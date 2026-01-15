Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1787

Альфия Абзалова:
Я сильно извиняюсь господа мне не хотелось бы вмешиваться в такой интересный и высокоинтеллектуальный разговор но у меня очень трудная проблема: мне все время в личном кабинете пишут что логин не правильный как его сменить без помощи брокера?
Для подтверждения смены пароля обычно используют и-мейл либо телефон либо, еще какой-то способ подтверждения. Обычно, это находится в настройках, в разделе "Безопасность". Если в вашем кабинете есть хоть что-то из вышеперечисленного, то вполне можете восстановить ваш пароль. Если нет, то без службы поддержки никак не обойтись.

 
Приветствую. Подскажите, пожалста, как для тестера задать уровни RSI ?

при попытке вот так получить параметры при отладке на реальных данных вроде все норм, а при отладке на истории ошибка 4014 (Системная функция не разрешена для вызова)

Это при тестировании индикатора? Если нет, то зачем в советнике задавать параметры индикатора?

Уровни нужны для посмотреть, или для расчётов? Для расчётов просто задать значение и проверять в условии

if(Значение_RSI > 70)

Для посмотреть сделайте шаблон с именем tester или именем советника, в котором настроен индикатор должным образом. После запуска теста на графике будет отображён индикатор с заранее установленными параметрами.

 
Советник который работает по индикатору.

Нужно задать чтоб отображались используемые в расчетах уровни.  А то функция скрывать/показывать индикатор в тестере есть, а параметры индикатора стоковые, как-то "криво" получается.

 
Как в настройках ide убрать бредовую вставку прямоугольника между функциями?
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
если будет пробел, комментарий оно всё равно не увидит.
 
