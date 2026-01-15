Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1699

MakarFX #:

Почему дабл? Есть же IntegerToString(), если уж прям так нужно функцией. А можно просто (string)OrdersTotal()

Artyom Trishkin #:

Почему дабл? Есть же IntegerToString(), если уж прям так нужно функцией. А можно просто (string)OrdersTotal()

Я просто суть передал

EVGENII SHELIPOV #: Подскажите а как можно вывести переменную или значение функции предположим OrdersTotal() на график????   
 
MakarFX #:

Спасибо 

 
MakarFX #:
Покажи условие подсчета tickCount 
// Определить количество тиков по суммарному тиковому объёму баров диапазона
   long tickVolumes[];
   int tickVolumeCount=CopyTickVolume(m_symbol,PERIOD_M1,poi,poifin-1,tickVolumes);
   if(tickVolumeCount<=0)
      return;
   long tickVolumesTotal=Sum(tickVolumes);     
// Скопировать тики, нужны только совершённые сделки, нужна информаци только по Last + объём + время тика
   MqlTick ticks[];
   int tickCount=CopyTicks(m_symbol,ticks,COPY_TICKS_TRADE,poi*1000,(uint)tickVolumesTotal);
// Нет тиков - нет гистограммы
   if(tickCount<=0)
     {
      return;
     }


В итоге когда на московской бирже включается рынок, в переменную tickCount записываются не просто тики, а все трейды которые исполняются в рынке, стакане, ленте сделок не важно, далее по коду там у меня идет определение какой это был трейд, покупка или продажа и какой в этом трейде был объем. на основе всей информации строиться кластерный анализ, возле цены отображается торговый стакан с нужными объемами и т.д.



Суть всей басни такова привязаться к переменной tickCount и каждые 100 трейдов, переменная будет настраивая, смотреть, сколько было покупок и продаж, вычислить процент перевеса и если перевес будет значением больше которое я укажу, робот уже будет знать динамику куда ему сделать вход используя в моменте поиск плотности стакана через логику трех сигм + корреляцию объема в этом стакане по методу  Пирсона.

Это так коротко.

 
Konstantin Seredkin #:


В итоге когда на московской бирже включается рынок, в переменную tickCount записываются не просто тики, а все трейды которые исполняются в рынке, стакане, ленте сделок не важно, далее по коду там у меня идет определение какой это был трейд, покупка или продажа и какой в этом трейде был объем. на основе всей информации строиться кластерный анализ, возле цены отображается торговый стакан с нужными объемами и т.д.



Суть всей басни такова привязаться к переменной tickCount и каждые 100 трейдов, переменная будет настраивая, смотреть, сколько было покупок и продаж, вычислить процент перевеса и если перевес будет значением больше которое я укажу, робот уже будет знать динамику куда ему сделать вход используя в моменте поиск плотности стакана через логику трех сигм + корреляцию объема в этом стакане по методу  Пирсона.

Это так коротко.

Я не силен в mql5, но сделал бы так

//--- global parameters
int tickCount,prev_tickCount;
//--- tick function                                             |
   tickCount=CopyTicks(m_symbol,ticks,COPY_TICKS_TRADE,poi*1000,(uint)tickVolumesTotal);
   if(prev_tickCount!=tickCount)
     {
      KillCount+=(tickCount-prev_tickCount);
      if(KillCount>=100) KillCount=KillCount-100;
      prev_tickCount=tickCount;
     }
 
MakarFX #:

Я не силен в mql5, но сделал бы так

два раза уже написали-перенаправили)

ЕЩЁ РАЗ ВСЕМ ДОБРЫЙ ДЕНЬ. ВЫЯСНИЛ ЧТО МОЙ ОСНОВНОЙ АККАУНТ DanilaMactep УДАЛИЛИ. КАК МОЖНО УЗНАТЬ ПРИЧИНУ УДАЛЕНИЯ И КУДА МОЖНО НАПИСАТЬ ЗАПРОС С ПРОСЬБОЙ ВОССТАНОВЛЕНИЯ? ОБЩАЛСЯ Я ВСЕГДА КУЛЬТУРНО И НИКОМУ НЕ ХАМИЛ. ФИН ПРАВИЛА НАРУШИТЬ В ПРИНЦИПЕ НЕ МОГ Т.К ПОПОЛНЯЛ ТУТ БАЛАНСС ЕЩЁ АЖ В 2014 ГОДУ И БОЛЬШЕ С ДЕНЬГАМИ ЗДЕСЬ НИКАКИХ ОПЕРАЦИЙ НЕ ПРОВОДИЛ- ТО ЕСТЬ МАХИНАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ ВПРИНЦИПИ НЕ МОГЛИ ИМЕТЬ МЕСТО.  КАК ВОССТАНОВИТЬ АККАУНТ?
[Удален]  
Super_good #:
ЕЩЁ РАЗ ВСЕМ ДОБРЫЙ ДЕНЬ. ВЫЯСНИЛ ЧТО МОЙ ОСНОВНОЙ АККАУНТ DanilaMactep УДАЛИЛИ. КАК МОЖНО УЗНАТЬ ПРИЧИНУ УДАЛЕНИЯ И КУДА МОЖНО НАПИСАТЬ ЗАПРОС С ПРОСЬБОЙ ВОССТАНОВЛЕНИЯ? ОБЩАЛСЯ Я ВСЕГДА КУЛЬТУРНО И НИКОМУ НЕ ХАМИЛ. ФИН ПРАВИЛА НАРУШИТЬ В ПРИНЦИПЕ НЕ МОГ Т.К ПОПОЛНЯЛ ТУТ БАЛАНСС ЕЩЁ АЖ В 2014 ГОДУ И БОЛЬШЕ С ДЕНЬГАМИ ЗДЕСЬ НИКАКИХ ОПЕРАЦИЙ НЕ ПРОВОДИЛ- ТО ЕСТЬ МАХИНАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ ВПРИНЦИПИ НЕ МОГЛИ ИМЕТЬ МЕСТО.  КАК ВОССТАНОВИТЬ АККАУНТ?

вроде вы на месте

Снимок экрана 2021-10-29 094058

1.

Снимок экрана 2021-10-29 094814

2.

Снимок экрана 2021-10-29 094954

 
Super_good #:
ЕЩЁ РАЗ ВСЕМ ДОБРЫЙ ДЕНЬ. ВЫЯСНИЛ ЧТО МОЙ ОСНОВНОЙ АККАУНТ DanilaMactep УДАЛИЛИ. КАК МОЖНО УЗНАТЬ ПРИЧИНУ УДАЛЕНИЯ И КУДА МОЖНО НАПИСАТЬ ЗАПРОС С ПРОСЬБОЙ ВОССТАНОВЛЕНИЯ? ОБЩАЛСЯ Я ВСЕГДА КУЛЬТУРНО И НИКОМУ НЕ ХАМИЛ. ФИН ПРАВИЛА НАРУШИТЬ В ПРИНЦИПЕ НЕ МОГ Т.К ПОПОЛНЯЛ ТУТ БАЛАНСС ЕЩЁ АЖ В 2014 ГОДУ И БОЛЬШЕ С ДЕНЬГАМИ ЗДЕСЬ НИКАКИХ ОПЕРАЦИЙ НЕ ПРОВОДИЛ- ТО ЕСТЬ МАХИНАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ ВПРИНЦИПИ НЕ МОГЛИ ИМЕТЬ МЕСТО.  КАК ВОССТАНОВИТЬ АККАУНТ?
Уже восстановили)
 
Taras Slobodyanik #:

два раза уже написали-перенаправили)

https://www.mql5.com/ru/forum/160683/page1698#comment_25500114

tickCount считает трейды и если на тике было больше 1 трейда, то "tickCount%100" может быть не равен "0".
