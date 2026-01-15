Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1700
tickCount считает трейды и если на тике было больше 1 трейда, то "tickCount%100" может быть не равен "0".
% означает остаток от деления, если число делится без остатка значит оно кратно делителю.
если tickCount%100==0 то это означает что число равно 100, 200, 300,400...
ЕЩЁ РАЗ ВСЕМ ДОБРЫЙ ДЕНЬ. ВЫЯСНИЛ ЧТО МОЙ ОСНОВНОЙ АККАУНТ DanilaMactep УДАЛИЛИ. КАК МОЖНО УЗНАТЬ ПРИЧИНУ УДАЛЕНИЯ И КУДА МОЖНО НАПИСАТЬ ЗАПРОС С ПРОСЬБОЙ ВОССТАНОВЛЕНИЯ? ОБЩАЛСЯ Я ВСЕГДА КУЛЬТУРНО И НИКОМУ НЕ ХАМИЛ. ФИН ПРАВИЛА НАРУШИТЬ В ПРИНЦИПЕ НЕ МОГ Т.К ПОПОЛНЯЛ ТУТ БАЛАНСС ЕЩЁ АЖ В 2014 ГОДУ И БОЛЬШЕ С ДЕНЬГАМИ ЗДЕСЬ НИКАКИХ ОПЕРАЦИЙ НЕ ПРОВОДИЛ- ТО ЕСТЬ МАХИНАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ ВПРИНЦИПИ НЕ МОГЛИ ИМЕТЬ МЕСТО. КАК ВОССТАНОВИТЬ АККАУНТ?
Даниил, аккаунт восстановлен. Пройди процедуру восстановления пароля: https://www.mql5.com/ru/auth_forgotten
Я не силен в mql5, но сделал бы так
Спасибо, метод работает.
tickCount считает трейды
prev_tick tickCount =99;
curr_tick tickCount =101;
Как здесь поможет " tickCount%100" !?
два раза уже написали-перенаправили)
https://www.mql5.com/ru/forum/160683/page1698#comment_25500114
Спасибо, метод тоже рабочий, но он работает только отсечками по 100, прошло 100 трейдов, зафиксировали внутри нужные значения, ждем следующую отсечку.
Мне же нужно было именно работать внутри диапазона 100 трейдов т.к. все отсечки, время, бары, трейды и т.д. в расчетах не актуальны, это уже прошлое.
так это же самое если остаток не равен нулю, значит внутри диапазона 100 )
если остаток равен нулю, значит очередная сотня.
если остаток не равен нулю, значит это 99 или 101 или любое другое значение не кратное 100
Все намного проще
Благодарю за помощь- удалили-то акк по ошибке или я что-то нарушил? уточняю, чтобы больше не нарушать;-)
