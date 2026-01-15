Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1787
Я сильно извиняюсь господа мне не хотелось бы вмешиваться в такой интересный и высокоинтеллектуальный разговор но у меня очень трудная проблема: мне все время в личном кабинете пишут что логин не правильный как его сменить без помощи брокера?
Для подтверждения смены пароля обычно используют и-мейл либо телефон либо, еще какой-то способ подтверждения. Обычно, это находится в настройках, в разделе "Безопасность". Если в вашем кабинете есть хоть что-то из вышеперечисленного, то вполне можете восстановить ваш пароль. Если нет, то без службы поддержки никак не обойтись.
Приветствую. Подскажите, пожалста, как для тестера задать уровни RSI ?
при попытке вот так получить параметры при отладке на реальных данных вроде все норм, а при отладке на истории ошибка 4014 (Системная функция не разрешена для вызова)
Это при тестировании индикатора? Если нет, то зачем в советнике задавать параметры индикатора?
Уровни нужны для посмотреть, или для расчётов? Для расчётов просто задать значение и проверять в условии
Для посмотреть сделайте шаблон с именем tester или именем советника, в котором настроен индикатор должным образом. После запуска теста на графике будет отображён индикатор с заранее установленными параметрами.
Советник который работает по индикатору.
Нужно задать чтоб отображались используемые в расчетах уровни. А то функция скрывать/показывать индикатор в тестере есть, а параметры индикатора стоковые, как-то "криво" получается.
Как в настройках ide убрать бредовую вставку прямоугольника между функциями?
Не делать пробелов между функциями.)) Или свои комментарии перед функциями писать.
...