFX #:
открой глаза

Аргументы в студию, пожалуйста

 
Mihail Matkovskij #:

Аргументы в студию, пожалуйста

А теперь открой глаза

 
Mihail Matkovskij #:

А здесь что? Вы ничего по сути не поменяли. Только сделали больше обращений к OrderCloseTime. И код вытянули в одну строку. И он стал менее читабельным. Но результат остался тот же.

на сколько я вижу, то разница в следующем:

double GetLotSize()
  {
   double Ls=0;
   datetime last = 0, openTime;
   for (int pos=OrdersTotal()-1;pos>=0;pos--)
     {
      if (OrderSelect(pos, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))
        {
         if (OrderSymbol() == _Symbol && OrderMagicNumber() == Magic)
           {
             if(OrderType() == OP_BUY || OrderType() == OP_SELL) {
               if ((openTime = OrderOpenTime()) > last) {
                 last = openTime;
                 Ls = OrderLots();
               }
             }
           }
        }
     }
   return Ls;
  }




double GetLotSize()
  {
   double Ls=0;
   datetime t=0;
   int i=OrdersHistoryTotal();
   for(int pos=0; pos<i; pos++)
     {
      if(OrderSelect(pos, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY))
        {
         if(OrderSymbol()==_Symbol && OrderMagicNumber()==Magic)
           {
            if(OrderType()==OP_BUY || OrderType()==OP_SELL)
              {
               if(t<OrderCloseTime()) {t=OrderCloseTime(); Ls=OrderLots();}
              }
           }
        }
     }
   return Ls;
  }
мне как то объясняли, что один вариант считает с конца списка, а второй с начала.
 
MakarFX #:

А теперь открой глаза

Хорошо. Я упустил этот момент. Признаю.

 
законопослушный гражданин #:

на сколько я вижу, то разница в следующем:

double GetLotSize()
  {
   double Ls=0;
   datetime last = 0, openTime;
   for (int pos=OrdersTotal()-1;pos>=0;pos--)
     {
      if (OrderSelect(pos, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))
        {
         if (OrderSymbol() == _Symbol && OrderMagicNumber() == Magic)
           {
             if(OrderType() == OP_BUY || OrderType() == OP_SELL) {
               if ((openTime = OrderOpenTime()) > last) {
                 last = openTime;
                 Ls = OrderLots();
               }
             }
           }
        }
     }
   return Ls;
  }





double GetLotSize()
  {
   double Ls=0;
   datetime t=0;
   int i=OrdersHistoryTotal();
   for(int pos=0; pos<i; pos++)
     {
      if(OrderSelect(pos, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY))
        {
         if(OrderSymbol()==_Symbol && OrderMagicNumber()==Magic)
           {
            if(OrderType()==OP_BUY || OrderType()==OP_SELL)
              {
               if(t<OrderCloseTime()) {t=OrderCloseTime(); Ls=OrderLots();}
              }
           }
        }
     }
   return Ls;
  }
