Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1696
Документация массивыИ динамика только по первой размерности. Остальные размерности статические.
Спасибо за подсказку
Спасибо за помощь. Но вы даете ссылки на информацию о динамических массивах применительно к MQL5. А я пока осваиваю MQL4. Или в отношении динамических массивов код из MQL5 подходит и для языка MQL4?
Спасибо.
язык программирования один и тот-же
отличаются торговые API и мелкие нюансы в функциях.
CArray, и иже с ним - можно сделать динамические массивы любой размерности, изменяемые в любой размерности.
Макар спасибо не с первого раза но заработало как надо!!!
Можно сделать. Изначально, если правильно понимаю, динамика только по первой размерности и в 5ке и в 4ке. А библу CArray для 4ки надо посмотреть.
Если написал "можно" - значит можно. Библиотеки идентичны.
Спасибо за информацию
Подскажите, есть ли в современном MQL5 функция, рассчитывающая размер залоговых средств на 1 лот в индикаторе?
Для 4 версии пользовал
MarketInfo(Symbol(),MODE_MARGINREQUIRED)
В советниках хорошо работает
А вот как с индикаторами? Не умею искать? Или?..
посчитай на калькуляторе - через сколько попыток получается первое повторное значение (любое из прежде сгенерированных) для функции rand()
Здравствуйте.
Подскажите, а то уже запарился.
В индикаторе DPO привязываю уровни к буферам, начинает индюк тормозить.
Поправьте пожалуйста или подскажите что заменить.
смотри