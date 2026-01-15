Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1699
Почему дабл? Есть же IntegerToString(), если уж прям так нужно функцией. А можно просто (string)OrdersTotal()
Я просто суть передал
Спасибо
Покажи условие подсчета tickCount
В итоге когда на московской бирже включается рынок, в переменную tickCount записываются не просто тики, а все трейды которые исполняются в рынке, стакане, ленте сделок не важно, далее по коду там у меня идет определение какой это был трейд, покупка или продажа и какой в этом трейде был объем. на основе всей информации строиться кластерный анализ, возле цены отображается торговый стакан с нужными объемами и т.д.
Суть всей басни такова привязаться к переменной tickCount и каждые 100 трейдов, переменная будет настраивая, смотреть, сколько было покупок и продаж, вычислить процент перевеса и если перевес будет значением больше которое я укажу, робот уже будет знать динамику куда ему сделать вход используя в моменте поиск плотности стакана через логику трех сигм + корреляцию объема в этом стакане по методу Пирсона.
Это так коротко.
Я не силен в mql5, но сделал бы так
два раза уже написали-перенаправили)
https://www.mql5.com/ru/forum/160683/page1698#comment_25500114
ЕЩЁ РАЗ ВСЕМ ДОБРЫЙ ДЕНЬ. ВЫЯСНИЛ ЧТО МОЙ ОСНОВНОЙ АККАУНТ DanilaMactep УДАЛИЛИ. КАК МОЖНО УЗНАТЬ ПРИЧИНУ УДАЛЕНИЯ И КУДА МОЖНО НАПИСАТЬ ЗАПРОС С ПРОСЬБОЙ ВОССТАНОВЛЕНИЯ? ОБЩАЛСЯ Я ВСЕГДА КУЛЬТУРНО И НИКОМУ НЕ ХАМИЛ. ФИН ПРАВИЛА НАРУШИТЬ В ПРИНЦИПЕ НЕ МОГ Т.К ПОПОЛНЯЛ ТУТ БАЛАНСС ЕЩЁ АЖ В 2014 ГОДУ И БОЛЬШЕ С ДЕНЬГАМИ ЗДЕСЬ НИКАКИХ ОПЕРАЦИЙ НЕ ПРОВОДИЛ- ТО ЕСТЬ МАХИНАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ ВПРИНЦИПИ НЕ МОГЛИ ИМЕТЬ МЕСТО. КАК ВОССТАНОВИТЬ АККАУНТ?
вроде вы на месте
два раза уже написали-перенаправили)
