Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам

Valeriy Yastremskiy #:

Документация массивы

И динамика только по первой размерности. Остальные размерности статические. 

Спасибо за подсказку

 
ANDREY #:

Спасибо за помощь. Но вы даете ссылки на информацию о динамических массивах применительно к  MQL5. А я пока осваиваю  MQL4.  Или в отношении динамических массивов код из  MQL5 подходит и для языка   MQL4?
Спасибо.

язык программирования один и тот-же

отличаются торговые API и мелкие нюансы в функциях. 

 
Artyom Trishkin #:

CArray, и иже с ним - можно сделать динамические массивы любой размерности, изменяемые в любой размерности.

Можно сделать. Изначально, если правильно понимаю, динамика только по первой размерности и в 5ке и в 4ке. А библу CArray для 4ки надо посмотреть.
 
MakarFX #:

Макар спасибо  не с первого раза но заработало как надо!!! 

 
Valeriy Yastremskiy #:
Можно сделать. Изначально, если правильно понимаю, динамика только по первой размерности и в 5ке и в 4ке. А библу CArray для 4ки надо посмотреть.

Если написал "можно" - значит можно. Библиотеки идентичны.

 
Спасибо за информацию

 

Подскажите, есть ли в современном MQL5 функция, рассчитывающая размер залоговых средств на 1 лот в индикаторе?

Для 4 версии пользовал 

MarketInfo(Symbol(),MODE_MARGINREQUIRED)

В советниках хорошо работает 

OrderCalcMargin(ORDER_TYPE_BUY,Symbol(),1,SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_ASK),margin)

А вот как с индикаторами? Не умею искать? Или?..

 
Maxim Kuznetsov #:

посчитай на калькуляторе - через сколько попыток получается первое повторное значение (любое из прежде сгенерированных) для функции rand()

Если кол-во открываемых ордеров не превысит более одного на 1 миллисекунду, то первый повтор произойдёт после 49 дней или перезапуска ОС. Нет?
 

Здравствуйте.

Подскажите, а то уже запарился.

В индикаторе DPO привязываю уровни к буферам, начинает индюк тормозить.

Поправьте пожалуйста или подскажите что заменить.

Скрин

Сергей #:

Здравствуйте.

Подскажите, а то уже запарился.

В индикаторе DPO привязываю уровни к буферам, начинает индюк тормозить.

Поправьте пожалуйста или подскажите что заменить.


смотри

