MakarFX #:
tickCount считает трейды и если на тике было больше 1 трейда, то "tickCount%100" может быть не равен "0".

% означает остаток от деления, если число делится без остатка значит оно кратно делителю.

если tickCount%100==0 то это означает что число равно 100, 200, 300,400...

1

 
Super_good #:
ЕЩЁ РАЗ ВСЕМ ДОБРЫЙ ДЕНЬ. ВЫЯСНИЛ ЧТО МОЙ ОСНОВНОЙ АККАУНТ DanilaMactep УДАЛИЛИ. КАК МОЖНО УЗНАТЬ ПРИЧИНУ УДАЛЕНИЯ И КУДА МОЖНО НАПИСАТЬ ЗАПРОС С ПРОСЬБОЙ ВОССТАНОВЛЕНИЯ? ОБЩАЛСЯ Я ВСЕГДА КУЛЬТУРНО И НИКОМУ НЕ ХАМИЛ. ФИН ПРАВИЛА НАРУШИТЬ В ПРИНЦИПЕ НЕ МОГ Т.К ПОПОЛНЯЛ ТУТ БАЛАНСС ЕЩЁ АЖ В 2014 ГОДУ И БОЛЬШЕ С ДЕНЬГАМИ ЗДЕСЬ НИКАКИХ ОПЕРАЦИЙ НЕ ПРОВОДИЛ- ТО ЕСТЬ МАХИНАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ ВПРИНЦИПИ НЕ МОГЛИ ИМЕТЬ МЕСТО.  КАК ВОССТАНОВИТЬ АККАУНТ?

Даниил, аккаунт восстановлен. Пройди процедуру восстановления пароля: https://www.mql5.com/ru/auth_forgotten

 
MakarFX #:

Я не силен в mql5, но сделал бы так

Спасибо, метод работает.

 
Taras Slobodyanik #:

tickCount считает трейды

prev_tick tickCount =99;

curr_tick tickCount =101;

Как здесь поможет " tickCount%100" !?

 
Taras Slobodyanik #:

два раза уже написали-перенаправили)

https://www.mql5.com/ru/forum/160683/page1698#comment_25500114

Спасибо, метод тоже рабочий, но он работает только отсечками по 100, прошло 100 трейдов, зафиксировали внутри нужные значения, ждем следующую отсечку.

Мне же нужно было именно работать внутри диапазона 100 трейдов т.к. все отсечки, время, бары, трейды и т.д. в расчетах не актуальны, это уже прошлое.

 
Konstantin Seredkin #:

так это же самое если остаток не равен нулю, значит внутри диапазона 100 )
если остаток равен нулю, значит очередная сотня.

MakarFX #:

если остаток не равен нулю, значит это 99 или 101 или любое другое значение не кратное 100

 
Konstantin Seredkin #:
Taras Slobodyanik #:

Все намного проще

// Определить количество тиков по суммарному тиковому объёму баров диапазона
   long tickVolumes[];
   int tickVolumeCount=CopyTickVolume(m_symbol,PERIOD_M1,poi,poifin-1,tickVolumes);
   if(tickVolumeCount<=0)
      return;
   long tickVolumesTotal=Sum(tickVolumes);     
// Скопировать тики, нужны только совершённые сделки, нужна информаци только по Last + объём + время тика
   MqlTick ticks[];
   int tickCount=CopyTicks(m_symbol,ticks,COPY_TICKS_TRADE,poi*1000,(uint)tickVolumesTotal);
   int KillCount=tickCount%100;
// Нет тиков - нет гистограммы
   if(tickCount<=0)
     {
      return;
     }
 
Artyom Trishkin #:

Благодарю за помощь- удалили-то акк по ошибке или я что-то нарушил? уточняю, чтобы больше не нарушать;-)

 
Случайность
 
DanilaMactep #:
И ты опять на коне!)))
